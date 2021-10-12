Новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан», способная поражать цели крылатыми ракетами «Калибр», торпедами и другим оружием, торжественно передана в состав ВМФ России на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. На боевом корабле поднят Андреевский флаг.

Теперь субмарине и ее экипажу предстоит тщательная подготовка к межфлотскому переходу и долгий путь по морям и океанам во Владивосток, где она войдет в состав Приморской флотилии Тихоокеанского флота России (ТОФ).

Дарья Драй ИА REGNUM Дизель-электрическая подводная лодка проекта «Магадан»

Дарья Драй ИА REGNUM Дизель-электрическая подводная лодка проекта «Магадан»

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж на торжественной церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке «Магадан»

Дарья Драй ИА REGNUM Почетной караул на торжественной церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке «Магадан»

Подлодка «Магадан» стала третьим подводным кораблем проекта 636.3, построенным в рамках серии для моряков-тихоокеанцев. Она была заложена в ноябре 2019 года и спущена на воду 26 марта 2021 года, прошла все необходимые испытания и полностью готова к службе.

Дарья Драй ИА REGNUM Дизель-электрическая подводная лодка проекта «Магадан»

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж на торжественной церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке «Магадан»

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж на торжественной церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке «Магадан»

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки «Магадан» в Санкт-Петербурге

«Много дел предстоит кораблю и его экипажу, прежде чем подлодка «Магадан» войдет в родную гавань во Владивостоке: отработка и сдача полного курса задач боевой подготовки, ввод в состав боеготовых сил ВМФ, длительный межфлотский переход, — отметил в ходе торжественной церемонии врио начальника главного штаба ВМФ контр-адмирал Михаил Неупокоев. — В назначенный день подводная лодка встанет к родному причалу, заняв достойное место в составе подводных сил Тихоокеанского флота. Дальше начнется трудная, но почетная боевая работа по защите морских рубежей на востоке нашей страны».

Михаил Неупокоев подчеркнул, что на протяжении многих лет Военно-морской флот России последовательно наращивает боевой состав, совершенствует свои боевые возможности.

Дарья Драй ИА REGNUM Почетной караул на торжественной церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке «Магадан»

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки «Магадан» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки «Магадан» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки «Магадан» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж на торжественной церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке «Магадан»

В свою очередь генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков назвал передачу подлодки «Магадан» трудовым подарком к дню рождения завода.

«Лодки этого проекта успешно несут службу на Черноморском флоте и не раз подтверждали свои высокие технические характеристики в боевых условиях, — отметил Бузаков, имея в виду участие подлодок этого типа из состава ЧФ в нанесении ракетных ударов по террористам в Сирии из акватории Средиземного моря. — Скоро АО «Адмиралтейские верфи» исполнится 317 лет. Адмиралтейцы сделали трудовой подарок ко дню рождения завода, сдав лодку «Магадан» досрочно».

Гендиректор подтвердил готовность предприятия сохранить хороший темп при строительстве всей серии для Тихоокеанского флота.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Бузаков, генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи»

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж на торжественной церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке «Магадан»

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж на торжественной церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке «Магадан»

В правительстве Санкт-Петербурга напомнили, что на верфях Петербурга в настоящее время строится в общей сложности более 50 кораблей и судов. До 2025 года петербургские корабелы планируют передать заказчикам четыре подводные лодки, 16 боевых кораблей, шесть военных судов, 24 рыбопромысловых судна, три атомных ледокола, два пассажирских судна, одно научное судно.

«Подводная лодка «Магадан», которую сегодня передали ВМФ России, — еще один вклад адмиралтейцев в обеспечение обороноспособности нашей страны», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки «Магадан» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки «Магадан» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж на торжественной церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке «Магадан»

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж на торжественной церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке «Магадан»

Как сообщают в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи», строительство серии из шести дизель-электрических подлодок для ТОФ приближается к завершению.

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж на торжественной церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке «Магадан»

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж на торжественной церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке «Магадан»

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж на торжественной церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке «Магадан»

На четвертой подводной лодке серии — «Уфа» — продолжается формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия. На подводной лодке «Можайск» идет электрослесарное насыщение блоков, проводятся малярные и изоляционные работы. Также идет формирование блоков шестой подводной лодки серии, получившей имя «Якутск».

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки «Магадан» в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Почетной караул на торжественной церемонии подъема флага на дизель-электрической подводной лодке «Магадан»

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки «Магадан» в Санкт-Петербурге

Как сообщалось, контракт на строительство серии субмарин проекта 636.3 был подписан в сентябре 2016 года. Первая подлодка серии — «Петропавловск-Камчатский» — передана ВМФ России в ноябре 2019 года. Вторая в серии — «Волхов» — вошла в состав флота в октябре 2020 года.