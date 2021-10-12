Незадолго до пандемии коронавируса одной из главных новостных тем Москвы было строительство Юго-Восточной хорды. Транспортная магистраль представляет из себя последнюю из радиальных «артерий», которые, по задумке властей, должны разгрузить городские транспортные потоки.

Однако повышенное внимание к этому объекту было связано далеко не с его востребованностью в качестве элемента инфраструктуры. Еще на стадии проектных работ корреспондент ИА REGNUM провел расследование и установил, что трасса рискует стать угрозой для жизни и здоровья москвичей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Полбина. Печатники. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Полбина. Печатники. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Полбина. Печатники. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Полбина. Печатники. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция МЦД-2 «Люблино». Печатники. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид от станции МЦД-2 «Люблино» на север. Улица Полбина. Печатники. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид от станции МЦД-2 «Депо» на юг. Улица Полбина. Печатники. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид от станции МЦД-2 «Депо» на север. Улица Полбина. Печатники. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид от станции МЦД-2 «Люблино» на юг. Улица Полбина. Печатники. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Дело в том, что хорда должны была пройти в непосредственной близости от могильника радиоактивных отходов рядом с железнодорожной платформой «Москворечье». По оценке отдельных экологов и экспертов в области ядерной физики, строительные работы могли спровоцировать выход радиоактивных отходов на поверхность, которые в виде строительной пыли распространились бы по жилым кварталам, а также попали бы в Москву-реку.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид от станции МЦД-2 «Перерва» на север. Шоссейная улица. Курьяново. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Шоссейная улица. Курьяново. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Шоссейная улица. Курьяново. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Шоссейная улица. Курьяново. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Шоссейная улица. Курьяново. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Шоссейная улица. Курьяново. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Серия публикаций ИА REGNUM на эту тему, а также активные протесты местных жителей, вероятно, возымели результат. Власти Москвы приняли решение провести рекультивацию могильника радиоактивных отходов вблизи строительства трассы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство моста через Москву-реку между Курьяново и Москворечье-Сабурово. Юго-Восточная хорда. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство моста через Москву-реку между Курьяново и Москворечье-Сабурово. Юго-Восточная хорда. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство моста через Москву-реку между Курьяново и Москворечье-Сабурово. Юго-Восточная хорда. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство моста через Москву-реку между Курьяново и Москворечье-Сабурово. Юго-Восточная хорда. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство моста через Москву-реку между Курьяново и Москворечье-Сабурово. Юго-Восточная хорда. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство моста через Москву-реку между Курьяново и Москворечье-Сабурово. Юго-Восточная хорда. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство моста через Москву-реку между Курьяново и Москворечье-Сабурово. Юго-Восточная хорда. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У станции МЦД-2 «Москворечье». Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство развязки между Каширским шоссе, Каспийской и Кантемировской улицами. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство развязки между Каширским шоссе, Каспийской и Кантемировской улицами. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство развязки между Каширским шоссе, Каспийской и Кантемировской улицами. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

На данный момент строительство Юго-Восточной хорды находится в самом разгаре. Однако сказать, что работа на объекте прямо-таки «кипит», нельзя. Строители выполняют свои обязанности, но, наблюдая за процессом со стороны, едва ли получится до глубины души восхититься его динамикой и скоростью.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кантемировская улица. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кантемировская улица. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кантемировская улица. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Поворот с Кантемировской улицы на улицу Бехтерева. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кантемировская улица. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Бехтерева. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Бехтерева. Строительство Юго-Восточной хорды. Москва