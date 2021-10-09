В центре Петербурга спасают от огня дом купца Чубакова — фоторепортаж
Крупный пожар произошел вечером в субботу, 9 октября, на набережной реки Карповки в Петроградском районе Петербурга. Здесь загорелось жилое многоквартирное здание под №30/15, известное как доходный дом купца Клавдия Чубакова.
С огнем на кровле и мансарде на протяжении уже нескольких часов борются более ста пожарных при помощи десятков единиц техники. К счастью, человеческих жертв удалось избежать, но зданию и имуществу жильцов нанесён большой ущерб. Пожар, начавшийся примерно в 18:16 мск, удалось локализовать только в 22:36 мск. В 23:16 мск ранг пожара снижен до номера 1БИС. На месте ЧП побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.
Тушение огня затрудняли особенности здания. «Здание сложной планировки. Деревянные перекрытия, деревянные перегородки, мансарда, есть пустоты. Личному составу приходится пробираться внутрь, выходить на кровлю и вручную проливать каждый сантиметр», — объяснил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.
В настоящее время сотрудники МЧС продолжают обследование здания и обработку его водой для полной ликвидации пожара. Огнеборцам помогло то, что горящее здание стоит на набережной реки — из Карповки были проложены пожарные водоводы, по которым подают воду для тушения огня.
Семиэтажный жилой дом был построен в стиле эклектика архитектором Р.М. Габе в 1911—1912 годах. Признан выявленным объектом культурного наследия «Дом К.Г. Чубакова». У дома есть красивая башня, она в наибольшей степени пострадала от огня, как и кровля на площади 800 кв. метров.
В ходе пожара из-за его масштабов и угрозы распространения огня его номер повышался до №3. После локализации пожара он был снижен. К ликвидации пожара было привлечено только от МЧС 29 единиц техники и 128 человек личного состава.
Из здания пришлось эвакуировать сто человек, их временно разместили в подогнанных автобусах «Пассажиравтотранса» и близлежащей гимназии. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара будут выяснять дознаватели. А городским властям придется решать, куда расселять жильцов пострадавших квартир и как восстанавливать историческое здание.