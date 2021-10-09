Крупный пожар произошел вечером в субботу, 9 октября, на набережной реки Карповки в Петроградском районе Петербурга. Здесь загорелось жилое многоквартирное здание под №30/15, известное как доходный дом купца Клавдия Чубакова.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в мансарде жилого дома на набережной Карповки в Петроградском районе

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в жилом доме на набережной Карповки в Петроградском районе

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарный у жилого дома, где в произошел пожар

С огнем на кровле и мансарде на протяжении уже нескольких часов борются более ста пожарных при помощи десятков единиц техники. К счастью, человеческих жертв удалось избежать, но зданию и имуществу жильцов нанесён большой ущерб. Пожар, начавшийся примерно в 18:16 мск, удалось локализовать только в 22:36 мск. В 23:16 мск ранг пожара снижен до номера 1БИС. На месте ЧП побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пламя н а крыше жилого дома на набережной Карповки в Петроградском районе

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная Карповки в дыму пожара

Тушение огня затрудняли особенности здания. «Здание сложной планировки. Деревянные перекрытия, деревянные перегородки, мансарда, есть пустоты. Личному составу приходится пробираться внутрь, выходить на кровлю и вручную проливать каждый сантиметр», — объяснил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарные у жилого дома, где в мансарде произошел пожар

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарные качают воду из Карповки для тушения дома, где произошел пожар

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарные качают воду из Карповки для тушения дома, где произошел пожар

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают обследование здания и обработку его водой для полной ликвидации пожара. Огнеборцам помогло то, что горящее здание стоит на набережной реки — из Карповки были проложены пожарные водоводы, по которым подают воду для тушения огня.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарные на крыше горящего жилого дома на набережной Карповки

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарные на крыше жилого дома, где произошел пожар

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в мансарде жилого дома на набережной Карповки в Петроградском районе

Семиэтажный жилой дом был построен в стиле эклектика архитектором Р.М. Габе в 1911—1912 годах. Признан выявленным объектом культурного наследия «Дом К.Г. Чубакова». У дома есть красивая башня, она в наибольшей степени пострадала от огня, как и кровля на площади 800 кв. метров.

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная Карповки в дыму пожара

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарные у жилого дома, где произошел пожар

В ходе пожара из-за его масштабов и угрозы распространения огня его номер повышался до №3. После локализации пожара он был снижен. К ликвидации пожара было привлечено только от МЧС 29 единиц техники и 128 человек личного состава.

Дарья Драй ИА REGNUM Огонь в башне жилого дома на набережной Карповки

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарные на крыше жилого дома, где произошел пожар

Дарья Драй ИА REGNUM Девшука с зонтом на набережной Карповки

Из здания пришлось эвакуировать сто человек, их временно разместили в подогнанных автобусах «Пассажиравтотранса» и близлежащей гимназии. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара будут выяснять дознаватели. А городским властям придется решать, куда расселять жильцов пострадавших квартир и как восстанавливать историческое здание.