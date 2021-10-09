Почти сорок одна тысяча человек восстановилась на Ставрополье после заболевания коронавирусной инфекцией. Около десяти тысяч прошли курс реабилитации на базе медицинских учреждений, другие в организациях санаторного комплекса. Всего в программе постковидной реабилитации задействованы сто двадцать три медучреждения и санатория Ставропольского края.
Александр Погожев ИА REGNUM
Санатории «Пятигорский нарзан» в Пятигорске в котором проходят реабилитацию после Covid-19
Александр Погожев ИА REGNUM
Курортная поликлиника в г. Пятигорск
Александр Погожев ИА REGNUM
Постовая медицинская сестра отвечает на телефонный звонок
Александр Погожев ИА REGNUM
Мужчина проходит через интеллектуальные дезинфицирующие ворота
Санатории Пятигорска одни из первых на Кавказских Минеральных Водах разработали программу восстановления после COVID-19. В санатории поступают бывшие пациенты стационаров, где им помогают избавиться от одышки, кашля и других последствий болезни.
Александр Погожев ИА REGNUM
Медицинская сестра выдает справки в холле санатория
Александр Погожев ИА REGNUM
Сеанс надвенного лазерного облучения крови
Александр Погожев ИА REGNUM
Вывеска на кабинете стелеопатии
Александр Погожев ИА REGNUM
Женщины на процедурах в кабинете стелеопатии
Александр Погожев ИА REGNUM
Женщина на процедурах в изумрудной ванной
К каждому пациенту индивидуальный подход по восстановлению. Курс реабилитации длится от 14 до 24 дней.
Александр Погожев ИА REGNUM
Мужчина проходит лечебные процедуры
Александр Погожев ИА REGNUM
Мужчины проходит лечебные процедуры
Александр Погожев ИА REGNUM
Мужчина на процедурах
При осложнениях на легкие специалисты санаториев стараются обеспечить максимальное кислородное насыщение организма пациентов. Результата достигают при помощи барокамеры, ингаляции, дыхательной гимнастики, озонотерапии, спелеотерапии и климатотерапии.
Александр Погожев ИА REGNUM
Женщина набирает минеральную воду
Чтобы снизить интоксикацию организма после применения лекарственных препаратов специалистами санаториев особое внимание уделяется процедурам лечения органов желудочно-кишечного тракта. Для этого пациентам назначают употребление минеральных вод в качестве питьевого лечения.
Александр Погожев ИА REGNUM
Женщина на грязевых процедурах
Александр Погожев ИА REGNUM
Мужчина принимает душ Шарко в санатории «Родник» в котором реализуется программа реабилитации после Covid-19
Александр Погожев ИА REGNUM
Процедурные кабинеты санатория
Александр Погожев ИА REGNUM
Женщина проходит процедуры для глаз
Александр Погожев ИА REGNUM
Женщина проходит процедуры для ступней и коленей
Александр Погожев ИА REGNUM
Медицинский работник проводит процедуру с барокамерой
Вместе с бальнеологическим лечением применяются: физиотерапия, рефлексотерапия, карбокситерапия, гидропатия, гидрокинезиотерапия, ингаляции, ЛФК и другие.
Александр Погожев ИА REGNUM
Табличка на стеклянной двери в фойе санатория «Родник»
Александр Погожев ИА REGNUM
Тестирование анализов в лабаратории санатория
Александр Погожев ИА REGNUM
Женщина проходит лечебную процедуру в магнитотурботроне
Чтобы улучшить работу всех систем организма и ускорить восстановление применяют магнитотурботрон — аппарат, в котором создается магнитное поле, которое благотворно влияет на органы тела.
Александр Погожев ИА REGNUM
Отдыхающие выбирают маршрут для прогулки
Александр Погожев ИА REGNUM
Женщины принимают «Бесстыжие ванны» на горе Машук в г. Пятигорск
Александр Погожев ИА REGNUM
Пожилая женщина ополаскивает ноги в «Бесстыжих ваннах»
Александр Погожев ИА REGNUM
Источник минеральной воды на горе Машук
Александр Погожев ИА REGNUM
Отдыхающие принимают «Бесстыжие ванны» на горе Машук в г. Пятигорск
Александр Погожев ИА REGNUM
Отдыхающие на смотровой площадке возле Эоловой арфы
Также благотворное воздействие оказывают прогулки по терренкурам и купание в минеральных источниках на свежем воздухе.
Александр Погожев ИА REGNUM
Очередь перед кабинетом вакцинации
Александр Погожев ИА REGNUM
Медсестра готовит шприц с вакциной Гам-КОВИД-Вак
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковка вакцины Гам-КОВИД-Вак
Александр Погожев ИА REGNUM
Медсестра колет вакцину Гам-КОВИД-Вак
Александр Погожев ИА REGNUM
Медицинский работник колит вакцину
Все сотрудники санаторных организаций и медицинских учреждений прошли вакцинацию и предлагают привиться курортникам, если у них нет противопоказаний.
Александр Погожев ИА REGNUM
Мужчина на фоне санатория «Родник» в котором реализуется программа реабилитации после Covid-19
Александр Погожев ИА REGNUM
Волонтеры медики раздают информационные буклеты и маски отдыхающим в г. Пятигорск
Александр Погожев ИА REGNUM
Институт курортологии в г. Пятигорск
Санатории и медицинские учреждения принимают пациентов по системе ОМС и на коммерческой основе. Возмещение затрат на путевки осуществляется за счет Фонда социального страхования.