Почти сорок одна тысяча человек восстановилась на Ставрополье после заболевания коронавирусной инфекцией. Около десяти тысяч прошли курс реабилитации на базе медицинских учреждений, другие в организациях санаторного комплекса. Всего в программе постковидной реабилитации задействованы сто двадцать три медучреждения и санатория Ставропольского края.

Александр Погожев ИА REGNUM Санатории «Пятигорский нарзан» в Пятигорске в котором проходят реабилитацию после Covid-19

Александр Погожев ИА REGNUM Курортная поликлиника в г. Пятигорск

Александр Погожев ИА REGNUM Постовая медицинская сестра отвечает на телефонный звонок

Александр Погожев ИА REGNUM Мужчина проходит через интеллектуальные дезинфицирующие ворота

Санатории Пятигорска одни из первых на Кавказских Минеральных Водах разработали программу восстановления после COVID-19. В санатории поступают бывшие пациенты стационаров, где им помогают избавиться от одышки, кашля и других последствий болезни.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинская сестра выдает справки в холле санатория

Александр Погожев ИА REGNUM Сеанс надвенного лазерного облучения крови

Александр Погожев ИА REGNUM Вывеска на кабинете стелеопатии

Александр Погожев ИА REGNUM Женщины на процедурах в кабинете стелеопатии

Александр Погожев ИА REGNUM Женщина на процедурах в изумрудной ванной

К каждому пациенту индивидуальный подход по восстановлению. Курс реабилитации длится от 14 до 24 дней.

Александр Погожев ИА REGNUM Мужчина проходит лечебные процедуры

Александр Погожев ИА REGNUM Мужчины проходит лечебные процедуры

Александр Погожев ИА REGNUM Мужчина на процедурах

При осложнениях на легкие специалисты санаториев стараются обеспечить максимальное кислородное насыщение организма пациентов. Результата достигают при помощи барокамеры, ингаляции, дыхательной гимнастики, озонотерапии, спелеотерапии и климатотерапии.

Александр Погожев ИА REGNUM Женщина набирает минеральную воду

Чтобы снизить интоксикацию организма после применения лекарственных препаратов специалистами санаториев особое внимание уделяется процедурам лечения органов желудочно-кишечного тракта. Для этого пациентам назначают употребление минеральных вод в качестве питьевого лечения.

Александр Погожев ИА REGNUM Женщина на грязевых процедурах

Александр Погожев ИА REGNUM Мужчина принимает душ Шарко в санатории «Родник» в котором реализуется программа реабилитации после Covid-19

Александр Погожев ИА REGNUM Процедурные кабинеты санатория

Александр Погожев ИА REGNUM Женщина проходит процедуры для глаз

Александр Погожев ИА REGNUM Женщина проходит процедуры для ступней и коленей

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник проводит процедуру с барокамерой

Вместе с бальнеологическим лечением применяются: физиотерапия, рефлексотерапия, карбокситерапия, гидропатия, гидрокинезиотерапия, ингаляции, ЛФК и другие.

Александр Погожев ИА REGNUM Табличка на стеклянной двери в фойе санатория «Родник»

Александр Погожев ИА REGNUM Тестирование анализов в лабаратории санатория

Александр Погожев ИА REGNUM Женщина проходит лечебную процедуру в магнитотурботроне

Чтобы улучшить работу всех систем организма и ускорить восстановление применяют магнитотурботрон — аппарат, в котором создается магнитное поле, которое благотворно влияет на органы тела.

Александр Погожев ИА REGNUM Отдыхающие выбирают маршрут для прогулки

Александр Погожев ИА REGNUM Женщины принимают «Бесстыжие ванны» на горе Машук в г. Пятигорск

Александр Погожев ИА REGNUM Пожилая женщина ополаскивает ноги в «Бесстыжих ваннах»

Александр Погожев ИА REGNUM Источник минеральной воды на горе Машук

Александр Погожев ИА REGNUM Отдыхающие принимают «Бесстыжие ванны» на горе Машук в г. Пятигорск

Александр Погожев ИА REGNUM Отдыхающие на смотровой площадке возле Эоловой арфы

Также благотворное воздействие оказывают прогулки по терренкурам и купание в минеральных источниках на свежем воздухе.

Александр Погожев ИА REGNUM Очередь перед кабинетом вакцинации

Александр Погожев ИА REGNUM Медсестра готовит шприц с вакциной Гам-КОВИД-Вак

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка вакцины Гам-КОВИД-Вак

Александр Погожев ИА REGNUM Медсестра колет вакцину Гам-КОВИД-Вак

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник колит вакцину

Все сотрудники санаторных организаций и медицинских учреждений прошли вакцинацию и предлагают привиться курортникам, если у них нет противопоказаний.

Александр Погожев ИА REGNUM Мужчина на фоне санатория «Родник» в котором реализуется программа реабилитации после Covid-19

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтеры медики раздают информационные буклеты и маски отдыхающим в г. Пятигорск

Александр Погожев ИА REGNUM Институт курортологии в г. Пятигорск

Санатории и медицинские учреждения принимают пациентов по системе ОМС и на коммерческой основе. Возмещение затрат на путевки осуществляется за счет Фонда социального страхования.