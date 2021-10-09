Бабье лето всё-таки пришло
9 октября 2021
Жители Санкт-Петербурга знают, что «50 оттенков серого» — это, на самом деле, про осень в их городе. Но на пару недель — хоть и не каждый год — и сюда приходит та самая золотая осень в ее идеальном варианте — с безветренной (что уже редкость) погодой +15 и с теми самыми яркими красками. Компенсацией за будущие полгода серого спектра.
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Кленовые листья
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Приехали, осень
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Люпин
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Осенние цветы
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Осенние цветы
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Черная рябина
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Трава под солнцем
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Осенние листья
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Рябина
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Роза в изморози
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Цветы на осеннем рассвете
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Цветы на осеннем рассвете
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Цветы на осеннем рассвете
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Трава в изморози