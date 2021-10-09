Жители Санкт-Петербурга знают, что «50 оттенков серого» — это, на самом деле, про осень в их городе. Но на пару недель — хоть и не каждый год — и сюда приходит та самая золотая осень в ее идеальном варианте — с безветренной (что уже редкость) погодой +15 и с теми самыми яркими красками. Компенсацией за будущие полгода серого спектра.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Кленовые листья

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Приехали, осень

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Люпин

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Осенние цветы

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Осенние цветы

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Черная рябина

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Трава под солнцем

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Осенние листья

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Рябина

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Роза в изморози

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Цветы на осеннем рассвете

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Цветы на осеннем рассвете

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Цветы на осеннем рассвете