Всю неделю погода в Санкт-Петербурге радовала горожан и гостей города солнцем и настоящей золотой осенью. Насладиться красками мимолетного периода можно было не только в садах и скверах города, но и пригородах Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки в венках из осенних листьев в Екатерининском парке

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень в Екатерининском парке

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина в венке из осенних листьев в Екатерининском парке

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень в Екатерининском парке

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на прогулке в Екатерининском парке осенью

Наконец наступило идеальное время для прогулок в парках Павловска, Пушкина, Ораниенбаума, Гатчины. В любой сезон они притягивают жителей города и, конечно же, туристов.

Дарья Драй ИА REGNUM Павильон «Зал на острову» в Екатерининском парке

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень в Екатерининском парке

Дарья Драй ИА REGNUM Екатерининский парк осенью

Дарья Драй ИА REGNUM Камеронова галерея в Екатерининском парке

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на прогулке в Екатерининском парке осенью

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки на прогулке в Екатерининском парке осенью

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень в Екатерининском парке

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень в Екатерининском парке

Царское Село — музей-заповедник в городе Пушкине. В его состав входит дворцово-парковый ансамбль XVIII—XIX веков и бывшая загородная царская резиденция. В состав музея-заповедника входят: Екатерининский парк с дворцом и павильонами, Александровский парк с дворцом и павильонами и Баболовский парк с дворцом.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка на прогулке в Екатерининском парке осенью

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки на прогулке в Екатерининском парке осенью

Дарья Драй ИА REGNUM Утка в Екатерининском парке осенью

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина в Екатерининском парке осенью

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на прогулке в Екатерининском парке осенью

По сообщению городского Гидрометцентра, на выходных тёплая погода продолжит радовать жителей Петербурга и Ленинградской области. В субботу возможны небольшие кратковременные дожди, но в целом характер погоды останется прежним.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на прогулке в Екатерининском парке осенью

Дарья Драй ИА REGNUM Молодая пара на прогулке в Екатерининском парке осенью

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень в Екатерининском парке

Дарья Драй ИА REGNUM Молодая пара в Екатерининском парке осенью

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на прогулке в Екатерининском парке осенью

Дарья Драй ИА REGNUM Молодая пара в Екатерининском парке осенью

9−10 октября в Санкт-Петербурге и области в дневные часы температурный фон будет около 11−14 градусов, ночью не ниже +1. Заморозков не ожидается.