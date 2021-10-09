Всю неделю погода в Санкт-Петербурге радовала горожан и гостей города солнцем и настоящей золотой осенью. Насладиться красками мимолетного периода можно было не только в садах и скверах города, но и пригородах Петербурга.
Девушки в венках из осенних листьев в Екатерининском парке
Золотая осень в Екатерининском парке
Женщина в венке из осенних листьев в Екатерининском парке
Золотая осень в Екатерининском парке
Горожане на прогулке в Екатерининском парке осенью
Наконец наступило идеальное время для прогулок в парках Павловска, Пушкина, Ораниенбаума, Гатчины. В любой сезон они притягивают жителей города и, конечно же, туристов.
Павильон «Зал на острову» в Екатерининском парке
Золотая осень в Екатерининском парке
Екатерининский парк осенью
Камеронова галерея в Екатерининском парке
Горожане на прогулке в Екатерининском парке осенью
Девушки на прогулке в Екатерининском парке осенью
Золотая осень в Екатерининском парке
Золотая осень в Екатерининском парке
Царское Село — музей-заповедник в городе Пушкине. В его состав входит дворцово-парковый ансамбль XVIII—XIX веков и бывшая загородная царская резиденция. В состав музея-заповедника входят: Екатерининский парк с дворцом и павильонами, Александровский парк с дворцом и павильонами и Баболовский парк с дворцом.
Девушка на прогулке в Екатерининском парке осенью
Девушки на прогулке в Екатерининском парке осенью
Утка в Екатерининском парке осенью
Мужчина в Екатерининском парке осенью
Горожане на прогулке в Екатерининском парке осенью
По сообщению городского Гидрометцентра, на выходных тёплая погода продолжит радовать жителей Петербурга и Ленинградской области. В субботу возможны небольшие кратковременные дожди, но в целом характер погоды останется прежним.
Горожане на прогулке в Екатерининском парке осенью
Молодая пара на прогулке в Екатерининском парке осенью
Золотая осень в Екатерининском парке
Молодая пара в Екатерининском парке осенью
Горожане на прогулке в Екатерининском парке осенью
Молодая пара в Екатерининском парке осенью
9−10 октября в Санкт-Петербурге и области в дневные часы температурный фон будет около 11−14 градусов, ночью не ниже +1. Заморозков не ожидается.