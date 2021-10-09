Всю неделю погода в Санкт-Петербурге радовала горожан и гостей города солнцем и настоящей золотой осенью. Насладиться красками мимолетного периода можно было не только в садах и скверах города, но и пригородах Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM
Девушки в венках из осенних листьев в Екатерининском парке
Дарья Драй ИА REGNUM
Золотая осень в Екатерининском парке
Дарья Драй ИА REGNUM
Женщина в венке из осенних листьев в Екатерининском парке
Дарья Драй ИА REGNUM
Золотая осень в Екатерининском парке
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на прогулке в Екатерининском парке осенью

Наконец наступило идеальное время для прогулок в парках Павловска, Пушкина, Ораниенбаума, Гатчины. В любой сезон они притягивают жителей города и, конечно же, туристов.

Дарья Драй ИА REGNUM
Павильон «Зал на острову» в Екатерининском парке
Дарья Драй ИА REGNUM
Золотая осень в Екатерининском парке
Дарья Драй ИА REGNUM
Екатерининский парк осенью
Дарья Драй ИА REGNUM
Камеронова галерея в Екатерининском парке
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на прогулке в Екатерининском парке осенью
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушки на прогулке в Екатерининском парке осенью
Дарья Драй ИА REGNUM
Золотая осень в Екатерининском парке
Дарья Драй ИА REGNUM
Золотая осень в Екатерининском парке

Царское Село — музей-заповедник в городе Пушкине. В его состав входит дворцово-парковый ансамбль XVIII—XIX веков и бывшая загородная царская резиденция. В состав музея-заповедника входят: Екатерининский парк с дворцом и павильонами, Александровский парк с дворцом и павильонами и Баболовский парк с дворцом.

Дарья Драй ИА REGNUM
Девушка на прогулке в Екатерининском парке осенью
Дарья Драй ИА REGNUM
Девушки на прогулке в Екатерининском парке осенью
Дарья Драй ИА REGNUM
Утка в Екатерининском парке осенью
Дарья Драй ИА REGNUM
Мужчина в Екатерининском парке осенью
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на прогулке в Екатерининском парке осенью

По сообщению городского Гидрометцентра, на выходных тёплая погода продолжит радовать жителей Петербурга и Ленинградской области. В субботу возможны небольшие кратковременные дожди, но в целом характер погоды останется прежним.

Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на прогулке в Екатерининском парке осенью
Дарья Драй ИА REGNUM
Молодая пара на прогулке в Екатерининском парке осенью
Дарья Драй ИА REGNUM
Золотая осень в Екатерининском парке
Дарья Драй ИА REGNUM
Молодая пара в Екатерининском парке осенью
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на прогулке в Екатерининском парке осенью
Дарья Драй ИА REGNUM
Молодая пара в Екатерининском парке осенью

9−10 октября в Санкт-Петербурге и области в дневные часы температурный фон будет около 11−14 градусов, ночью не ниже +1. Заморозков не ожидается.