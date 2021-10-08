Работа Мосводостока. Промывка водосточных трубопроводов.
Водосточные сети промываются от скопившегося песка, грунта и мусора. Во время дождя вся грязь и мусор, находящиеся на поверхности дорог, попадают в дождеприёмный колодец. Обычно так называют прямоугольную решетку рядом с бордюром. Листопады осенью еще более усиливают засорение решеток, кроме того, образуется иловый осадок. Если не прочищать дождеприёмный колодец, то во время ливня вода не пройдёт в коллектор, что приведёт к потопу.
Во время очистки трубопровода при помощи илососной машины сначала высасывают скопившиеся воду, грязь, листья и ил из дождеприемного и смотрового колодцев, а с помощью размывочного пистолета смывают засохшую грязь. Через смотровой колодец в трубу, ведущую к дождеприемному, вводят специальный шланг. Такой шланг имеет специальные головку для подачи воды под давлением. Крупный мусор очищают вручную с помощью лопаты и ведра.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Сотрудник Мосводосток спускается в смотровой колодец. Промывка водосточных трубопроводов
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Промывка трубы через смотровой колодец. Промывка водосточных трубопроводов
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Специальный шланг под давлением промывает трубу. Промывка водосточных трубопроводов