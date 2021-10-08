Cотрудники «Мосводосток» начали подготовку водосточной сети города к зиме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Работа Мосводостока. Промывка водосточных трубопроводов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Работа Мосводостока. Промывка водосточных трубопроводов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка насоса илососной машины

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка насоса илососной машины. Промывка водосточных трубопроводов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Работа Мосводостока. Промывка водосточных трубопроводов.

Водосточные сети промываются от скопившегося песка, грунта и мусора. Во время дождя вся грязь и мусор, находящиеся на поверхности дорог, попадают в дождеприёмный колодец. Обычно так называют прямоугольную решетку рядом с бордюром. Листопады осенью еще более усиливают засорение решеток, кроме того, образуется иловый осадок. Если не прочищать дождеприёмный колодец, то во время ливня вода не пройдёт в коллектор, что приведёт к потопу.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Смотровой колодец. Промывка водосточных трубопроводов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Промывка размывочным пистолетом смотрового колодца. Промывка водосточных трубопроводов

Для предотвращения подтоплений сотрудники «Мосводосток» проводят плановые обследования водосточной системы. После которых решают: проводить ремонт или очистку системы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Обследование смотрового колодца. Промывка водосточных трубопроводов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Внутри смотрового колодца. Слева основной коллектор, справа труба, идущая к дождеприемному колодцу. Промывка водосточных трубопроводов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Протягивание специального шланга в трубу, ведущую в дождеприемный колодец

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дождеприемный колодец. Внутри лежат мусор и листья.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Очистка дождеприемного колодца. Промывка водосточных трубопроводов

Во время очистки трубопровода при помощи илососной машины сначала высасывают скопившиеся воду, грязь, листья и ил из дождеприемного и смотрового колодцев, а с помощью размывочного пистолета смывают засохшую грязь. Через смотровой колодец в трубу, ведущую к дождеприемному, вводят специальный шланг. Такой шланг имеет специальные головку для подачи воды под давлением. Крупный мусор очищают вручную с помощью лопаты и ведра.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сотрудник Мосводосток спускается в смотровой колодец. Промывка водосточных трубопроводов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Промывка трубы через смотровой колодец. Промывка водосточных трубопроводов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Специальный шланг под давлением промывает трубу. Промывка водосточных трубопроводов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Очищенный дождеприёмный колодец. Промывка водосточных трубопроводов

Водоотводные и дренажные подземные трубы в Москве стали прокладывать с начала XVII века. Протяженность водосточных сетей города — 8092 км.