В Севастополе проходит XVIII чемпионат по служебно-прикладному виду спорта «Многоборье спасателей МЧС России». Лучших спасателей страны определят 11 октября.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к соревнованием

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к соревнованием

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к соревнованием

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к соревнованием

В соревнованиях принимают участие 20 команд, сформированные из сотрудников чрезвычайного ведомства со всей страны. Торжественная церемония открытия чемпионата состоялась 3 октября на территории мемориального комплекса «Сапун-Гора».

Александр Полегенько ИА REGNUM Извлечение и перемещение пострадавшего из машины

Александр Полегенько ИА REGNUM Извлечение и перемещение пострадавшего из машины

Александр Полегенько ИА REGNUM Извлечение и перемещение пострадавшего из машины

Александр Полегенько ИА REGNUM Извлечение и перемещение пострадавшего из машины

Александр Полегенько ИА REGNUM Извлечение и перемещение пострадавшего из машины

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение пострадавших из под завалов

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение пострадавших из под завалов

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение пострадавших из под завалов

С напутственным словом к спасателям обратился начальник Главного управления МЧС России по городу Севастополю генерал-майор внутренней службы Дмитрий Козлов:

«Для нас большая честь проводить столь значимые соревнования. Надеюсь, что вы все покажите хорошие результаты. Желаю вам успехов! И пусть победит сильнейший».

Этапы соревнований организованы таким образом, чтобы участники смогли проявить свои физические, психологические, профессиональные качества.

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение утопающего

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение утопающего

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение утопающего

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение утопающего

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение утопающего

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение утопающего

В ходе соревнований команды демонстрируют ведение поисково-спасательных работ в условиях природной среды — в горнолесной местности и на скалах, выполняют маневрирование на акватории, оказывают помощь условным пострадавшим на воде, ведут водолазные работы, а также производят действия по спасению в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение пострадавших из частично разрушенных зданий

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение пострадавших из частично разрушенных зданий

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение пострадавших из частично разрушенных зданий

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение пострадавших из частично разрушенных зданий

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение пострадавших из частично разрушенных зданий

«Техногенка» остаётся самым масштабным и зрелищным этапом всего чемпионата. На этот раз дистанция развернулась на территории пансионата «Изумруд». Роль аварийных выполнили три недостроенных здания. В них под завалами и в элементах транспортных средств находились манекены, имитирующие пострадавших, — их необходимо было деблокировать и в кратчайший срок транспортировать в безопасную зону.

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение пострадавших из частично разрушенных зданий

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение пострадавших из частично разрушенных зданий

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение пострадавших из частично разрушенных зданий

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение пострадавших из частично разрушенных зданий

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение пострадавших из частично разрушенных зданий

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение пострадавших из частично разрушенных зданий

Чемпионат «Многоборье спасателей МЧС России» проводится уже в 18 раз и впервые в Крыму.