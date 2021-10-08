Марьино — район на юго-востоке Москвы и рекордсмен по численности населения. В районе проживает более 253 тыс. человек.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Район Марьино. Москва

На месте нынешнего района ранее располагалась деревня, которая начала заселяться ещё в XII веке. Регулярные затопления этой территории, связанные с разливом Москвы-реки, сильно ограничивали её использование, и долгое время застройка местности не происходила. Позже пойму Москвы-реки в этом районе превратили в очистные сооружения. Люблинские поля орошения занимали более тысячи гектаров и фильтровали и обезвреживали городские нечистоты.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новый микрорайон Домашний. Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Район Марьино. Москва

В 1960 году Марьино входит в состав Москвы, и начиная с 1978 года поэтапно засыпаются Люблинские поля. Территории района начинают активно застраиваться, в том числе и бывшие Люблинские поля. Сейчас застройка продолжается на территориях бывших промышленных зон, заселяется новый микрорайон Домашний.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марьино — самый населенный район Москвы. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рынок Братиславский. Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ресторан. Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Перерва. Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Район Марьино. Москва

Статус самого большого района по численности населения имеет свои плюсы. Марьино значительно развито с точки зрения социальной и коммерческой инфраструктуры. Здесь находится 41 школа и 54 дошкольных учреждения. В шаговой доступности множество продуктовых и хозяйственных магазинов, несколько крупных торговых центров, рынков, парикмахерских, сервисов услуг, кафе, ресторанов. Транспорт в Марьино представлен двумя станциями метро «Марьино» и «Братиславская» и автобусной сетью. С запада жители Марьино могут добраться в центр за полчаса со станций МЦД-2 «Курьяново» и «Перерва».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Царство вывесок. Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Район Марьино. Москва

Но не обходится и без минусов. Большая скученность, большое количество приезжих, много автотранспорта, конфликты, криминал — все это типично для Марьино. Кроме того, рядом располагаются крупнейшие рынки: Москва — в Люблино и Садовод — в Капотне, соседство с которыми не нравится жителям района. Работа «Жилищника» и дорожных служб тоже неидеальна. Некоторые ямы на пешеходных тротуарах могут несколько месяцев не ремонтироваться.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часть оживленной Братиславской улицы не имеет отдельной пешеходной зоны. Район Марьино. Москва

Есть и проблемы инфраструктуры. Например, одна из самых оживленных улиц Братиславская не имеет выделенной пешеходной зоны: автомобили и пешеходы передвигаются вместе, что, бывает, приводит к конфликтам. А там и недалеко до происшествий.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Голубятня в парке им. Артема Боровика. Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Солдату Отечества XX века. Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Разметка в парках Марьино для соблюдения социальной дистанции. Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник «Добрый ангел мира». Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник студенческим приметам. Район Марьино. Москва

Несмотря на то, что Марьино — это «спальный» район, значительно застроенный домами, также имеется и большая зелёная территория с прогулочными зонами. В первую очередь это парки, такие как: Парк 850-летия Москвы, Дюссельдорфский парк, Парк им. Артема Боровика.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памп-трек. Парк 850-летия Москвы. Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лыжная трасса. Парк 850-летия Москвы. Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стадион лыжной трассы. Парк 850-летия Москвы. Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Г. Х. Андерсену. Парк 850-летия Москвы. Район Марьино. Москва

Парк 850-летия Москвы вытянут вдоль Москвы-реки, проходит по району Капотня и Марьино. На старте третья очередь: парк протянется в район Люблино. На данный момент парк занимает 71,6 га, по завершении проекта его площадь составит 200 га. В парке развита спортивная инфраструктура: рамп-парк для экстремальных велосипедистов, большие спортивные площадки, футбольные поля, через весь парк проходят велосипедные дорожки, а зимой на лыжной базе проходят соревнования по беговым лыжам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дюссельдорфский парк. Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ребенок, делающий колесо в Дюссельдорфском парке. Район Марьино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Не работающие более 3 лет туалеты в Дюссельдорфском парке. Район Марьино. Москва

Обращает на себя внимание и Дюссельдорфский парк, созданный с элементами архитектурного и ландшафтного дизайна. В парке есть извилистый искусственный пруд. Парк приятен для прогулок своей необычной красотой среди высотных домов. Но вот новые туалеты, поставленные три года назад, так и не работают.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь иконы Божией Матери Утоли моя печали. Район Марьино. Москва

Помимо Москвы-реки, в Марьино большую площадь занимают искусственные пруды. Дело в том, что пойма Москвы-реки — это низкая часть берега и постоянно заливается. Поэтому для контроля уровня грунтовых вод организовали правильную систему прудов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пруд в системе гидротехнических сооружений Западных Марьинских прудов. Район Марьино. Москва

Пруды тянутся вдоль Москвы-реки через все Марьино, эту систему перпендикулярно пересекают еще три системы прудов. Это красивые места для прогулок, но, к сожалению, дорожки, скамейки, берега пришли к обветшанию. Правда, на последних выборах депутат Государственной думы от Марьино Пётр Толстой обещал грандиозную прогулочную зону на этих прудах. Посмотрим, будут ли исполнены предвыборные обещания.