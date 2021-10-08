Где живут москвичи: самый густонаселённый район Марьино — фоторепортаж
Марьино — район на юго-востоке Москвы и рекордсмен по численности населения. В районе проживает более 253 тыс. человек.
На месте нынешнего района ранее располагалась деревня, которая начала заселяться ещё в XII веке. Регулярные затопления этой территории, связанные с разливом Москвы-реки, сильно ограничивали её использование, и долгое время застройка местности не происходила. Позже пойму Москвы-реки в этом районе превратили в очистные сооружения. Люблинские поля орошения занимали более тысячи гектаров и фильтровали и обезвреживали городские нечистоты.
В 1960 году Марьино входит в состав Москвы, и начиная с 1978 года поэтапно засыпаются Люблинские поля. Территории района начинают активно застраиваться, в том числе и бывшие Люблинские поля. Сейчас застройка продолжается на территориях бывших промышленных зон, заселяется новый микрорайон Домашний.
Статус самого большого района по численности населения имеет свои плюсы. Марьино значительно развито с точки зрения социальной и коммерческой инфраструктуры. Здесь находится 41 школа и 54 дошкольных учреждения. В шаговой доступности множество продуктовых и хозяйственных магазинов, несколько крупных торговых центров, рынков, парикмахерских, сервисов услуг, кафе, ресторанов. Транспорт в Марьино представлен двумя станциями метро «Марьино» и «Братиславская» и автобусной сетью. С запада жители Марьино могут добраться в центр за полчаса со станций МЦД-2 «Курьяново» и «Перерва».
Но не обходится и без минусов. Большая скученность, большое количество приезжих, много автотранспорта, конфликты, криминал — все это типично для Марьино. Кроме того, рядом располагаются крупнейшие рынки: Москва — в Люблино и Садовод — в Капотне, соседство с которыми не нравится жителям района. Работа «Жилищника» и дорожных служб тоже неидеальна. Некоторые ямы на пешеходных тротуарах могут несколько месяцев не ремонтироваться.
Есть и проблемы инфраструктуры. Например, одна из самых оживленных улиц Братиславская не имеет выделенной пешеходной зоны: автомобили и пешеходы передвигаются вместе, что, бывает, приводит к конфликтам. А там и недалеко до происшествий.
Несмотря на то, что Марьино — это «спальный» район, значительно застроенный домами, также имеется и большая зелёная территория с прогулочными зонами. В первую очередь это парки, такие как: Парк 850-летия Москвы, Дюссельдорфский парк, Парк им. Артема Боровика.
Парк 850-летия Москвы вытянут вдоль Москвы-реки, проходит по району Капотня и Марьино. На старте третья очередь: парк протянется в район Люблино. На данный момент парк занимает 71,6 га, по завершении проекта его площадь составит 200 га. В парке развита спортивная инфраструктура: рамп-парк для экстремальных велосипедистов, большие спортивные площадки, футбольные поля, через весь парк проходят велосипедные дорожки, а зимой на лыжной базе проходят соревнования по беговым лыжам.
Обращает на себя внимание и Дюссельдорфский парк, созданный с элементами архитектурного и ландшафтного дизайна. В парке есть извилистый искусственный пруд. Парк приятен для прогулок своей необычной красотой среди высотных домов. Но вот новые туалеты, поставленные три года назад, так и не работают.
Помимо Москвы-реки, в Марьино большую площадь занимают искусственные пруды. Дело в том, что пойма Москвы-реки — это низкая часть берега и постоянно заливается. Поэтому для контроля уровня грунтовых вод организовали правильную систему прудов.
Пруды тянутся вдоль Москвы-реки через все Марьино, эту систему перпендикулярно пересекают еще три системы прудов. Это красивые места для прогулок, но, к сожалению, дорожки, скамейки, берега пришли к обветшанию. Правда, на последних выборах депутат Государственной думы от Марьино Пётр Толстой обещал грандиозную прогулочную зону на этих прудах. Посмотрим, будут ли исполнены предвыборные обещания.