Осветительные столбы, светофоры, информационные стенды и рекламные конструкции Петербурга по-прежнему густо заклеены незаконными объявлениями. Чаще всего так «рекламируют» себя организаторы борделей и проституции, то есть те, кто прямо нарушает Уголовный и административный кодексы.

Дарья Драй ИА REGNUM Рейд по уничтожению незаконной рекламы в Красногвардейском районе

В четверг, 7 октября, волонтёрский отряд «Вега» из одноименного подростково-молодежного клуба провёл акцию по борьбе с такой «рекламой» в Красногвардейском районе Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Рейд по уничтожению незаконной рекламы в Красногвардейском районе

Дарья Драй ИА REGNUM Незаконная реклама

Волонтёры срывали и закрашивали незаконные объявления совместно с сотрудниками городского Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель по молодежной политике Богдан Заставный участвует в рейде по уничтожению незаконной рекламы

Глава этого смольнинского комитета Богдан Заставный вместе с волонтёрами лично соскабливал уродующие и позорящие город листовки.

«Это не просто незаконная реклама, а реклама, которая пропагандирует пользование разными нехорошими «услугами». Задача волонтёрской команды, в первую очередь, привлечь внимание общественности к вопросам распространения незаконной рекламы», — сказал чиновник.

Дарья Драй ИА REGNUM Рейд по уничтожению незаконной рекламы в Красногвардейском районе

Дарья Драй ИА REGNUM Рейд по уничтожению незаконной рекламы в Красногвардейском районе

Он заявил, что в комитете хотят придать акции «Чистый город» общегородской масштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель по молодежной политике Богдан Заставный участвует в рейде по уничтожению незаконной рекламы

«У нас более ста тысяч волонтёров в городе. Наша задача — сделать сетевую акцию, чтобы она проходила на регулярной основе», — добавил Заставный, пояснив, что это означает проведение акции в одно время во всех районах Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Рейд по уничтожению незаконной рекламы в Красногвардейском районе

Он признал, что на месте уничтоженных сегодня объявлений уже завтра появятся новые, но жители Петербурга, по его словам, должны знать, что волонтёрские движения не прекратят борьбу за чистоту города.

Дарья Драй ИА REGNUM Рейд по уничтожению незаконной рекламы в Красногвардейском районе

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Акция «Чистый город» проводится волонтерским отрядом «Вега» уже семь лет. За это время в акции приняло участие более ста человек, выявлено и уничтожено более 8000 объектов несанкционированной рекламы.