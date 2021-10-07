В Петербурге волонтёры зачищают город от незаконной рекламы
Осветительные столбы, светофоры, информационные стенды и рекламные конструкции Петербурга по-прежнему густо заклеены незаконными объявлениями. Чаще всего так «рекламируют» себя организаторы борделей и проституции, то есть те, кто прямо нарушает Уголовный и административный кодексы.
В четверг, 7 октября, волонтёрский отряд «Вега» из одноименного подростково-молодежного клуба провёл акцию по борьбе с такой «рекламой» в Красногвардейском районе Петербурга.
Волонтёры срывали и закрашивали незаконные объявления совместно с сотрудниками городского Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Глава этого смольнинского комитета Богдан Заставный вместе с волонтёрами лично соскабливал уродующие и позорящие город листовки.
«Это не просто незаконная реклама, а реклама, которая пропагандирует пользование разными нехорошими «услугами». Задача волонтёрской команды, в первую очередь, привлечь внимание общественности к вопросам распространения незаконной рекламы», — сказал чиновник.
Он заявил, что в комитете хотят придать акции «Чистый город» общегородской масштаб.
«У нас более ста тысяч волонтёров в городе. Наша задача — сделать сетевую акцию, чтобы она проходила на регулярной основе», — добавил Заставный, пояснив, что это означает проведение акции в одно время во всех районах Санкт-Петербурга.
Он признал, что на месте уничтоженных сегодня объявлений уже завтра появятся новые, но жители Петербурга, по его словам, должны знать, что волонтёрские движения не прекратят борьбу за чистоту города.
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Акция «Чистый город» проводится волонтерским отрядом «Вега» уже семь лет. За это время в акции приняло участие более ста человек, выявлено и уничтожено более 8000 объектов несанкционированной рекламы.