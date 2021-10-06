В Ставрополе семь лет работает социальная служба такси для инвалидов. Услугой может воспользоваться любой человек с розовым свидетельством об инвалидности и ставропольской пропиской. Ездить можно только в черте города и не более десяти раз в месяц. Зато поездка с ожиданием абсолютно бесплатная.

Александр Погожев ИА REGNUM Машина службы социального такси

Александр Погожев ИА REGNUM Водитель службы социального такси приехал забирать пассажира

Инвалиды могут съездить в отделения прокуратуры и суда, органы социальной защиты, филиалы Пенсионного фонда и Соцстраха, спортивные, культурные и образовательные учреждения, медицинские учреждения, банки, аптеки, почтовые отделения, общественные организации, ритуальные агентства. Инвалида разрешено сопровождать в машине одному человеку.

Александр Погожев ИА REGNUM Водитель службы социального такси Владимир Михайлович

«Бывает, и на кладбище просят отвезти, возим. В церковь тоже возим. В магазин мы не возим. Для этого есть волонтеры. Каждого человека час мы должны обязательно ждать, но бывает, что им нужно больше времени. Тогда пассажиры перезванивают диспетчеру, а диспетчер мне и говорит, сколько еще нужно подождать», — рассказывает водитель социальной службы такси Владимир.

Александр Погожев ИА REGNUM Диспетчер службы социального такси за работой

Заявки диспетчер принимает за три дня. С вечера он выдает карточки, где указаны адрес подачи и адрес обратной доставки, время, дата, данные пассажира-инвалида. В карточке инвалид или сопровождающий опекун обязательно должен указать время пользования услугой и расписаться вместе с водителем. Эти карточки водители возвращают диспетчеру.

Диспетчер Игорь Коробицин первый день на рабочем месте в социальной службе такси и уже в шоке.

«Не успел прийти на работу, а телефон уже начал разрываться от звонков», — рассказывает он.

Александр Погожев ИА REGNUM Диспетчер Игорь Коробицин принимает заказы

Александр Погожев ИА REGNUM Диспетчер службы социального такси заполняет табель

Все заявки он заносит в таблицу в ноутбуке и дублирует на бумагу. На плечах Игоря бухгалтерия и отчетность. Но его устраивает стабильность на этой работе.

Доставка до подъезда

Чтобы оформить заявку на оказание услуг социального такси, надо обратиться с заявлением в отделение Управления социальной защиты населения, отделение Комплексного центра соцобслуживания или отделение Всероссийского общества инвалидов. Там подскажут, какие документы необходимы для регистрации, на которую уходит не более пяти дней. Никакая госпошлина при этом не взимается.

Александр Погожев ИА REGNUM Пассажирку такси в инвалидной коляске закатили на специальный подъемник в автомобиле

Александр Погожев ИА REGNUM Инвалида-колясочника поднимают, чтобы закатить в салон автомобиля социального такси

Александр Погожев ИА REGNUM Восьмидесятипятилетняя женщина, инвалид первой группы, в салоне автомобиля социальной службы такси в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM В салоне спецавтомобиля социальной службы такси

Валентина Душко с мужем ухаживают за восьмидесятипятилетней мамой, инвалидом первой группы. Самый сложный период для семьи зимой, когда много одежды.

«Полтора года назад перед нами стал вопрос: каким образом проводить транспортировку лежачей больной с переломом шейки бедра и с диализом? Мы не знали, что делать. Случайно около диализного центра девушка подсказала обратиться в социальную службу такси. Мы обратились. Нам положено десять поездок. Это неоценимая и своевременная помощь. Мы уже рассматривали варианты подъемников, которые стоят сто пятьдесят тысяч, но они очень неудобные. Спецмашина службы очень удобная, мы выкатываем из подъезда маму прям к подъемнику, он поднимает, закатываем, и далее я внутри придерживаю и сопровождаю», — рассказывает Валентина Душко.

Александр Погожев ИА REGNUM Валентина Душко расписывается в карточке-заявке

Александр Погожев ИА REGNUM Валентина Душко расписывается в карточке-заявке

Александр Погожев ИА REGNUM Мама и дочь держатся за руки

В диализный центр Валентина с мужем возят маму через день, поэтому им приходится пользоваться еще и платной услугой частных перевозчиков, у которых есть подъемник. Такие услуги стоят в диапазоне от трехсот до полутора тысяч рублей по городу.

Александр Погожев ИА REGNUM Водитель социального такси подвез к подъезду женщину-инвалида

Александр Погожев ИА REGNUM Семья Душко в лифте своего дома

Александр Погожев ИА REGNUM Семья Душко привезла маму

Не только для инвалидов-колясочников

Александр Погожев ИА REGNUM Служба социального такси в Ставрополе

Спецмашина рассчитана на обычные инвалидные коляски, электро‑ и облегченные варианты. Но обслуживает не только колясочников.

Александр Погожев ИА REGNUM Валентина Горбачева, инвалид второй группы

«Я пользуюсь социальным такси с самого начала его существования. О нем я узнала, когда получала группу инвалидности. За семь лет бывали сбои, в основном из-за того, что машин мало, они постоянно в эксплуатации, бывает, что и ломаются. Тогда приходится переносить визит к врачу. Если я такси заказала, а прием врач перенес, то звоню диспетчеру, отменяю поездку. Бывает, что прошу поменять маршрут. В банк иногда возят, в соцобеспечение, в аптеку, а на рынок — это наши проблемы», — говорит Валентина Горбачева, инвалид второй группы.

Александр Погожев ИА REGNUM Валентина Горбачева, инвалид второй группы, едет на прием к врачу в поликлинику

Александр Погожев ИА REGNUM Валентина Горбачева, инвалид второй группы, едет на прием к врачу в поликлинику

Большинство новостроек в Ставрополе возведены с продуманной доступной средой для инвалидов, где минимум бордюров, ступеней и порожков, но в старом жилом фонде с этим у инвалидов большие проблемы. Часто только на то, чтобы спустить инвалида по крутым лестницам узкого подъезда, уходит больше времени, чем на визит к врачу или покупку в аптеке. Водители же не берут на себя ответственность помогать в этом случае. Родственники должны сами обеспечить спуск и подъем инвалида, если он не может сделать этого самостоятельно.

Александр Погожев ИА REGNUM Семья с ребёнком-инвалидом

Александр Погожев ИА REGNUM Мама спускает по пандусу дочь в инвалидной коляске