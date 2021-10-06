На Крымском полуострове наступила настоящая осень. Температура воздуха не превышает +15 градусов.

По данным ФБГУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», погоду в Крыму продолжат формировать две противоборствующие барические системы: мощный антициклон с севера и «черноморская депрессия» с юга. 5−7 октября ожидается северо-восточный ветер 15−20 м/с., в центральных и восточных районах — до 25 м/с.

Александр Полегенько ИА REGNUM Осенняя Ялта

Александр Полегенько ИА REGNUM Осенняя Ялта

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Горожане на набережной Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта. Приморский пляж

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Осенняя Ялта

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта. Приморский пляж

Александр Полегенько ИА REGNUM Осенняя Ялта

В связи с непогодой объявлено штормовое предупреждение, главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности: не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения и не парковать автотранспорт вблизи деревьев, рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций.

Александр Полегенько ИА REGNUM Шторм. Набережная Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Шторм. Набережная Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Шторм. Набережная Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Шторм. Набережная Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Шторм. Набережная Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Шторм. Набережная Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Шторм. Набережная Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта. Приморский пляж

Александр Полегенько ИА REGNUM Портрет

Накануне глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с министром ЖКХ Республики Сергеем Донцом, в ходе которой обсудили готовность к началу отопительного сезона.

Сергей Аксёнов поручил в постоянном режиме следить за погодными условиями и температурным режимом на объектах социальной сферы и при необходимости начать отопительный сезон в отдельных районах ранее запланированного срока.

«Напоминаю, что основным критерием начала отопительного сезона является именно температура внутри помещений, особенно это касается детских школьных, дошкольных учебных учреждений и системы здравоохранения, — если она ниже 18 градусов, то запускаем», — сказал глава республики.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта. Приморский пляж

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта. Приморский пляж

Александр Полегенько ИА REGNUM Шторм. Набережная Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Шторм. Набережная Ялты