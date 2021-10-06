И в Крым пришла осень — фоторепортаж
На Крымском полуострове наступила настоящая осень. Температура воздуха не превышает +15 градусов.
По данным ФБГУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», погоду в Крыму продолжат формировать две противоборствующие барические системы: мощный антициклон с севера и «черноморская депрессия» с юга. 5−7 октября ожидается северо-восточный ветер 15−20 м/с., в центральных и восточных районах — до 25 м/с.
В связи с непогодой объявлено штормовое предупреждение, главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности: не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения и не парковать автотранспорт вблизи деревьев, рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций.
Накануне глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с министром ЖКХ Республики Сергеем Донцом, в ходе которой обсудили готовность к началу отопительного сезона.
Сергей Аксёнов поручил в постоянном режиме следить за погодными условиями и температурным режимом на объектах социальной сферы и при необходимости начать отопительный сезон в отдельных районах ранее запланированного срока.
«Напоминаю, что основным критерием начала отопительного сезона является именно температура внутри помещений, особенно это касается детских школьных, дошкольных учебных учреждений и системы здравоохранения, — если она ниже 18 градусов, то запускаем», — сказал глава республики.