Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic прошел в Москве. Гостями фестиваля стали посетители всех возрастов. Они смогли познакомиться с VR-аттракционами, летающим такси, с последними IT-разработками, нейросетями и робототехникой и другими направлениями современных технологий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль науки и технологий Geek Picnic

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Пробирки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль науки и технологий Geek Picnic

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль науки и технологий Geek Picnic

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль науки и технологий Geek Picnic

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Бактерии

Одним из главных экспонатов фестиваля стало аэротакси. Очередь из желающих совершить на нем виртуальный полет не заканчивалась. Полет осуществлялся при помощи VR-очков. Новейшие разработки компании продемонстрировали на фестивале и рассказали о принципах их работы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Летающие такси

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль науки и технологий Geek Picnic

Музыкальная программа с живой музыкой чередовалась с лекциями, которые проходили в четырех лекториях. Преподаватели, ученые и известные спикеры раскрывали популярные темы и рассказывали об открытиях, используемых при создании новых технологий и цифровизации различных сфер жизни человека.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Лекция

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль науки и технологий Geek Picnic

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Дронопорт

В программе большое количество мероприятий уделялось детям любого возраста. Новейшие аттракционы дополненной игровой и обучающей реальности для младшей школы представили технологические компании, которые разработали платформу дополненной реальности. Можно было попробовать 3D-рисование в VR и сделать свою картину. А также погулять в ней или пострелять из эксклюзивного автомата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Конструктор на магнитах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль науки и технологий Geek Picnic

Фестиваль GEEK PICNIC 2021 проходил на территории Винзавода, вход был бесплатным по предварительной регистрации. Фестиваль прошел при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития и Агентства креативных индустрий.