Балаклавский подземный музейный комплекс — уникальный объект, посвящённый ВМФ и подводным лодкам.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вход в музей

Музей находится в Балаклавской бухте, в горе Таврос.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вход в музей

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклава

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклава

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклава

Музей был создан в 2003 году на секретном военном объекте времён холодной войны. Объект 825 ГТС (К-825) предназначался для укрытия, ремонта и обслуживания подводных лодок в случае атомного удара.

Александр Полегенько ИА REGNUM Архивные фото

Александр Полегенько ИА REGNUM Архивные фото

Строительство секретного подземного комплекса длилось восемь лет — с 1953 по 1961 год. После раздела Черноморского флота, в 1993 году объект был закрыт и в течение дальнейших лет был практически полностью разграблен. Остались лишь бетонные стены и многотонные двери в убежище. 1 апреля 2014 года подземный комплекс стал площадкой Военно-исторического музея фортификационных сооружений Российской Федерации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Первый транспортный зал

Александр Полегенько ИА REGNUM Шлюзовая камера

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспозиция «На страже морских границ»

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспозиция «На страже морских границ»

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспозиция «На страже морских границ»

Александр Полегенько ИА REGNUM Минно-торпедная часть

Александр Полегенько ИА REGNUM Заводская потерна

Александр Полегенько ИА REGNUM Заводская потерна

Александр Полегенько ИА REGNUM Заводская потерна

За последние месяцы в музее была проведена масштабная реконструкция. Экспозиции привели в порядок, появились современные интерактивные элементы — свет, звук, декорации, мультимедиа, а также аудиогид.

Александр Полегенько ИА REGNUM Заводская потерна

Александр Полегенько ИА REGNUM Заводская потерна

Александр Полегенько ИА REGNUM Сухой док

Александр Полегенько ИА REGNUM Сухой док

Александр Полегенько ИА REGNUM Сухой док

На данный момент военные строители завершают реконструкцию сухого дока, который представляет собой железобетонный бассейн длинной в 100 метров, отделенный от акватории морского канала малым батопортом. После завершения работ в доке будет размещена 80-метровая подводная лодка ПЗС-50 (С-49) проекта 633РВ, предоставленная Военно-морским флотом России. Экспонат появится в музее уже в конце октября 2021 года.

Александр Полегенько ИА REGNUM Противоударные защитные ворота

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка кораблей – носителей ядерного вооружения

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка кораблей – носителей ядерного вооружения

Александр Полегенько ИА REGNUM Выставка кораблей – носителей ядерного вооружения

Александр Полегенько ИА REGNUM Сувенирный зал

Время работы музейного комплекса — ежедневно, с 09:00 до 21:00.