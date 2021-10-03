Вторая жизнь Балаклавского подземного музейного комплекса — фоторепортаж
Балаклавский подземный музейный комплекс — уникальный объект, посвящённый ВМФ и подводным лодкам.
Музей находится в Балаклавской бухте, в горе Таврос.
Музей был создан в 2003 году на секретном военном объекте времён холодной войны. Объект 825 ГТС (К-825) предназначался для укрытия, ремонта и обслуживания подводных лодок в случае атомного удара.
Строительство секретного подземного комплекса длилось восемь лет — с 1953 по 1961 год. После раздела Черноморского флота, в 1993 году объект был закрыт и в течение дальнейших лет был практически полностью разграблен. Остались лишь бетонные стены и многотонные двери в убежище. 1 апреля 2014 года подземный комплекс стал площадкой Военно-исторического музея фортификационных сооружений Российской Федерации.
За последние месяцы в музее была проведена масштабная реконструкция. Экспозиции привели в порядок, появились современные интерактивные элементы — свет, звук, декорации, мультимедиа, а также аудиогид.
На данный момент военные строители завершают реконструкцию сухого дока, который представляет собой железобетонный бассейн длинной в 100 метров, отделенный от акватории морского канала малым батопортом. После завершения работ в доке будет размещена 80-метровая подводная лодка ПЗС-50 (С-49) проекта 633РВ, предоставленная Военно-морским флотом России. Экспонат появится в музее уже в конце октября 2021 года.
Время работы музейного комплекса — ежедневно, с 09:00 до 21:00.