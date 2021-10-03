Балаклавский подземный музейный комплекс — уникальный объект, посвящённый ВМФ и подводным лодкам.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Вход в музей

Музей находится в Балаклавской бухте, в горе Таврос.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Вход в музей
Александр Полегенько ИА REGNUM
Балаклава
Александр Полегенько ИА REGNUM
Балаклава
Александр Полегенько ИА REGNUM
Балаклава

Музей был создан в 2003 году на секретном военном объекте времён холодной войны. Объект 825 ГТС (К-825) предназначался для укрытия, ремонта и обслуживания подводных лодок в случае атомного удара.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Архивные фото
Александр Полегенько ИА REGNUM
Архивные фото

Строительство секретного подземного комплекса длилось восемь лет — с 1953 по 1961 год. После раздела Черноморского флота, в 1993 году объект был закрыт и в течение дальнейших лет был практически полностью разграблен. Остались лишь бетонные стены и многотонные двери в убежище. 1 апреля 2014 года подземный комплекс стал площадкой Военно-исторического музея фортификационных сооружений Российской Федерации.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Первый транспортный зал
Александр Полегенько ИА REGNUM
Шлюзовая камера
Александр Полегенько ИА REGNUM
Экспозиция «На страже морских границ»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Экспозиция «На страже морских границ»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Экспозиция «На страже морских границ»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Минно-торпедная часть
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заводская потерна
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заводская потерна
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заводская потерна

За последние месяцы в музее была проведена масштабная реконструкция. Экспозиции привели в порядок, появились современные интерактивные элементы — свет, звук, декорации, мультимедиа, а также аудиогид.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Заводская потерна
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заводская потерна
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сухой док
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сухой док
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сухой док

На данный момент военные строители завершают реконструкцию сухого дока, который представляет собой железобетонный бассейн длинной в 100 метров, отделенный от акватории морского канала малым батопортом. После завершения работ в доке будет размещена 80-метровая подводная лодка ПЗС-50 (С-49) проекта 633РВ, предоставленная Военно-морским флотом России. Экспонат появится в музее уже в конце октября 2021 года.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Противоударные защитные ворота
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выставка кораблей – носителей ядерного вооружения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выставка кораблей – носителей ядерного вооружения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выставка кораблей – носителей ядерного вооружения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сувенирный зал

Время работы музейного комплекса — ежедневно, с 09:00 до 21:00.