3 октября 2021 года в древней христианской базилике на территории заповедника «Херсонес Таврический» прошла Божественная литургия. Службу провёл благочинный Севастопольского церковного округа, протоиерей Сергий Халюта.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Верующие идут к храму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к Литургии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к литургии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к литургии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Молитва
В восемь утра от Владимирского Собора в Херсонесе к Восточной базилике прошёл крестный ход, после чего началось само таинство.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Божественная литургия в древнем храме «Базилика в Базелике» в Херсонесе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Божественная литургия в древнем храме «Базилика в Базелике» в Херсонесе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Александр Полегенько ИА REGNUM
Православные верующие
Александр Полегенько ИА REGNUM
Чтение молитвы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Божественная литургия
Александр Полегенько ИА REGNUM
Божественная литургия в древнем храме «Базилика в Базелике» в Херсонесе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Храм «Базилика в Базелике» в Херсонесе
Традицию богослужений в древних христианских храмах в Севастополе возрождают по инициативе Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история», Севастопольского благочиния и музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Александр Полегенько ИА REGNUM
Православные верующие
Александр Полегенько ИА REGNUM
Божественная литургия в древнем храме «Базилика в Базелике» в Херсонесе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка к литургии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Божественная литургия в древнем храме «Базилика в Базелике» в Херсонесе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Священники во время службы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Божественная литургия в древнем храме «Базилика в Базелике» в Херсонесе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Божественная литургия в древнем храме «Базилика в Базелике» в Херсонесе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Православные верующие
Несмотря на разрушения, храм снова становится местом притяжения православных верующих. До сегодняшнего дня лишь в 2016 году с благословения Патриарха Кирилла удалось провести Божественную литургию в базилике апостола Петра. Предположительно именно здесь крестился князь Владимир.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Причастие после литургии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Причастие после литургии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Причастие после литургии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Причастие после литургии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Причастие после литургии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Причастие после литургии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Причастие после литургии
Александр Полегенько ИА REGNUM
Причастие после литургии
Христианский комплекс был открыт в 1889 во время раскопок К. К. Косцюшко-Валюжинича. Комплекс состоит из двух храмов, которые существовали на одном месте в разное время. Первая базилика функционировала с VI по X век нашей эры, вторая после X века и была меньше, благодаря чему полностью поместилась в центральном нефе предыдущей.