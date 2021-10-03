3 октября 2021 года в древней христианской базилике на территории заповедника «Херсонес Таврический» прошла Божественная литургия. Службу провёл благочинный Севастопольского церковного округа, протоиерей Сергий Халюта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Верующие идут к храму

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к Литургии

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к литургии

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к литургии

Александр Полегенько ИА REGNUM Молитва

В восемь утра от Владимирского Собора в Херсонесе к Восточной базилике прошёл крестный ход, после чего началось само таинство.

Александр Полегенько ИА REGNUM Божественная литургия в древнем храме «Базилика в Базелике» в Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Божественная литургия в древнем храме «Базилика в Базелике» в Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM

Александр Полегенько ИА REGNUM Православные верующие

Александр Полегенько ИА REGNUM Чтение молитвы

Александр Полегенько ИА REGNUM Божественная литургия

Александр Полегенько ИА REGNUM Божественная литургия в древнем храме «Базилика в Базелике» в Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Храм «Базилика в Базелике» в Херсонесе

Традицию богослужений в древних христианских храмах в Севастополе возрождают по инициативе Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история», Севастопольского благочиния и музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Александр Полегенько ИА REGNUM Православные верующие

Александр Полегенько ИА REGNUM Божественная литургия в древнем храме «Базилика в Базелике» в Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к литургии

Александр Полегенько ИА REGNUM Божественная литургия в древнем храме «Базилика в Базелике» в Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Священники во время службы

Александр Полегенько ИА REGNUM Божественная литургия в древнем храме «Базилика в Базелике» в Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Божественная литургия в древнем храме «Базилика в Базелике» в Херсонесе

Александр Полегенько ИА REGNUM Православные верующие

Несмотря на разрушения, храм снова становится местом притяжения православных верующих. До сегодняшнего дня лишь в 2016 году с благословения Патриарха Кирилла удалось провести Божественную литургию в базилике апостола Петра. Предположительно именно здесь крестился князь Владимир.

Александр Полегенько ИА REGNUM Причастие после литургии

Александр Полегенько ИА REGNUM Причастие после литургии

Александр Полегенько ИА REGNUM Причастие после литургии

Александр Полегенько ИА REGNUM Причастие после литургии

Александр Полегенько ИА REGNUM Причастие после литургии

Александр Полегенько ИА REGNUM Причастие после литургии

Александр Полегенько ИА REGNUM Причастие после литургии

Александр Полегенько ИА REGNUM Причастие после литургии

Христианский комплекс был открыт в 1889 во время раскопок К. К. Косцюшко-Валюжинича. Комплекс состоит из двух храмов, которые существовали на одном месте в разное время. Первая базилика функционировала с VI по X век нашей эры, вторая после X века и была меньше, благодаря чему полностью поместилась в центральном нефе предыдущей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Херсонеса

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Херсонеса