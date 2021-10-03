В Москве открылся фестиваль японской современной культуры J-FEST Autumn 2021. Мероприятие проходило в Японском саду на территории Ботанического сада. Гости — те, кто увлекается и изучает традиции Японии, — пришли в японских образах. Каждый желающий мог примерить на себя японский костюм и сфотографироваться в нем.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости J-FEST фестиваля в традиционных японских нарядах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль японской современной культуры J-FEST Autumn 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля J-FEST в японских нарядах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля J-FEST в традиционных японских нарядах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль японской современной культуры J-FEST Autumn 2021

На открытии мероприятия присутствовал и министр Икэгами Масаки из посольства Японии в России, который выступил с приветственным словом и поблагодарил участников за организованное мероприятие в таком красивом месте, как Японский сад.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля J-FEST в традиционных японских нарядах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль японской современной культуры J-FEST Autumn 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Министр Икэгами Масаки. Посольство Японии в России

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Японские танцы

Напомним, что Фестиваль японской современной культуры J-FEST Autumn 2021 проходит в Москве с 2009 года. Мероприятие знакомит россиян с различными аспектами культуры Японии. Программа фестиваля отличается многообразием — это конкурсы, традиционные танцы, музыка, спортивные мероприятия, искусство, мастер-классы, показ фильмов, лекции и многое другое. Мероприятие проходит со 2 октября по 6 ноября 2021 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль японской современной культуры J-FEST Autumn 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль японской современной культуры J-FEST Autumn 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля J-FEST в традиционных японских нарядах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль японской современной культуры J-FEST Autumn 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Японский сад

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля J-FEST в традиционных японских нарядах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля J-FEST в традиционных японских нарядах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля J-FEST в традиционных японских нарядах