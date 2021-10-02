В подмосковном поселке Калининец на военном полигоне «Алабино» завершился главный конкурс детской военно-спортивной игры «Победа», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Участники проходят полосу препятствий. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Участники проходят полосу препятствий. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Участники проходят полосу препятствий. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Участники проходят полосу препятствий. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Участники проходят полосу препятствий. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

В рамках конкурса «Дорога Победителей» прошло 36 забегов, в которых принимали участие по 2 команды. Участники преодолели двухкилометровую трассу, состоящую из полосы препятствий.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Участники проходят полосу препятствий. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Проход через участок Зараженная местность. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Участники проходят полосу препятствий. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Проход через участок Зараженная местность. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM На полигоне. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Военнослужащие стреляют на полигоне для создания боевых условий. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

На полигоне «Алабино» действующие военнослужащие воссоздали для команд реальные боевые условия. На огневом рубеже участники конкурса провели условный бой холостыми патронами против диверсантов. Завершился конкурс оказанием медицинской помощи условно раненым бойцам и их транспортировкой на носилках к финишу.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Участники. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Метание лопаты. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Разминирование. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Участник. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Помимо сил, выносливости и спортивных навыков участникам игры требовалось проявить и взаимовыручку, т. к переход к следующему этапу был невозможен без прохождения предыдущего участка всей командой.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Отражение нападения диверсантов. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Отражение нападения диверсантов. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Отражение нападения диверсантов. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Участники заряжают обоймы автоматов. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Метание гранаты. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Военно-спортивная игра для детей «Победа» проходила в подмосковном поселке Калининец с 29 сентября по 2 октября. В соревнованиях приняли участие 72 команды со всей страны общей численностью более 800 человек. Игра проходит ежегодно и продолжает традиции военно-спортивной игры «Зарница». В организации игры приняли участие «Юнармия» совместно с Министерством обороны, Министерством просвещения и Российским движением школьников.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Оказание медицинской помощи условно раненым. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Оказание медицинской помощи условно раненым. Конкурс — Дорога победителей. Военно-спортивная игра Победа