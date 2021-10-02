«Терский конный завод №169» отправил партию племенных лошадей из Ставропольского края в Монголию. Все поголовье паспортизировано и с учетом породной принадлежности зарегистрировано в госплемкнигах.

Александр Погожев ИА REGNUM Терский конный завод

Терский конный завод — известное во всем мире племенное хозяйство, расположенное неподалеку от Минеральных Вод, у подножия горы Змейка. Более 125 лет здесь выращивают арабских лошадей, которых используют в мировом коневодстве и при селекции новых пород.

Александр Погожев ИА REGNUM Девушка с лошадью терской породы

Предпосылкой для основания конного завода у подножья горы Змейка стала покупка графом Сергеем Строгановым в Сирии и Северо-Аравийской пустыне двух жеребцов и девяти кобыл во время путешествия в 1888 году. Датой основания официально считается 1889 год.

Александр Погожев ИА REGNUM Конюшня

Александр Погожев ИА REGNUM Кошки дружат с лошадьми

В 1891 году граф Строганов получает еще двух жеребцов в подарок от Шейха Насра Ибн-Абдулы. Уже в 1901 году завод насчитывал более ста голов вместе с молодняком.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник конного завода вычесывает жеребца

В годы Гражданской войны завод был полностью разорен, а весь конный состав утерян, но в 1922 году по указу маршала СемёнаБуденного Терский конный завод становится государственным военным заводом под номером 169 и только в 1926 году становится племенным хозяйством. На заводе взялись за восстановление стрелецкой породы, но удалось лишь создать на их базе новую верховую породу, которую назвали «Терская».

Александр Погожев ИА REGNUM Лошадь арабской породы

Александр Погожев ИА REGNUM Лошадь арабской породы

Основу для разведения арабских лошадей заложили шесть чистокровных кобыл и жеребец Канн, привезенные из Франции в 1930 году. Через шесть лет из Англии на завод привезли еще 25 арабских скакунов. В эти годы поголовье сильно увеличилось, но грянула война. Поэтому все поголовье было эвакуировано в Западный Казахстан. В 1943 лошади вернулись к подножию горы Змейка, а уже в 1945-м маршал Георгий Жуков на терском жеребце Кумире принимал Парад Победы на Красной площади.

Александр Погожев ИА REGNUM Жеребец Бандерос

Александр Погожев ИА REGNUM Работник конного завода вычесывает лошадь

В этом же году разведение терской породы поручили конному заводу №168, а Терский стал разводить исключительно арабскую породу. В 1947 году на завод привезли 9 арабских лошадей польского происхождения из Германии.

Александр Погожев ИА REGNUM Жеребёнок

В 1955 году с Терского конного завода экспортировали первых лошадей, одну из них подарили президенту Югославии Иосифу Броз Тито.

Александр Погожев ИА REGNUM Лошади арабской породы в загоне

Александр Погожев ИА REGNUM Лошади арабской породы разного окраса

В 1974 году на завод приехал предприниматель из США Говард Кейл. Являясь экспертом по арабской породе лошадей, он высоко оценил русскую. В результате он купил себе большое количество. Некоторые из них позже стали многократными победителями шоу арабских лошадей в США и Канаде. Таким образом, на материке заговорили о «Русских арабах».

Александр Погожев ИА REGNUM Асуан и Натурщица

На заводе воспитывались такие породистые арабы, как Асуан, которого изначально звали Рафаат. В 1963 году Никите Хрущеву при открытии Ассуанской плотины жеребца подарил президент Египта Абдель Насер. Асуан прожил на Терконзаводе 20 лет. Его потомство насчитывает более 350 лошадей, 150 из которых были проданы в зарубежные страны. В настоящий момент его приплод используется в селекции по всему миру. Прожил жеребец 30 лет, а за эти годы принес миллионы в казну государства. Асуана хоронили во всей амуниции, а после отлили бронзовый памятник и увековечили вместе с «супругой» Натурщицей.

Александр Погожев ИА REGNUM Лошади арабской породы в загоне

Александр Погожев ИА REGNUM Работница Терского конного завода кормит лошадь яблоком

Также конный завод славится лошадьми Владимира Путина: два жеребца и две кобылы. Лошади являются изюминкой для туристов.

Александр Погожев ИА REGNUM Лошади арабской породы разного окраса

Александр Погожев ИА REGNUM Лошади арабской породы в загоне

Александр Погожев ИА REGNUM Лошади арабской породы в загоне

Александр Погожев ИА REGNUM Лошади арабской породы в загоне

Александр Погожев ИА REGNUM Лошади арабской породы в загоне

Александр Погожев ИА REGNUM Лошади арабской породы в загоне

На протяжении всего времени «Русские арабы» высоко ценятся по всему миру и завоевывают призовые места. Между тем с начала 90-х почти двадцать лет предприятие было на грани существования. В 2007 году Терский конный завод обрел нового владельца в лице Алексея Сагала. Завод постепенно стал преображаться: отремонтированы денники и арена, благоустроена территория, в хозяйство были возвращены земли, и сейчас они составляют 12 тысяч гектаров.

Александр Погожев ИА REGNUM Традиционные казачьи скачки на кубок Атамана Терского казачьего общества

Александр Погожев ИА REGNUM Традиционные казачьи скачки на кубок Атамана Терского казачьего общества. Старт

Александр Погожев ИА REGNUM Традиционные казачьи скачки на кубок Атамана Терского казачьего общества. Заезд

Предприятие процветает, всего с начала этого года завод продал 150 элитных лошадей, из них сорок ушло на экспорт. Арабская чистокровная порода лошадей конного завода пользуется спросом в Австрии, Бельгии, Чехии, Румынии. Они неоднократно становились чемпионами Европы и мира по экстерьеру и скачкам.