В Екатеринбурге открывается очередная, шестая Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Она состоится со 2 октября по 5 декабря.

Алексей Колчин ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Уральского оптико-механического завода.

Алексей Колчин ИА REGNUM]- [Алексей Колчин (с) ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Уральского оптико-механического завода.

Алексей Колчин ИА REGNUM]- [Алексей Колчин (с) ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Уральского оптико-механического завода.

Алексей Колчин ИА REGNUM]- [Алексей Колчин (с) ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Уральского оптико-механического завода.

Алексей Колчин ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Уральского оптико-механического завода.

Алексей Колчин ИА REGNUM]- [Алексей Колчин (с) ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Уральского оптико-механического завода.

Алексей Колчин ИА REGNUM]- [Алексей Колчин (с) ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Уральского оптико-механического завода.

Алексей Колчин ИА REGNUM]- [Алексей Колчин (с) ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Уральского оптико-механического завода.

Уральская индустриальная биеннале проводится с 2010 года. Инициатором её создания стал уральский филиал Государственного центра современного искусства.

Алексей Колчин ИА REGNUM]- [Алексей Колчин (с) ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Уральского оптико-механического завода.

Алексей Колчин ИА REGNUM]- [Алексей Колчин (с) ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Уральского оптико-механического завода.

Алексей Колчин ИА REGNUM]- [Алексей Колчин (с) ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Уральского оптико-механического завода.

Алексей Колчин ИА REGNUM]- [Алексей Колчин (с) ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Уральского оптико-механического завода.

Алексей Колчин ИА REGNUM]- [Алексей Колчин (с) ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Уральского оптико-механического завода.

Алексей Колчин ИА REGNUM]- [Алексей Колчин (с) ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Уральского оптико-механического завода.

В основе мероприятия лежит индустриальная специфика региона. Индустриальность исследуется как историческое наследие и как актуальная практика, в которую вовлечено множество людей и пространств.

Алексей Колчин ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Главпочтамта

Алексей Колчин ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Главпочтамта

Алексей Колчин ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Главпочтамта

Алексей Колчин ИА REGNUM]- [Алексей Колчин (с) ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Уральского оптико-механического завода.

Алексей Колчин ИА REGNUM]- [Алексей Колчин (с) ИА REGNUM Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Площадка Уральского оптико-механического завода.