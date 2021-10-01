Стартовал второй национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». На участие в конкурсе предоставлено более семисот заявок от восьмидесяти четырех регионов России. В период с 20 октября по 7 ноября в онлайн-формате пройдет народное голосование, по результатам которого будут определены победители конкурса.

Александр Погожев ИА REGNUM Тепличный комбинат «Вкус Ставрополья» выращивает экологически-чистую клубнику.

Александр Погожев ИА REGNUM Стол для взвешивания

Александр Погожев ИА REGNUM Взвешивание и сортировка клубники

В числе участников на победу претендуют двадцать два предприятия Ставропольского края, объединившихся под общими брендами. Всего от Ставрополья направлено 13 заявок для участия в четырех номинациях.

«От нашего края представлен экологически чистый фреш, без химии и нежелательных добавок», — написал на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

Однако жители Ставрополья негодуют по поводу отсутствия местной продукции на прилавках ставропольских магазинов и высоких цен на продукты.

Александр Погожев ИА REGNUM Клубника

Александр Погожев ИА REGNUM Сбор спелой клубники

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники комбината сравнивают размер клубники

Пользователи Instagram на странице губернатора стали задавать интересующие вопросы.

«Вот только купить ставропольские яблоки не получится. Сколько ни спрашивала, на рынке, в магазине, откуда угодно яблоки, только не местные. Где наши можно купить???» — пишет oksanaonezhko.

«Я знаю, видела, пробовала, восхитительно вкусные, красивые, крупные яблоки, выращенные в садах нашего края. Но нам в продажу они не поступают. В связи с этим и вопрос — почему?» — пытается узнать oksanaonezhko.

Этот же вопрос беспокоит других подписчиков.

«Только интересно, почему этой продукции нет в магазинах Ставрополя???» — спрашивает luda.i.more.

«Как мы можем голосовать за ставропольскую продукцию, если ее и не пробовали. Клубника летом откуда угодно, только не местная, впрочем, как и яблоки», — продолжает shabunina8013.

«Что-то не видела я кисловодской клубники. Турецкая или краснодарская», — замечает natusiaplysenko.

«Всё есть в Ставрополе: и овощи, и фрукты, ягоды. Только где это все, кто из местных жителей это пробовал?» — поддерживает ее veraeremina459.

По официальным данным, в крае работает более 800 торговых точек федерального ретейла. Доля ставропольской продукции, реализуемой в них, составляет порядка 40%.

«В настоящее время только с магазинами «Пятерочка» работают 86 краевых предприятий. Причем 22 из них вошли в сеть в 2021 году», — пишет на своей странице глава региона Владимир Владимиров.

Александр Погожев ИА REGNUM Плодовое хранилище в Минераловодском районе

Александр Погожев ИА REGNUM Линия сортировки

Александр Погожев ИА REGNUM Линия сортировки

Александр Погожев ИА REGNUM Сады Предгорья

Действительно, на прилавках крупных сетевых магазинов в Ставропольском крае все чаще можно встретить местную продукцию. К примеру, цена на яблоки от 70 рублей за килограмм, клубника — от 350 рублей за небольшой лоток. Для сравнения: яблоки напрямую от производителя с плодохранилища стоят в среднем 35 рублей, клубника — 200 рублей за лоток. Но не все предприятия реализуют продукцию в розницу, основная ставка на крупного оптового покупателя.

Александр Погожев ИА REGNUM Распродажа яблок у трассы со склада плодохранилища в Кочубеевском округе

«Хотелось бы, чтоб своя продукция была недорогой!» — комментирует irina_mishchenko 638 .

«На пенсию 13 к (13 тысяч рублей. — А. П.) не много накупишь», — без оптимизма добавляет sr. september_bro.

Александр Погожев ИА REGNUM Сады Карачаево-Черкесии. Сбор урожая

Сады Карачаево-Черкесии. Сбор урожая

Александр Погожев ИА REGNUM Сады Карачаево-Черкесии. Сбор урожая

Александр Погожев ИА REGNUM Сады Карачаево-Черкесии. Сбор урожая

Александр Погожев ИА REGNUM Сады Карачаево-Черкесии. Сбор урожая

В конкурсе «Вкусы России» также участвуют фермерские хозяйства Ставрополья, которые предлагают попробовать свою продукцию непосредственно на предприятии. Чтобы увидеть, как производится молочная продукция, каждый желающий может приехать на экоферму «Орловская», где ежедневно производят молоко, кефир, творог и сыр. Почти вся продукция реализуется в своем фирменном магазине.

Александр Погожев ИА REGNUM Корова голштинской породы

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудница фермерского хозяйства

Александр Погожев ИА REGNUM Линия по розливу молочной продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Доярка

Александр Погожев ИА REGNUM Скотник скачет по территории фермерского хозяйства

Александр Погожев ИА REGNUM Посетитель фермерского хозяйства пробует свежие продукты предприятия

Таким же подходом к организации бизнеса славится бахча «Пономарево». Сюда люди приезжают со всего края, чтобы попробовать разные сорта арбузов. На территории КФХ развернулся целый соломенный парк с аттракционами, теплицами, лежаками, навесами и кафе. Можно пройти по грядкам и самостоятельно собрать урожай — огурцы, помидоры, морковь, лук — и увезти овощи домой, предварительно оплатив на кассе. Финансовой выгоды от поездки нет: что арбузы, что овощи стоят столько же, сколько на обычном базаре. Причем здесь не торгуются.

Александр Погожев ИА REGNUM Работники фермерского хозяйства на прополке

Александр Погожев ИА REGNUM Работники фермерского хозяйства собирают урожай тепличных огурцов

Александр Погожев ИА REGNUM Тыква в закрытом грунте

Александр Погожев ИА REGNUM Работники хозяйства разгружают машину с арбузами

Александр Погожев ИА REGNUM Работники хозяйства разгружают машину с арбузами

Александр Погожев ИА REGNUM Арбузы

Другое дело — рынок, где продавцы стараются сбыть товар до того, как он испортится. Соответственно, в условиях жесткой конкуренции продавцы всегда идут на уступки и готовы предложить дегустацию и в разумных пределах сделать скидку. Конкуренция действительно высокая, ведь соседние республики так же активно развиваются в сфере пищевой промышленности. Такие же продукты, которые производит Ставропольский край, поступают на прилавки местных рынков из других регионов Северо-Кавказского Федерального округа, ничем не уступая в цене и качестве.

Александр Погожев ИА REGNUM Рынок в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Рынок в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Рынок в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Рынок в Ставрополе

Большинство покупателей признаются, что смотрят сначала на цену, а потом уже на сроки годности и данные о производителе, из-за этого выбор не всегда в пользу местных продуктов, поэтому не все их пробовали. Так что неясно, по какому принципу жители Ставрополья должны отдать свой голос, если не могут оценить вкусовые качества.

Остается вспомнить слова Михаила Жванецкого и улыбнуться.

«Выводя продукцию на уровень мировых стандартов, которых никто не видел, мы до предела разовьем все семь чувств плюс интуицию, которая с успехом заменяет информацию. С чем и приходится себя поздравить. Прошу к столу — вскипело!».