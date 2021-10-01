Исаакиевский собор Санкт-Петербурга 1 октября 2021 года стал местом венчания члена «Российского императорского дома» Георгия Михайловича Романова, которого часть потомков Романовых именует Великим Князем, и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини, принявшей православие и новое имя Виктория Романовна.
Дарья Драй ИА REGNUM
Подготовка перед церемонией венчания потомка династии Романовых
Дарья Драй ИА REGNUM
Гости во время церемонии венчания потомка династии Романовых
Дарья Драй ИА REGNUM
Гости во время церемонии венчания потомка династии Романовых
Дарья Драй ИА REGNUM
Гости во время церемонии венчания потомка династии Романовых
Дарья Драй ИА REGNUM
Гости во время церемонии венчания потомка династии Романовых
Дарья Драй ИА REGNUM
Адвокат Павел Астахов во время церемонии венчания потомка династии Романовых
Дарья Драй ИА REGNUM
Гости во время церемонии венчания потомка династии Романовых
Дарья Драй ИА REGNUM
Княгиня Мария Владимировна — мать Георгия Романова во время церемонии венчания
Дарья Драй ИА REGNUM
Туфли гостей во время церемонии венчания потомка династии Романовых
Дарья Драй ИА REGNUM
Гости во время церемонии венчания потомка династии Романовых
Собор был закрыт для посетителей с самого утра, и более чем за час до назначенной на полдень церемонии к нему стали подъезжать почетные гости. Как заявляли организаторы, на церемонию были приглашены знатные персоны из королевских домов Европы, а также представители российской «элиты».
Дарья Драй ИА REGNUM
Фотографирования на телефон
Некоторые из этих «элитных» гостей не отключали рингтоны телефонов, проявляя неуважение к церковной церемонии, и даже отвечали на звонки. «Мы сейчас на венчании императора в Петербурге, вернусь в Новокузнецк — перезвоню», — вот лишь одна из услышанных реплик.
Дарья Драй ИА REGNUM
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович
Дарья Драй ИА REGNUM
Невеста Ребекка (Виктория) Беттарини
Дарья Драй ИА REGNUM
Невеста Ребекка (Виктория) Беттарини
Дарья Драй ИА REGNUM
Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге
Как отмечает присутствовавший в соборе корреспондент ИА REGNUM, было заметно, что Георгий Романов сильно волновался перед началом венчания. Сначала он встал у места венчания с левой стороны, где положено стоять невесте. Находившиеся рядом священники поправили его, в прямом и переносном смысле слова. Он был им благодарен и поклонился одному из клириков.
После жениха в храме появилась невеста в белоснежном платье с длинным шлейфом, на котором был вышит золотом двуглавый орёл. С ее появлением Георгий почувствовал себя раскованнее и заулыбался. Тем временем шлейф платья аккуратно разложили по ковровой дорожке девочки-подростки, одетые в нарядные бархатные костюмы в русском стиле.
«Публика крестилась редко, невпопад, многие — не по православному. Некоторые сбивались, задумываясь, как надо креститься — справа налево или наоборот, и останавливались, не завершив знамения», — отмечает корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Драй ИА REGNUM
Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге -2
Дарья Драй ИА REGNUM
Людмила Нарусова во время церемонии венчания потомка династии Романовых
Дарья Драй ИА REGNUM
Митрополит Варсонофий и Ребекка (Виктория) Беттарини
Дарья Драй ИА REGNUM
Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с Ребеккой Беттарини во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе
Венчание проводил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, в сопровождении других священнослужителей и прекрасного церковного хора. Венцы над новобрачными попеременно держали свидетели и свидетельницы жениха и невесты — по трое с каждой стороны.
Последняя часть богослужения, когда молодые были уже у алтарной части храма, переводилась для присутствующих, в том числе жениха и невесты, на английский язык. Была отчетливо слышна и итальянская речь, а на церемонии был замечен человек в облачении католического священника.
Дарья Драй ИА REGNUM
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с Ребеккой Беттарини во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе
Дарья Драй ИА REGNUM
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с Ребеккой Беттарини во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе
Дарья Драй ИА REGNUM
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с Ребеккой Беттарини во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе
Дарья Драй ИА REGNUM
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с Ребеккой Беттарини во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе
По окончании церемонии приглашенный почетный караул на крыльце Исаакия воздел вверх сабли, салютуя повенчавшейся чете.
Дарья Драй ИА REGNUM
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини после церемонии венчания в Исаакиевском соборе
Дарья Драй ИА REGNUM
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини после церемонии венчания в Исаакиевском соборе
Дарья Драй ИА REGNUM
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини после церемонии венчания в Исаакиевском соборе
Дарья Драй ИА REGNUM
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини после церемонии венчания в Исаакиевском соборе