Исаакиевский собор Санкт-Петербурга 1 октября 2021 года стал местом венчания члена «Российского императорского дома» Георгия Михайловича Романова, которого часть потомков Романовых именует Великим Князем, и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини, принявшей православие и новое имя Виктория Романовна.

Дарья Драй ИА REGNUM Подготовка перед церемонией венчания потомка династии Романовых

Дарья Драй ИА REGNUM Гости во время церемонии венчания потомка династии Романовых

Дарья Драй ИА REGNUM Гости во время церемонии венчания потомка династии Романовых

Дарья Драй ИА REGNUM Гости во время церемонии венчания потомка династии Романовых

Дарья Драй ИА REGNUM Гости во время церемонии венчания потомка династии Романовых

Дарья Драй ИА REGNUM Адвокат Павел Астахов во время церемонии венчания потомка династии Романовых

Дарья Драй ИА REGNUM Гости во время церемонии венчания потомка династии Романовых

Дарья Драй ИА REGNUM Княгиня Мария Владимировна — мать Георгия Романова во время церемонии венчания

Дарья Драй ИА REGNUM Туфли гостей во время церемонии венчания потомка династии Романовых

Дарья Драй ИА REGNUM Гости во время церемонии венчания потомка династии Романовых

Собор был закрыт для посетителей с самого утра, и более чем за час до назначенной на полдень церемонии к нему стали подъезжать почетные гости. Как заявляли организаторы, на церемонию были приглашены знатные персоны из королевских домов Европы, а также представители российской «элиты».

Дарья Драй ИА REGNUM Фотографирования на телефон

Некоторые из этих «элитных» гостей не отключали рингтоны телефонов, проявляя неуважение к церковной церемонии, и даже отвечали на звонки. «Мы сейчас на венчании императора в Петербурге, вернусь в Новокузнецк — перезвоню», — вот лишь одна из услышанных реплик.

Дарья Драй ИА REGNUM Потомок династии Романовых Георгий Михайлович

Дарья Драй ИА REGNUM Невеста Ребекка (Виктория) Беттарини

Дарья Драй ИА REGNUM Невеста Ребекка (Виктория) Беттарини

Дарья Драй ИА REGNUM Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге

Как отмечает присутствовавший в соборе корреспондент ИА REGNUM, было заметно, что Георгий Романов сильно волновался перед началом венчания. Сначала он встал у места венчания с левой стороны, где положено стоять невесте. Находившиеся рядом священники поправили его, в прямом и переносном смысле слова. Он был им благодарен и поклонился одному из клириков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3386971" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

После жениха в храме появилась невеста в белоснежном платье с длинным шлейфом, на котором был вышит золотом двуглавый орёл. С ее появлением Георгий почувствовал себя раскованнее и заулыбался. Тем временем шлейф платья аккуратно разложили по ковровой дорожке девочки-подростки, одетые в нарядные бархатные костюмы в русском стиле.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3386971" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Публика крестилась редко, невпопад, многие — не по православному. Некоторые сбивались, задумываясь, как надо креститься — справа налево или наоборот, и останавливались, не завершив знамения», — отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге -2

Дарья Драй ИА REGNUM Людмила Нарусова во время церемонии венчания потомка династии Романовых

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Варсонофий и Ребекка (Виктория) Беттарини

Дарья Драй ИА REGNUM Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с Ребеккой Беттарини во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе

Венчание проводил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, в сопровождении других священнослужителей и прекрасного церковного хора. Венцы над новобрачными попеременно держали свидетели и свидетельницы жениха и невесты — по трое с каждой стороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3386971" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Последняя часть богослужения, когда молодые были уже у алтарной части храма, переводилась для присутствующих, в том числе жениха и невесты, на английский язык. Была отчетливо слышна и итальянская речь, а на церемонии был замечен человек в облачении католического священника.

Дарья Драй ИА REGNUM Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с Ребеккой Беттарини во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с Ребеккой Беттарини во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с Ребеккой Беттарини во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с Ребеккой Беттарини во время церемонии венчания в Исаакиевском соборе

По окончании церемонии приглашенный почетный караул на крыльце Исаакия воздел вверх сабли, салютуя повенчавшейся чете.

Дарья Драй ИА REGNUM Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини после церемонии венчания в Исаакиевском соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини после церемонии венчания в Исаакиевском соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Потомок династии Романовых Георгий Михайлович с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини после церемонии венчания в Исаакиевском соборе