Октябрь уж наступил… Краски природы осенью играют яркими цветами. Глаз радует листва, подсвеченная солнцем. Невольно вспоминаешь строки из стихотворения «Осень» Александра Сергеевича Пушкина.

«Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы…»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Осень
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Рябина
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Малина осенью
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Осень

Будет ли бабье лето в этом году, это еще вопрос. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Подмосковье в первой половине октября не составит выше 8−11 градусов днем, ночью может опускаться до 2 градусов тепла.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Краски осени
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Осень в городе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
В парке осенью
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На прогулке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мухоморы

В основном в октябре будет облачно с пояснениями, во вторую неделю возможны осадки, но есть вероятность, что установится солнечный период. Дневная температура во второй половине октября опустится до 5 градусов, ночью до 2 градусов тепла.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Береза осенью
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Осень
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Арбузы, дыни, капуста
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Утки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Осенние цветы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уборка листвы осенью
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Покрывало из осенних листьев