В Москве ждут бабьего лета-2021 — фоторепортаж
Октябрь уж наступил… Краски природы осенью играют яркими цветами. Глаз радует листва, подсвеченная солнцем. Невольно вспоминаешь строки из стихотворения «Осень» Александра Сергеевича Пушкина.
«Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы…»
Будет ли бабье лето в этом году, это еще вопрос. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Подмосковье в первой половине октября не составит выше 8−11 градусов днем, ночью может опускаться до 2 градусов тепла.
В основном в октябре будет облачно с пояснениями, во вторую неделю возможны осадки, но есть вероятность, что установится солнечный период. Дневная температура во второй половине октября опустится до 5 градусов, ночью до 2 градусов тепла.