В связи с последними веяниями театральной жизни столицы, не будем их перечислять, все и так догадались, о чем речь, было как-то боязно идти в театр Маяковского на предпремьерный показ спектакля «Обыкновенная история». Придавало некоторую уверенность, что театр все же академический — и мы с фотокором решились. Забегая вперед, скажу, что нисколько не пожалели о том, что откликнулись на любезное предложение театра.

Василий Иванов ИА REGNUM Дядюшка обучает племянника тонкостям городской жизни. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Василий Иванов ИА REGNUM «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Поставленный по одноименному роману Ивана Гончарова спектакль «Обыкновенная история» — дипломная работа выпускников мастерской Миндаугаса Карбаускиса (ГИТИС), а режиссером и автором инсценировки выступил режиссер Никита Кобелев. Поскольку он еще и преподает в мастерской Карбаускиса, то получилось так, что сам воспитал актеров, поставил с ними спектакль, который вошел в репертуар театра Маяковского.

Василий Иванов ИА REGNUM Ночь любви. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Василий Иванов ИА REGNUM Воспоминания о деревне. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Василий Иванов ИА REGNUM Дядя пытается вразумить племянника. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

История, которую осовременили актеры, действительно обыкновенная, и в этой обыкновенности, наверное, кроются ее притягательность и востребованность. Перед нами раскрывается извечная дуэль не терпящего никакого стремления духа к чему-то за пределами быта — мещанства, а в нашем случае — в лице дядюшки оно рядится в служение делу. Девиз Адуева-старшего: «Дело делать надо, а у вас всё чепуха, любовь там какая-то».

Василий Иванов ИА REGNUM Саша опечален разрывом. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Василий Иванов ИА REGNUM «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Василий Иванов ИА REGNUM Мать невесты. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Вот к этому дядюшке и приезжает из деревни племянник Александр Адуев, эдакий розовощекий не ведающий предела своих сил молодой теленок, весь в предвкушении чего-то прекрасного. Далее, как водится, с ним происходят всяческие метаморфозы. И здесь режиссер нашел, как кажется, удачное решение. Племянника Адуева сыграли пять разных актеров, тем самым отобразив разные ипостаси Александра и жизненные отрезки пути.

Василий Иванов ИА REGNUM Саша встречает друга детства. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Василий Иванов ИА REGNUM Сердце дяди тоже несвободно. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Василий Иванов ИА REGNUM Повзрослевший Саша. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Труппа действительно постаралась перенести максимально бережно классику в современность. На мой неискушенный взгляд, зря, из-за нехватки присущих нашему времени жесткости, специально не говорю о жесткости, и цинизма, актеры, хоть они и молодцы, но теряют в убедительности образов. Смысловое наполнение диалога старшего и младшего Адуевых вечно. Одним образом говорили во времена Бальзака, другим — во времена Гончарова, да и сейчас об этом говорят, иначе мы спектакль бы не обсуждали. Только говорят об одном и том же.

Василий Иванов ИА REGNUM Главный герой переживает за свою судьбу. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Василий Иванов ИА REGNUM Мать главного героя. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Василий Иванов ИА REGNUM Супруга дяди просит поговорить с племянником. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Если пересказывать весь спектакль, так кто же пойдет его смотреть? Поэтому добавлю лишь несколько впечатлений рядового зрителя. Крайне удачное в минималистических тонах сценографическое решение позволяло сосредоточиться на игре актеров. Приятно удивило и то, что все актеры владеют музыкальными инструментами, и насколько возьмусь судить, и не одним.

Василий Иванов ИА REGNUM Саша сжигает свою рукопись. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Василий Иванов ИА REGNUM Разговор дяди с племянником. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Василий Иванов ИА REGNUM Воспоминания из деревни. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Что же касается судьбы героя, бесспорно, дядя в своем меркантилизме предстает натурой цельной, и неудивительно, что в итоге переделывает мальчишку под себя. Адуев-младший, изначально влекомый высокими побуждениями, но не приобретший настоящей цели, не смог закалить характер, не нашел своего призвания и не реализовал свое жизненное предназначение.

Василий Иванов ИА REGNUM Зрительный зал. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Василий Иванов ИА REGNUM Воспоминания. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Василий Иванов ИА REGNUM Прощание друзей. «Обыкновенная история» в театре им. Маяковского

Русская классическая литература дает нам множество примеров того, как заканчивают свой жизненный путь исчерпавшие себя герои. Александр Адуев пошел другим не менее широко известным путем. Какую жизненную колею — выбирать зрителю, и лучше это делать с подростками и детьми.