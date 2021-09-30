В Третьяковской галерее открылась выставка «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина». На экспозиции представлено более 80 произведений живописи и графики, а также создана мультимедийная инсталляция. Выставочный проект посвящен классику русского искусства эпохи романтизма Алексею Гавриловичу Венецианову (1780−1847). Художника вдохновляли темы крестьянской бытовой жизни, красоты тверского пейзажа и законы перспективы в интерьерах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Венецианов. Сенокос. 1820-е

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Венецианов. Крестьянка с васильками. 1920-е

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина»

«Наконец, мы дождались художника, который прекрасный талант свой обратил на изображение одного отечественного, на представление предметов, его окружающих, близких к его сердцу и к нашему», — приводят цитату Павла Свиньина организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Веницианов. Кормилица с ребенком. 1830

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Веницианов. Первые шаги. 1839

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Григорий Сорока. Вид на полисадник в усадьбе Н. П. Милюкова

Увлеченный идеей воспитания молодых талантов из народа Венецианов создал собственную художественную школу. Работы талантливых учеников представлены в экспозиции рядом с работами учителя. Собранные из разных музеев работы позволяют увидеть, с какой классической ясностью и романтической одухотворенностью художники раскрывали душевную красоту и достоинство русского человека из народной среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Портрет Алексея Венецианова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Венецианов. Портрет М. А. Венециановой в русском наряде

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дочери Алексей Венецианова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Венецианов. Портрет А.А.Венициановой. 1826

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Венецианов. Захарка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитон Зеленцов. Мальчик-крестьянин, надевающий лапти. 1826

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Венецианов. Мальчик-крестьянин, надевающий лапти.1823-1826

«Это не грусть и не меланхолия — спутники праздности. Это именно неизбывное тайное печалование людей, не знающих праздности, которым вверена самая насущная людская забота — радение о земле. В ней — это с крестьянской жизни, родственный материнской заботливости», — приводится цитата Михаила Алленова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Венецианов. Девушка в платке. конец 1820-х

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Венецианов. Девушка в платке. конец 1820-х

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Венецианов. Оплакивание Христа

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор выставки Светлана Степанова

Знакомство Венецианова с картиной французского художника Ф. М. Гране, изображающей интерьер капуцинского монастыря в Риме, сильно повлияло на его творчество. Картина поразила мастера эффектом «натуральности» изображения сцены с монахами в интерьере. Венецианов пишет полотно «Гумно», в качестве эксперимента убирает часть стены помещения, интерьер которого становится освещен с трёх сторон. Таким образом, художник добивается воплощения идеи «оживотворения» предметов в пространстве разнонаправленными потоками света.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина»

«Некоторые Артисты уверяли, что в картине Гранета фокусное освещение причиною сего очарования и что полным светом, прямо освещающим, никак невозможно произвести сего разительного животворения предметов, ни одушевленных, ни вещественных. Я решился победить невозможность, уехал в деревню и принялся работать», — писал Алексей Венецианов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Венецианов. Вакханка.1832

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Венецианов.Купальщицы. 1829

Для правдивой передачи натуры Венецианов использовал в качестве важного инструмента законы перспективы. В качестве учебного задания ученики его школы изображали интерьеры. Интерьеры получались наполненные светом и воздухом, проникнутые ритмом неспешной жизни и быта героев эпохи ампира.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Увеселительная азбука» Капитона Зеленцова

Друг Васнецова, художник Капитон Алексеевич Зеленцов, создал рисунки для книги «Увеселительная азбука», которую издали в 1835 году. Каждая буква алфавита раскрывается в жанровых мотивах. Всего двадцать восемь листов, каждая картина разворачивает увлекательную картину жизни первой половины XIX века. Видно, что влияние Венецианова отразилось в сочинении сценок и подборке деталей на рисунках.

Выставка проходит с 30 сентября 2021 года по 6 февраля 2022 года в Государственной Третьяковской галерее, в Инженерном корпусе, расположенном в здании на Лаврушенском переулке, дом 12.