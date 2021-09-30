Санкт-петербургский СКА одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Трактор» Сергей Калинин, вратарь команды «Трактор» Роман Вилл

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер СКА Валерий Брагин

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Трактора» радуются забитому голу в ворота команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Трактор»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Трактор»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Трактор» Сергей Калинин и игрок СКА Данила Моисеев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Трактор» Алексей Бывальцев и игрок СКА Евгений Кетов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Ларс Юханссон пропускает шайбу и игрок СКА Даниил Пыленков, Игрок команды «Трактор» Сергей Калинин

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Трактора» радуются забитому голу в ворота команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Skasister

К началу второго периода хоккеисты «Трактора» забросили три шайбы. Отличились нападающие Сергей Калинин и Никита Тертышный, оформивший дубль.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Трактор»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Михаил Воробьев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Данила Моисеев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Трактор»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются забитому голу в ворота команды «Трактор»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Кирилл Марченко радуется забитой шайбе

СКА смог переломить ход встречи и сравнять счёт во второй 20-минутке. В составе команды точными бросками отметились форварды Кирилл Марченко и Андрей Кузьменко и защитник Игорь Ожиганов.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Андрей Кузьменко

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Трактор»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Андрей Кузьменко забивает гол в ворота команды «Трактор»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются забитому голу в ворота команды «Трактор»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Андрей Кузьменко радуется забитой шайбе в ворота команды «Трактор»

В серии буллитов точнее отказались игроки СКА. Решающий бросок исполнил Кирилл Марченко.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Трактор» Лоуренс Пилут

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Трактор»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Трактор»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Ярослав Аскаров игрок СКА Даниил Пыленков

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Трактор»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Ярослав Аскаров

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Трактор» Роман Вилл и игрок СКА Евгений Кетов во время серии буллитов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Ярослав Аскаров и игрок команды «Трактор» Томаш Гика во время серии буллитов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Ярослав Аскаров и игрок команды «Трактор» во время серии буллитов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Трактор» Роман Вилл и игрок СКА Андрей Кузьменко во время серии буллитов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются победе в матче против команды «Трактор»

На сегодняшний день СКА занимает шестое место в КХЛ, на счету команды 17 очков. «Трактор» идёт на пятом месте с 18 очками.