СКА в серии буллитов вырвал победу у «Трактора» в матче КХЛ — фоторепортаж
30 сентября 2021
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Санкт-петербургский СКА одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Трактор» Сергей Калинин, вратарь команды «Трактор» Роман Вилл
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер СКА Валерий Брагин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки «Трактора» радуются забитому голу в ворота команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Трактор»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Трактор»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Трактор» Сергей Калинин и игрок СКА Данила Моисеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Трактор» Алексей Бывальцев и игрок СКА Евгений Кетов
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь СКА Ларс Юханссон пропускает шайбу и игрок СКА Даниил Пыленков, Игрок команды «Трактор» Сергей Калинин
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки «Трактора» радуются забитому голу в ворота команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Skasister
К началу второго периода хоккеисты «Трактора» забросили три шайбы. Отличились нападающие Сергей Калинин и Никита Тертышный, оформивший дубль.
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Трактор»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Михаил Воробьев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Данила Моисеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Трактор»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитому голу в ворота команды «Трактор»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Кирилл Марченко радуется забитой шайбе
СКА смог переломить ход встречи и сравнять счёт во второй 20-минутке. В составе команды точными бросками отметились форварды Кирилл Марченко и Андрей Кузьменко и защитник Игорь Ожиганов.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Андрей Кузьменко
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Трактор»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Андрей Кузьменко забивает гол в ворота команды «Трактор»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитому голу в ворота команды «Трактор»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок СКА Андрей Кузьменко радуется забитой шайбе в ворота команды «Трактор»
В серии буллитов точнее отказались игроки СКА. Решающий бросок исполнил Кирилл Марченко.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Трактор» Лоуренс Пилут
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Трактор»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Трактор»
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь СКА Ярослав Аскаров игрок СКА Даниил Пыленков
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Трактор»
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь СКА Ярослав Аскаров
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Трактор» Роман Вилл и игрок СКА Евгений Кетов во время серии буллитов
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь СКА Ярослав Аскаров и игрок команды «Трактор» Томаш Гика во время серии буллитов
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь СКА Ярослав Аскаров и игрок команды «Трактор» во время серии буллитов
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Трактор» Роман Вилл и игрок СКА Андрей Кузьменко во время серии буллитов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются победе в матче против команды «Трактор»
На сегодняшний день СКА занимает шестое место в КХЛ, на счету команды 17 очков. «Трактор» идёт на пятом месте с 18 очками.