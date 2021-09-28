В Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» одержал победу над командой «Арсенал» из Тулы. Игра прошла 27 сентября на Центральном стадионе.

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург-Арена

Алексей Колчин ИА REGNUM Перед стартом матча Урал — Арсенал

Алексей Колчин ИА REGNUM Перед стартом матча Урал — Арсенал

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик тульского Арсенала

Алексей Колчин ИА REGNUM Кангва прорывает к воротам Урала

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Алексей Колчин ИА REGNUM Эрик Бикфалви с мячом

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Алексей Колчин ИА REGNUM Кузьмичев и Йовичич

Алексей Колчин ИА REGNUM Эрик Бикфалви открыввает счет

В ходе матча девятого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 года счёт составил 2:0 в пользу хозяев. Первый мяч забил 33-летний румынский атакующий полузащитник Эрик Бикфалви. А через 27 минут Андрей Егорычев отправил «Арсеналу» второй мяч.

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