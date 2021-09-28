«Урал» обыграл «Арсенал» — фоторепортаж
28 сентября 2021
В Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» одержал победу над командой «Арсенал» из Тулы. Игра прошла 27 сентября на Центральном стадионе.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатеринбург-Арена
Алексей Колчин ИА REGNUM
Перед стартом матча Урал — Арсенал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Перед стартом матча Урал — Арсенал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщик тульского Арсенала
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кангва прорывает к воротам Урала
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игорь Смольников
Алексей Колчин ИА REGNUM
Эрик Бикфалви с мячом
Алексей Колчин ИА REGNUM
Опасный момент у «Арсенала»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Гаджимуратов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Марков против игроков Урала
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кузьмичев и Йовичич
Алексей Колчин ИА REGNUM
Эрик Бикфалви открыввает счет
В ходе матча девятого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 года счёт составил 2:0 в пользу хозяев. Первый мяч забил 33-летний румынский атакующий полузащитник Эрик Бикфалви. А через 27 минут Андрей Егорычев отправил «Арсеналу» второй мяч.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кангва прорывает к воротам Урала
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ФК Урал — Игорь Шалимов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Григорий Иванов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба на фланге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Бикфалви борется за мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба за верхний мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кузьмичев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба за мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба в центре поля
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба в штрафной
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мишкич и Новосельцев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подберезкин убегает в контратаку
Алексей Колчин ИА REGNUM
Бикфалви — Коченков