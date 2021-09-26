В Театре Вахтангова открыли V фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» и театральный марафон, посвященный 60-летнему юбилею Юрия Бутусова.

В большом зрительном фойе театра расположилась выставка «В пространстве Юрия Бутусова», там же состоялся и вернисаж. Гости поздравили именинника и рассказали интересные история связанные с юбиляром. Среди приглашенных гостей художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин, руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев, арт-директоры фестиваля «Уроки режиссуры» Ольга Егошина и Марина Токарева, а так же вахтанговцы: художественный руководитель Римас Туминас, директор Кирилл Крок, актеры и участники спектакля Юрия Бутусова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие V фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На фотовыставке «В пространстве Юрия Бутусова»

«Режиссер — это авторская профессия, а не обслуживающая. Мне не интересно заниматься этой профессией, если я не имею права на художественное высказывание и собственное понимание текста. Я стараюсь, чтобы мое понимание было содержательным», — цитируют режиссера организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие V фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие выставки «В пространстве Юрия Бутусова»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Театральный режиссер и педагог Юрий Бутусов

«Актер для меня не может быть функцией, потому что режиссеры — гораздо большие заложники актеров, чем кажется. Я часто слышу, что актеры зависимы от постановщиков, но это работает в обратную сторону гораздо сильнее. Если рядом нет человека, который может находиться в диалоге с тобой, понимать тебя, быть твоим свободным соавтором, все остальное бессмысленно. Никакая режиссерская конструкция не может существовать сама по себе»,— цитируют Бутусова на выставке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На фотовыставке «В пространстве Юрия Бутусова»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На фотовыставке «В пространстве Юрия Бутусова»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В Театре Вахтангова

В программе Театрального марафона — спектакли, созданные режиссером Юрием Бутусовым в разные годы, которые будут показаны на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Бег», режиссер Юрий Бутусов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Бег», режиссер Юрий Бутусов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Бег», режиссер Юрий Бутусов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Бег», режиссер Юрий Бутусов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спектакль «Бег», режиссер Юрий Бутусов

Спектакль «Бег», поставленный в 2015 г., представлен первым на биеннале театрального искусства и показан на основной сцене Вахтанговского театра в день рождения режиссера.