Биеннале. Фотовыставка. Спектакли режиссера Бутусова — фоторепортаж
В Театре Вахтангова открыли V фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» и театральный марафон, посвященный 60-летнему юбилею Юрия Бутусова.
В большом зрительном фойе театра расположилась выставка «В пространстве Юрия Бутусова», там же состоялся и вернисаж. Гости поздравили именинника и рассказали интересные история связанные с юбиляром. Среди приглашенных гостей художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин, руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев, арт-директоры фестиваля «Уроки режиссуры» Ольга Егошина и Марина Токарева, а так же вахтанговцы: художественный руководитель Римас Туминас, директор Кирилл Крок, актеры и участники спектакля Юрия Бутусова.
«Режиссер — это авторская профессия, а не обслуживающая. Мне не интересно заниматься этой профессией, если я не имею права на художественное высказывание и собственное понимание текста. Я стараюсь, чтобы мое понимание было содержательным», — цитируют режиссера организаторы выставки.
«Актер для меня не может быть функцией, потому что режиссеры — гораздо большие заложники актеров, чем кажется. Я часто слышу, что актеры зависимы от постановщиков, но это работает в обратную сторону гораздо сильнее. Если рядом нет человека, который может находиться в диалоге с тобой, понимать тебя, быть твоим свободным соавтором, все остальное бессмысленно. Никакая режиссерская конструкция не может существовать сама по себе»,— цитируют Бутусова на выставке.
В программе Театрального марафона — спектакли, созданные режиссером Юрием Бутусовым в разные годы, которые будут показаны на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга.
Спектакль «Бег», поставленный в 2015 г., представлен первым на биеннале театрального искусства и показан на основной сцене Вахтанговского театра в день рождения режиссера.