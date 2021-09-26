Пандемия COVID-19 вынудила туристов пересмотреть свои планы на отдых. Специалисты туристического бизнеса отмечают, что закрытие границ положительно сказалось на развитии внутреннего туризма.

Александр Погожев ИА REGNUM Цей-Лоамский перевал

Потенциал горнолыжных курортов в период жестких карантинных ограничений стал очевидным: Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Красная поляна в этом году оказались загружены на все сто процентов.

Александр Погожев ИА REGNUM Цей-Лоамский перевал

Эти курорты всегда были и остаются на слуху, так как работают круглый год на протяжении многих лет. С 2016 года к списку присоединился молодой горнолыжный курорт «Армхи» в Джейрахском районе республики Ингушетия.

Александр Погожев ИА REGNUM Туристы любуются Джума-мечетью в Джейрахском ущелье

Александр Погожев ИА REGNUM Джума-мечеть в Джейрахском ущелье

Александр Погожев ИА REGNUM Джума-мечеть в Джейрахском ущелье

Александр Погожев ИА REGNUM Джейрахское ущелье на рассвете

Родовые склепы и древняя архитектура республики

Туристам, приехавшим в Ингушетию, в первую очередь предлагают посетить популярные башенные комплексы: Эрзи, Эгикал и Вовнушки. Комплексы расположены недалеко от курорта «Армхи», они состоят из башен и древних родовых склепов (которые местные называют «кашами»).

Александр Погожев ИА REGNUM Комплекс башен Эгикал в Джейрахском районе Ингушетии

Александр Погожев ИА REGNUM Комплекс башен Эгикал в Джейрахском районе Ингушетии

Александр Погожев ИА REGNUM Комплекс башен Эгикал в Джейрахском районе Ингушетии

Александр Погожев ИА REGNUM Комплекс башен Эгикал в Джейрахском районе Ингушетии

Александр Погожев ИА REGNUM Узкие улочки в комплексе Эгикал в Джейрахском районе Ингушетии

Александр Погожев ИА REGNUM Комплекс башен Эгикал в Джейрахском районе Ингушетии

Александр Погожев ИА REGNUM Комплекс башен Эгикал в Джейрахском районе Ингушетии

Александр Погожев ИА REGNUM Башенный комплекс Эгикал в Джейрахском районе Ингушетии

Вовнушки расположились дальше всего, от гостиничного комплекса ехать почти час. Две башни словно естественное продолжение отвесных скал смотрят друг на друга. У их подножья стоят полуразрушенные временем родовые склепы, в которых покоятся останки сынов ингушского народа.

Александр Погожев ИА REGNUM Средневековый башенный комплекс Вовнушки, расположенный в узком ущелье Озди-Хожд

Александр Погожев ИА REGNUM Захоронение

Александр Погожев ИА REGNUM Средневековый башенный комплекс Вовнушки, расположенный в узком ущелье Озди-Хожд

В регионе много древних и новых мечетей, тем не менее к представителям других религиозных убеждений ингуши относятся с уважением, а храмы бережно охраняют от разрушений и вандализма. Таким примером является древний христианский храм Тхаба-Ерды. В нем до сих пор по большим христианским праздникам священнослужители проводят службу. Храм расположен между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией.

Александр Погожев ИА REGNUM Древний христианский храм «Тхаба-Ерды» в Джейрахском районе Ингушетии

Александр Погожев ИА REGNUM Фрагмент древнего христианского храма «Тхаба-Ерды» в Джейрахском районе Ингушетии

Александр Погожев ИА REGNUM Фрагмент древнего христианского храма «Тхаба-Ерды» в Джейрахском районе Ингушетии

Александр Погожев ИА REGNUM Внутри древнего христианского храма «Тхаба-Ерды» в Джейрахском районе Ингушетии

Местные турфирмы ожидают, что, когда откроется граница с Грузией, к ним начнут приезжать и зарубежные туристы. Стоит отметить, что горная дорога от «Армхи» до Тбилиси всего 160 км, но по пути нет ни кафе, ни туалетов, ни магазинов, ни оборудованных мест для парковки автобусов. Поэтому курорт больше по душе туристам, которые стремятся уединиться от благ цивилизации.

Александр Погожев ИА REGNUM Вид на Джейрахский район Ингушетии

Александр Погожев ИА REGNUM Погонщик скота в Джейрахском ущелье

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы

Кавказское гостеприимство

По горной Ингушетии вполне безопасно путешествовать автостопом. Местные жители денег за проезд не берут и в дороге рассказывают про республику не менее увлеченно, чем профессиональные гиды и историки. Также ни одного туриста не оставят под открытым небом на ночь или в ненастную погоду. Гостеприимство — в крови Ингушского народа.

Александр Погожев ИА REGNUM Горная дорога

Местные считают, что именно гостеприимство, желание оказать помощь путнику, безвозмездное и бескорыстное отношение местных жителей к гостям региона мешают развитию туристического бизнеса. Менталитет не позволяет выйти из зачаточного состояния туристическому кластеру. Поэтому в эту сферу стараются брать на работу не только родственников и местных жителей, но и привлекают сторонних специалистов.

Александр Погожев ИА REGNUM Цей-Лоамский перевал

Александр Погожев ИА REGNUM Родовое кладбище

Александр Погожев ИА REGNUM Родовое кладбище

Также следует учитывать, что распитие спиртных напитков в Ингушетии не приветствуется. Пьянящий воздух, сытные блюда кавказской кухни, утомительные прогулки и новые знания заставляют туристов забыть про искусственные методы расслабиться. Достаточно вечером присесть после насыщенной программы дня, чтобы получить невероятное удовольствие и впасть в состояние неги.

Александр Погожев ИА REGNUM Гид показывает туристам облепиху на территории перевала Цей-Лоам

Александр Погожев ИА REGNUM Местный житель готовит шулум (национальное блюдо из баранины) в котле

Александр Погожев ИА REGNUM Местный житель готовит шулум (национальное блюдо из баранины) в котле

Александр Погожев ИА REGNUM Турист пьет холодную воду из родника на территории перевала Цей-Лоам

У Ингушетии удобное расположение: 40 км до аэропорта Беслана, 60 км до аэропорта Магаса и 8 км от Военно-Грузинской дороги. В горный район Ингушетии для туристов предусмотрено всего два въезда: со стороны Ассиновского ущелья и со стороны Джейрахского. Чтобы без проволочек приехать в республику, лучше заблаговременно бронировать номер и договариваться, чтобы встретили из аэропорта или ж/д вокзала. Паспортный режим по инерции до сих пор соблюдается. Это связанно с приграничной зоной.

Александр Погожев ИА REGNUM Указатель поворота у дороги в ущелье Джейра

Уехать из Ингушетии так же непросто, как приехать. Отъезд следует планировать заранее: покупать билет и предварительно договариваться о трансфере лучше до поездки. Ведь даже местные не всегда знают расписание рейсовых автобусов.

Планы на вторую пятилетку

Если на сегодняшний день основная цель на курорте «Армхи» — оздоровление и просвещение, то в будущем планируют развивать гастротуризм и промышленный туризм.

Александр Погожев ИА REGNUM Цей-Лоамский перевал

Александр Погожев ИА REGNUM Цей-Лоамский перевал

Александр Погожев ИА REGNUM Цей-Лоамский перевал

Александр Погожев ИА REGNUM Цей-Лоамский перевал

Для этого необходимо делать автобусные стоянки, придорожные кафе и рестораны, медицинские пункты и пункты проката спортивного инвентаря. Без симбиоза органов власти и представителей частного бизнеса такое развитие невозможно. Уже видны результаты совместной деятельности: асфальтированные дороги, чистота, отреставрированные башенные комплексы, безопасность и высокое качество предоставляемых услуг.

Александр Погожев ИА REGNUM Курорт Армхи

Александр Погожев ИА REGNUM Холл гостиницы на горнолыжном курорте Армхи

Александр Погожев ИА REGNUM Сувенирная продукция на курорте Армхи

Тем не менее курорт пока малоизвестный, основной его рекламой являются люди, которые успели уже посетить Горную Ингушетию. Но в ближайшие пять лет частный бизнес рассчитывает на такой же поток туристов как в Домбае, Архызе или Приэльбрусье.