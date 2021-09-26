Отпуск в Ингушетии — фоторепортаж
Пандемия COVID-19 вынудила туристов пересмотреть свои планы на отдых. Специалисты туристического бизнеса отмечают, что закрытие границ положительно сказалось на развитии внутреннего туризма.
Потенциал горнолыжных курортов в период жестких карантинных ограничений стал очевидным: Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Красная поляна в этом году оказались загружены на все сто процентов.
Эти курорты всегда были и остаются на слуху, так как работают круглый год на протяжении многих лет. С 2016 года к списку присоединился молодой горнолыжный курорт «Армхи» в Джейрахском районе республики Ингушетия.
Родовые склепы и древняя архитектура республики
Туристам, приехавшим в Ингушетию, в первую очередь предлагают посетить популярные башенные комплексы: Эрзи, Эгикал и Вовнушки. Комплексы расположены недалеко от курорта «Армхи», они состоят из башен и древних родовых склепов (которые местные называют «кашами»).
Вовнушки расположились дальше всего, от гостиничного комплекса ехать почти час. Две башни словно естественное продолжение отвесных скал смотрят друг на друга. У их подножья стоят полуразрушенные временем родовые склепы, в которых покоятся останки сынов ингушского народа.
В регионе много древних и новых мечетей, тем не менее к представителям других религиозных убеждений ингуши относятся с уважением, а храмы бережно охраняют от разрушений и вандализма. Таким примером является древний христианский храм Тхаба-Ерды. В нем до сих пор по большим христианским праздникам священнослужители проводят службу. Храм расположен между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией.
Местные турфирмы ожидают, что, когда откроется граница с Грузией, к ним начнут приезжать и зарубежные туристы. Стоит отметить, что горная дорога от «Армхи» до Тбилиси всего 160 км, но по пути нет ни кафе, ни туалетов, ни магазинов, ни оборудованных мест для парковки автобусов. Поэтому курорт больше по душе туристам, которые стремятся уединиться от благ цивилизации.
Кавказское гостеприимство
По горной Ингушетии вполне безопасно путешествовать автостопом. Местные жители денег за проезд не берут и в дороге рассказывают про республику не менее увлеченно, чем профессиональные гиды и историки. Также ни одного туриста не оставят под открытым небом на ночь или в ненастную погоду. Гостеприимство — в крови Ингушского народа.
Местные считают, что именно гостеприимство, желание оказать помощь путнику, безвозмездное и бескорыстное отношение местных жителей к гостям региона мешают развитию туристического бизнеса. Менталитет не позволяет выйти из зачаточного состояния туристическому кластеру. Поэтому в эту сферу стараются брать на работу не только родственников и местных жителей, но и привлекают сторонних специалистов.
Также следует учитывать, что распитие спиртных напитков в Ингушетии не приветствуется. Пьянящий воздух, сытные блюда кавказской кухни, утомительные прогулки и новые знания заставляют туристов забыть про искусственные методы расслабиться. Достаточно вечером присесть после насыщенной программы дня, чтобы получить невероятное удовольствие и впасть в состояние неги.
У Ингушетии удобное расположение: 40 км до аэропорта Беслана, 60 км до аэропорта Магаса и 8 км от Военно-Грузинской дороги. В горный район Ингушетии для туристов предусмотрено всего два въезда: со стороны Ассиновского ущелья и со стороны Джейрахского. Чтобы без проволочек приехать в республику, лучше заблаговременно бронировать номер и договариваться, чтобы встретили из аэропорта или ж/д вокзала. Паспортный режим по инерции до сих пор соблюдается. Это связанно с приграничной зоной.
Уехать из Ингушетии так же непросто, как приехать. Отъезд следует планировать заранее: покупать билет и предварительно договариваться о трансфере лучше до поездки. Ведь даже местные не всегда знают расписание рейсовых автобусов.
Планы на вторую пятилетку
Если на сегодняшний день основная цель на курорте «Армхи» — оздоровление и просвещение, то в будущем планируют развивать гастротуризм и промышленный туризм.
Для этого необходимо делать автобусные стоянки, придорожные кафе и рестораны, медицинские пункты и пункты проката спортивного инвентаря. Без симбиоза органов власти и представителей частного бизнеса такое развитие невозможно. Уже видны результаты совместной деятельности: асфальтированные дороги, чистота, отреставрированные башенные комплексы, безопасность и высокое качество предоставляемых услуг.
Тем не менее курорт пока малоизвестный, основной его рекламой являются люди, которые успели уже посетить Горную Ингушетию. Но в ближайшие пять лет частный бизнес рассчитывает на такой же поток туристов как в Домбае, Архызе или Приэльбрусье.