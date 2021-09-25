На территории ВДНХ 25−26 сентября проходит Всероссийский фестиваль технических достижений «Техносреда». Главный организатор — Министерство науки и высшего образования РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Протезы для собак.Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Для гостей фестиваля доступно более 500 уникальных разработок и проектов научно-технологических компаний, вузов и научных институтов. На площадках фестиваля можно пообщаться с человекоподобными роботами, прокатиться на деревянном велосипеде, бегалёте, солнцекате, электрическом гиромобиле.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Робот Алекс. Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экзоскелет с пневмоприводами. Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экзоскелет с пневмоприводами. Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

В зоне технологических компаний можно увидеть промышленные и медицинские экзоскелеты, элементы среды «умного города», электрогрузовик и аэротакси.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Робот-футболист. Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Устройство для борьбы с роем беспилотников. Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лента для пулеметов. Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

На площадках вузов и НИИ проходят мастер-классы, представлены макеты ядерных комплексов, роботов-разведчиков, робота-футболиста, электрические мотоциклы, беспилотные шаттлы и многое другое.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотный SmartШаттл. Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Робот-терминатор. Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Робот для сортировки отходов «Гурман». Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вездеход «Марс» для инвалидов. Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Самоходная подводная инвалидная коляска «Барракуда». Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

На территории изобретателей гостей фестиваля встречают робот-терминатор и робот — сортировщик мусора. Политехнический музей подготовил интерактивные научные шоу «Как увидеть звук».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Создание светового меча. Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Обучение детей вождению беспилотников. Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мастер-класс по сборке роботов. Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Отдельная программа представлена для детей. На мастер-классах дети научатся собирать роботов, собирать беспилотники. Мастер-класс «экспериментальная ботаника» демонстрирует детям мир пигментов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM VR-кинотеатр. Фестиваль «Техносреда». ВДНХ. Москва

Также в Музее кино на ВДНХ проходит Фестиваль научного кино «Техносреда», на котором представлены документальные картины.