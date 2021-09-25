Сотни реконструкторов со всей России собрались на Федюхиных высотах в Крыму, где проходит VIII Крымский военно-исторический фестиваль.

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспозиции разных эпох

Александр Полегенько ИА REGNUM Древняя Италия

В течение трёх дней на площадках фестиваля будут проходить реконструкции сражений, пиротехнические шоу, экскурсии, мастер-классы. Гостей фестиваля познакомят с бытом и культурными традициями разных веков. На фестивале воссоздано 8 исторических площадок — от античных времен до современности:

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспозиции разных эпох

Александр Полегенько ИА REGNUM Древний Рим

«Античная Таврика I—III вв. н.э.» знакомит с греческой и римской культурой, античными играми и ремёслами.

Александр Полегенько ИА REGNUM Древняя Италия

Александр Полегенько ИА REGNUM Римская Империя, бои гладиаторов

Александр Полегенько ИА REGNUM Римская Империя, бои гладиаторов

Александр Полегенько ИА REGNUM Римская Империя, бои гладиаторов

«Древняя Русь IX—XI веков». Княжий двор, состязания витязей, уникальный «Музей забытой музыки».

«Генуэзцы в Крыму XV века». Время расцвета генуэзских колоний в Крыму. Мирная жизнь факторий, средневековый быт, ремесла, наука, военное искусство, музыка и танцы.

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспозиции разных эпох

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспозиции разных эпох

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспозиции разных эпох

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспозиции разных эпох

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспозиции разных эпох

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспозиции разных эпох

«250 лет походу русской армии в Крым — 1771 год». Впервые на Крымском военно-историческом фестивале представлены войска под командованием князя Василия Михайловича Долгорукова-Крымского, который всего за 16 дней выбил турок из Крыма.

«Крымская война 1853−1856 годов». Ключевое событие площадки — реконструкция штурма Севастопольской крепости», которая будет показана 26 сентября.

Александр Полегенько ИА REGNUM Крымская война

Александр Полегенько ИА REGNUM Крымская война

Александр Полегенько ИА REGNUM Крымская война

«Великая Отечественная война». На площадке представлен боевой путь 51-й отдельной армии, которая обороняла Сталинград и освобождала Севастополь.

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция “Оборона Сталинграда. 1942г

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция “Оборона Сталинграда. 1942г

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция “Оборона Сталинграда. 1942г

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция “Оборона Сталинграда. 1942г

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция “Оборона Сталинграда. 1942г

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция “Оборона Сталинграда. 1942г

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция “Оборона Сталинграда. 1942г

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция “Оборона Сталинграда. 1942г

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкция “Оборона Сталинграда. 1942г

«Холодная война». Площадка рассказывает о военных планах СССР и США на случай наступления очередной мировой войны в 80-х годах XX века. Площадка создана при поддержке парка «Патриот» Южного военного округа.

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспозиция вооружения советских войск

Александр Полегенько ИА REGNUM Экспозиция вооружения советских войск

«Археологический квест». Площадка создана специально для юных гостей фестиваля. Дети могут принять участие в квесте по поиску артефактов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Древний Рим

Фестиваль проходит с 24 по 26 сентября. Время работы всех исторических площадок — с 12:00 до 19:00. Вход свободный.