58 бойцов отряда «Русь», подразделения специального назначения Росгвардии в Крыму, прошли отбор для участия в испытаниях на право ношения крапового берета.

Александр Полегенько ИА REGNUM Бойцы отряда «Русь»

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш-бросок

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш-бросок

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш-бросок

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш-бросок

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш-бросок

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш-бросок

Краповый берет — главный символ подразделений специального назначения. Право на ношение берета имеет только тот боец, который смог доказать свою силу и отвагу и обладает высокими моральными качествами.

Александр Полегенько ИА REGNUM Преодоление водной преграды

Александр Полегенько ИА REGNUM Преодоление водной преграды

Александр Полегенько ИА REGNUM Преодоление водной преграды

Александр Полегенько ИА REGNUM Преодоление водной преграды

Во время испытаний бойцы совершили многокилометровый марш-бросок в полной боевой экипировке.

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение полосы препятствий

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение полосы препятствий

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение полосы препятствий

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение полосы препятствий

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение полосы препятствий

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение полосы препятствий

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение полосы препятствий

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение полосы препятствий

Александр Полегенько ИА REGNUM Отстрел потрона, что марш-бросок пройден

Александр Полегенько ИА REGNUM Отстрел потрона, что марш-бросок пройден

Маршрут прохождения очень сложен и состоит из целого ряда препятствий, таких как водоёмы, спуски и подъёмы, огненно-штурмовая полоса. Условия максимально приближены к боевым.

Александр Полегенько ИА REGNUM Чистка оружия

Александр Полегенько ИА REGNUM Упражнения по стрельбе

Александр Полегенько ИА REGNUM Упражнения по стрельбе

Александр Полегенько ИА REGNUM Акробатика

Александр Полегенько ИА REGNUM Акробатика

Александр Полегенько ИА REGNUM Акробатика

После прохождения полосы препятствий бойцы продемонстрировали своё мастерство владения приёмами рукопашного боя, спарринга и навыки владения огнестрельным оружием. До финиша дошли лишь 12 военнослужащих отряда.

Александр Полегенько ИА REGNUM Навыки рукопашного боя

Александр Полегенько ИА REGNUM Навыки рукопашного боя

Сданные нормативы дают возможность принять участие в основных испытаниях на право ношения крапового берета.

Александр Полегенько ИА REGNUM Спарринг

Александр Полегенько ИА REGNUM Спарринг

Александр Полегенько ИА REGNUM Спарринг

Александр Полегенько ИА REGNUM Спарринг

Александр Полегенько ИА REGNUM Спарринг

Александр Полегенько ИА REGNUM Спарринг