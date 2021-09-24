58 бойцов отряда «Русь», подразделения специального назначения Росгвардии в Крыму, прошли отбор для участия в испытаниях на право ношения крапового берета.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бойцы отряда «Русь»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Марш-бросок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Марш-бросок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Марш-бросок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Марш-бросок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Марш-бросок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Марш-бросок
Краповый берет — главный символ подразделений специального назначения. Право на ношение берета имеет только тот боец, который смог доказать свою силу и отвагу и обладает высокими моральными качествами.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Преодоление водной преграды
Александр Полегенько ИА REGNUM
Преодоление водной преграды
Александр Полегенько ИА REGNUM
Преодоление водной преграды
Александр Полегенько ИА REGNUM
Преодоление водной преграды
Во время испытаний бойцы совершили многокилометровый марш-бросок в полной боевой экипировке.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прохождение полосы препятствий
Александр Полегенько ИА REGNUM
Отстрел потрона, что марш-бросок пройден
Александр Полегенько ИА REGNUM
Отстрел потрона, что марш-бросок пройден
Маршрут прохождения очень сложен и состоит из целого ряда препятствий, таких как водоёмы, спуски и подъёмы, огненно-штурмовая полоса. Условия максимально приближены к боевым.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Чистка оружия
Александр Полегенько ИА REGNUM
Упражнения по стрельбе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Упражнения по стрельбе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Акробатика
Александр Полегенько ИА REGNUM
Акробатика
Александр Полегенько ИА REGNUM
Акробатика
После прохождения полосы препятствий бойцы продемонстрировали своё мастерство владения приёмами рукопашного боя, спарринга и навыки владения огнестрельным оружием. До финиша дошли лишь 12 военнослужащих отряда.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Навыки рукопашного боя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Навыки рукопашного боя
Сданные нормативы дают возможность принять участие в основных испытаниях на право ношения крапового берета.