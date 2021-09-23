В теплицах Севастополя начался сбор помидоров. За прошедший год в Севастополе производство тепличных овощей возросло на треть.

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка урожая томатов

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка урожая томатов

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка урожая томатов

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка урожая томатов

Александр Полегенько ИА REGNUM Подвязка томатов

Тепличный комплекс ООО «Севагросоюз» расположен в районе посёлка Сахарная Головка, в 20 км от Севастополя. Площадь комплекса составляет 3 гектара. С 2015 года здесь выращивают огурцы и помидоры, которые в итоге попадают на прилавки торгово-розничных сетей Крыма. Теплицы отапливаются, благодаря этому овощи выращиваются круглый год. При поливе урожая применяется капельная технология, питательный раствор подаётся в прикорневую зону каждого растения.

Александр Полегенько ИА REGNUM Теплица

Александр Полегенько ИА REGNUM Урожай томатов

Производство овощей увеличилось на 30% в сравнении с прошлым годом. За 2021 год предприятие вырастило и реализовало 456,1 тонны овощной продукции: томатов — 9,2 тонны; огурцов — 446,9 тонны.

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка томатов на продажу

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка урожая томатов

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка урожая томатов

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка томатов на продажу

В 2020 году в рамках государственной программы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» ООО «Севагросоюз» получило от государства 2,5 млн руб. субсидии. Такие меры поддержки способствуют повышению объёмов производства тепличных овощей в регионе.

Александр Полегенько ИА REGNUM Теплица

Александр Полегенько ИА REGNUM Подвязка томатов

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка томатов на продажу

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка урожая томатов

«В текущем году на поддержку тепличных хозяйств в бюджете города Севастополя заложено 12 млн руб., что на 80% больше, чем в прошлом году. 7 млн руб. будет направлено на строительство, реконструкцию, модернизацию теплиц, и 5 млн руб. на возмещение части затрат на энергоносители, что призвано обеспечить стабильность цен на зимние овощи для жителей и гостей Севастополя», — заявил заместитель директора Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя Даниил Степаненко при осмотре тепличного комплекса ООО «Севагросоюз».

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка томатов на продажу

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка томатов на продажу

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка томатов на продажу

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка томатов на продажу

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка томатов на продажу

Кроме того, Степаненко подчеркнул, что после ввода в эксплуатацию Балаклавской ПГУ ТЭЦ у агропромышленного комплекса Севастополя неплохие перспективы для развития тепличного овощеводства, в том числе за счёт возросшей выработки электроэнергии.