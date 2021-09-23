В Севастополе начался сбор помидоров — фоторепортаж
В теплицах Севастополя начался сбор помидоров. За прошедший год в Севастополе производство тепличных овощей возросло на треть.
Тепличный комплекс ООО «Севагросоюз» расположен в районе посёлка Сахарная Головка, в 20 км от Севастополя. Площадь комплекса составляет 3 гектара. С 2015 года здесь выращивают огурцы и помидоры, которые в итоге попадают на прилавки торгово-розничных сетей Крыма. Теплицы отапливаются, благодаря этому овощи выращиваются круглый год. При поливе урожая применяется капельная технология, питательный раствор подаётся в прикорневую зону каждого растения.
Производство овощей увеличилось на 30% в сравнении с прошлым годом. За 2021 год предприятие вырастило и реализовало 456,1 тонны овощной продукции: томатов — 9,2 тонны; огурцов — 446,9 тонны.
В 2020 году в рамках государственной программы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» ООО «Севагросоюз» получило от государства 2,5 млн руб. субсидии. Такие меры поддержки способствуют повышению объёмов производства тепличных овощей в регионе.
«В текущем году на поддержку тепличных хозяйств в бюджете города Севастополя заложено 12 млн руб., что на 80% больше, чем в прошлом году. 7 млн руб. будет направлено на строительство, реконструкцию, модернизацию теплиц, и 5 млн руб. на возмещение части затрат на энергоносители, что призвано обеспечить стабильность цен на зимние овощи для жителей и гостей Севастополя», — заявил заместитель директора Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя Даниил Степаненко при осмотре тепличного комплекса ООО «Севагросоюз».
Кроме того, Степаненко подчеркнул, что после ввода в эксплуатацию Балаклавской ПГУ ТЭЦ у агропромышленного комплекса Севастополя неплохие перспективы для развития тепличного овощеводства, в том числе за счёт возросшей выработки электроэнергии.