В Екатеринбурге местная хоккейная команда «Автомобилист» обыграла гостей из Минска — команду «Динамо». Счёт составил 7:3.

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Алексей Колчин ИА REGNUM Игроки Автомобилиста радуются голу

Игра прошла на льду комплекса «Уралец» в рамках чемпионата КХЛ. Гости открыли счёт. Тем не менее уральцы вырвались вперёд и в дальнейшем только закрепили своё лидерство.

Алексей Колчин ИА REGNUM Автомобилист — Динамо Минск

Алексей Колчин ИА REGNUM Никита Трямкин

Алексей Колчин ИА REGNUM Колосов Алексей

Алексей Колчин ИА REGNUM Автомобилист — Динамо Минск

Алексей Колчин ИА REGNUM Автомобилист — Динамо Минск

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Алексей Колчин ИА REGNUM Тренерский штаб Автомобилиста

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Алексей Колчин ИА REGNUM Автомобилист — Динамо Минск

Алексей Колчин ИА REGNUM

Алексей Колчин ИА REGNUM Разговор с судьей

Отметим, 19 сентября «автомобилист» уступил ЦСКА из Москвы. Счёт составил 3:2 в пользу гостей.

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Алексей Колчин ИА REGNUM Игроки Автомобилиста радуются голу

Алексей Колчин ИА REGNUM Игроки Автомобилиста радуются голу

Алексей Колчин ИА REGNUM Владимир Галкин