«Автомобилист» разгромил минское «Динамо» в Екатеринбурге — фоторепортаж
23 сентября 2021
В Екатеринбурге местная хоккейная команда «Автомобилист» обыграла гостей из Минска — команду «Динамо». Счёт составил 7:3.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ефим Гуркин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Билл Питерс
Алексей Колчин ИА REGNUM
Крейг Вудкрофт
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игроки Автомобилиста праздруют заброшенную шайбу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Группа поддержки
Алексей Колчин ИА REGNUM
Никита Трямкин забрасывает шайбу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игроки Автомобилиста радуются голу
Игра прошла на льду комплекса «Уралец» в рамках чемпионата КХЛ. Гости открыли счёт. Тем не менее уральцы вырвались вперёд и в дальнейшем только закрепили своё лидерство.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Автомобилист — Динамо Минск
Алексей Колчин ИА REGNUM
Никита Трямкин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Колосов Алексей
Алексей Колчин ИА REGNUM
Автомобилист — Динамо Минск
Алексей Колчин ИА REGNUM
Автомобилист — Динамо Минск
Алексей Колчин ИА REGNUM
Смена голкиперов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тренерский штаб Автомобилиста
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тренерский штаб Автомобилиста
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дмитрий Шикин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Автомобилист — Динамо Минск
Алексей Колчин ИА REGNUM
Алексей Колчин ИА REGNUM
Разговор с судьей
Отметим, 19 сентября «автомобилист» уступил ЦСКА из Москвы. Счёт составил 3:2 в пользу гостей.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Владислав Еременко
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игроки Автомобилиста радуются голу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игроки Автомобилиста радуются голу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Владимир Галкин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хоккеисты Автомобилиста благодарят болельщиков