В музеях Московского Кремля открылась выставка «Франция и Россия. Десять веков вместе», организованная в перекрестный Год межрегионального сотрудничества стран. Проект покажет историю русско-французских отношений через переплетение судеб ярких личностей: государственных деятелей, учёных, литераторов, художников и мастеров. Более двухсот экспонатов: мемориальные предметы, архивные документы и художественные произведения собраны из российских и зарубежных музеев. Истории экспонатов воссоздают отношения двух стран как живой и многогранный, порой противоречивый, но неизменно плодотворный для обеих сторон процесс.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

В центре выставочного зала уникальная грамота 1063 года, напоминающая о важном политическом событии XI века — династическом браке дочери Ярослава Мудрого княжны Анны Ярославны и французского короля Генриха I. Эта грамота, которую на выставку предоставила Национальная библиотека Франции, считается единственным сохранившимся документом, на котором под монограммой и собственноручным знаком креста короля Филиппа I стоит удостоверяющая подпись его матери, выполненная кириллицей — ANA РЪHNA (Королева Анна). Реймсское евангелие, уникальный памятник культурно-исторической значимости, переданный на выставку Муниципальной библиотекой города Реймса, также занял одно из центральных мест в экспозиции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Политический диалог России и Франции XVIII столетия продемонстрируют произведения живописи и скульптуры, оружия, тканей и ювелирных изделий, заказанных у знаменитых французских мастеров для российского императорского двора, а также созданные приглашенными в Россию выдающимися французскими художниками. Об увлечении французским искусством свидетельствуют шпалеры, парадные костюмы юного императора Петра II, изысканные кружева российских государынь, предметы из серебряного Парижского сервиза императрицы Елизаветы Петровны, великолепное оружие, в том числе пара пистолетов работы королевского оружейника Жана-Батиста Лароша, принадлежавшая императору Петру II.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рукомойный гарнитур. Выставка «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ружье охотничье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Портреты из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина позволили воссоздать галерею выдающихся политических и культурных деятелей времен правления императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II. В разделе, посвященном эпохе Екатерины II, разместили предметы знаменитого Орловского сервиза работы Жака-Николя Ретье и принадлежавший императрице драгоценный письменный прибор с часами, выполненный парижским мастером. Уникальные экспонаты из собрания Музея-заповедника «Павловск» напомнили посетителям о заграничном путешествии великого князя Павла Петровича и его супруги великой княгини Марии Федоровны. Годы Великой французской революции показаны через редчайшие мемориальные предметы и портреты, выполненные любимой художницей королевы Марии-Антуанетты Элизабет Виже-Лебрен.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пуговицы. На выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Особый раздел экспозиции посвятили взаимоотношениям России и Франции в период правления императора Александра I. Здесь посетители увидели оружейный гарнитур работы Никола-Ноэля Бутэ — подарок русскому генерал-губернатору Парижа барону Фабиану Вильгельмовичу фон дер Остен-Сакену от благодарных жителей города; Олимпийский сервиз, созданный на Севрской фарфоровой мануфактуре и в дальнейшем преподнесенный русскому государю Александру I императором Наполеоном I по случаю заключения Тильзитского мира в 1807 году; а также звезду ордена Св. Духа, врученную Александру I королем Людовиком XVIII после победы над Наполеоном и реставрации монархии во Франции. В экспозиции отражена история «русской Ниццы», она рассказывает о Всемирной выставке 1867 года в Париже, об укреплении франко-российской дружбы и заключении союза в конце XIX столетия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Франция и Россия. Десять веков вместе»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Веер

Выставка проходит до 9 января 2022 года в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца.