«Урал» и «Локомотив» сыграли вничью — фоторепортаж
21 сентября 2021
В Екатеринбурге футбольные команды «Локомотив» и «Урал» сыграли вничью. Игра прошла 20 сентября на стадионе «Екатеринбург-Арена».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Минута молчания из-за трагедии в Перми
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Локомотив
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Локомотив
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Локомотив
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Локомотив
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Локомотив
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщик Локомотива
Алексей Колчин ИА REGNUM
Эрик Бикфалви
Алексей Колчин ИА REGNUM
Марко Николич
Алексей Колчин ИА REGNUM
Денис Кулаков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Гаджимуратов
Перед началом матча участники встречи почтили минутой молчания память шестерых погибших в Пермском университете. А затем стартовала игра. Она проводилась в рамках восьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Итоговый счёт составил 0:0.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Гаджимуратов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Локомотив
Алексей Колчин ИА REGNUM
Денис Кулаков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Полет Смолова
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дмитрий Баринов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Локомотив
Алексей Колчин ИА REGNUM
Бека Бека
Алексей Колчин ИА REGNUM
Федор Смолов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Локомотив
Алексей Колчин ИА REGNUM
Потасовка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Локомотив
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Локомотив
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время матча Урал — Локомотив
Алексей Колчин ИА REGNUM
Федор Смолов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Илья Помазун
Алексей Колчин ИА REGNUM
Гилерме
По итогам матча «Локомотив» имеет 16 очков и третье место в турнирной таблице чемпионата России. А у «Урала» всего три очка и последнее место.