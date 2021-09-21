В Екатеринбурге футбольные команды «Локомотив» и «Урал» сыграли вничью. Игра прошла 20 сентября на стадионе «Екатеринбург-Арена».

Алексей Колчин ИА REGNUM Минута молчания из-за трагедии в Перми

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Локомотив

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Локомотив

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Локомотив

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Локомотив

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Локомотив

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик Локомотива

Алексей Колчин ИА REGNUM Эрик Бикфалви

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Алексей Колчин ИА REGNUM Денис Кулаков

Алексей Колчин ИА REGNUM Гаджимуратов

Перед началом матча участники встречи почтили минутой молчания память шестерых погибших в Пермском университете. А затем стартовала игра. Она проводилась в рамках восьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Итоговый счёт составил 0:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Гаджимуратов

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Локомотив

Алексей Колчин ИА REGNUM Денис Кулаков

Алексей Колчин ИА REGNUM Полет Смолова

Алексей Колчин ИА REGNUM Дмитрий Баринов

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Локомотив

Алексей Колчин ИА REGNUM Бека Бека

Алексей Колчин ИА REGNUM Федор Смолов

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Локомотив

Алексей Колчин ИА REGNUM Потасовка

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Локомотив

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Локомотив

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время матча Урал — Локомотив

Алексей Колчин ИА REGNUM Федор Смолов

Алексей Колчин ИА REGNUM Илья Помазун

Алексей Колчин ИА REGNUM Гилерме

По итогам матча «Локомотив» имеет 16 очков и третье место в турнирной таблице чемпионата России. А у «Урала» всего три очка и последнее место.