Молодые учёные и студенты Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» показали ученикам 10—11-х классов лаборатории с передовыми станками и провели мастер-классы в рамках проекта «Год науки и технологий».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МГТУ «СТАНКИН»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На экскурсии в МГТУ «СТАНКИН»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ученики в актовом зале

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ученики собираются в актовом зале для вступительной лекции

Ученики десяти школ в три потока общались со студентами, молодыми учёными и преподавателями проектного отраслевого университета по подготовке кадров для цифровой трансформации высокотехнологичных секторов машиностроения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия в МГТУ «СТАНКИН»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Изделия, получаемые на оборудовании в МГТУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Изделия, получаемые на оборудовании в МГТУ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На экскурсии в МГТУ «СТАНКИН»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия в МГТУ «СТАНКИН»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На экскурсии в МГТУ «СТАНКИН»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На экскурсии в МГТУ «СТАНКИН»

На вступительной лекции руководитель единого деканата и Молодёжного проектного центра МГТУ «СТАНКИН» Рамиль Нежметдинов рассказал о структуре вуза, о его известных выпускниках, среди которых — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, зампредседателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко и директор службы внешней разведки РФ Михаил Фрадков, а также объяснил преимущества образования в вузе с 91-летней историей. «В нашем университете примерно в четыре раза меньше студентов, чем в МАИ или Бауманке, — сказал он. — Это значит, что у нас каждый студент на счету. Я знаю всех 5000 студентов в лицо. У нас в деканате есть тьюторы, которые занимаются со студентами, они на связи с каждым своим подопечным и помогают им решить все возникающие вопросы».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На экскурсии в МГТУ «СТАНКИН»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На экскурсии в МГТУ «СТАНКИН»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Система охранной сигнализации

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Роботы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На экскурсии в МГТУ «СТАНКИН»

По словам Нежметдинова, небольшому вузу проще меняться и быть современным. Он предложил школьникам убедиться в этом самостоятельно в лабораториях технологического полигона университета. В лаборатории российско-швейцарского научного центра ученики увидели станки, которые быстро и точно изготавливают детали фактически без участия человека. Школьники долго гадали, за сколько секунд один станок может вырезать из болванки диаметром в пол-ладони деталь со сложной резьбой, — оказалось за 41. В лаборатории аддитивных технологий ученикам объясняли, как из металлополимерного порошка «выпечь» лазером сложные и очень востребованные детали. Например, воздуховод для двигателей внутреннего сгорания, в котором воздух разделяется на два потока: треть идет в одном направлении, а две трети — в другом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На экскурсии в МГТУ «СТАНКИН»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На экскурсии в МГТУ «СТАНКИН»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На экскурсии в МГТУ «СТАНКИН»

У старшеклассников IT-профиля больше всего вопросов вызвали универсальные роботы-манипуляторы, которые могут выполнять практически любую функцию. Школьники инженерного профиля в первую очередь пошли на мастер-класс на гравировальном станке. Им удалось передать с телефона фото одного из них, а потом выгравировать его портрет на пластине.

Для школьников проводят образовательные курсы и мероприятия преподаватели Центра технологической поддержки образования «СТАНКИН». Этот центр является координатором сети городских ЦТПО при поддержке Департамента образования и науки города Москвы, интегрирует школьников в научную среду и помогает им с профориентацией. Экскурсия является частью масштабной акции в рамках Года науки и технологий.