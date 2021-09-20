В Крыму завершается подсчёт голосов по итогам трёхдневных выборов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Извлечение бюллетеней для подсчета голосов

Александр Полегенько ИА REGNUM Извлечение бюллетеней для подсчета голосов

Александр Полегенько ИА REGNUM Извлечение бюллетеней для подсчета голосов

Александр Полегенько ИА REGNUM Процедура погашения неиспользованных бюллетеней

Александр Полегенько ИА REGNUM Процедура погашения неиспользованных бюллетеней

Александр Полегенько ИА REGNUM Процедура погашения неиспользованных бюллетеней

По словам главы республики Крым Сергея Аксёнова, итоговая явка составила 49,75%, а избирательный процесс был максимально открытым и легитимным.

Александр Полегенько ИА REGNUM Извлечение бюллетеней для подсчета голосов

Александр Полегенько ИА REGNUM Подсчёт голосов на выборах

Александр Полегенько ИА REGNUM Подсчёт голосов на выборах

Александр Полегенько ИА REGNUM Подсчёт голосов на выборах

Александр Полегенько ИА REGNUM Извлечение бюллетеней для подсчета голосов

Александр Полегенько ИА REGNUM Подсчёт голосов на выборах

Александр Полегенько ИА REGNUM Подсчёт голосов на выборах

«По итогам голосования партия «Единая Россия» сохраняет лидерские позиции и остается ведущей политической силой, которая пользуется поддержкой большинства граждан. В Республике Крым партия одержала убедительную победу, набрав 63,33% голосов избирателей по партийному списку. Кандидаты от «Единой России» победили во всех трех мажоритарных округах, — заявил Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Александр Полегенько ИА REGNUM Подсчёт голосов на выборах

Александр Полегенько ИА REGNUM Подсчёт голосов на выборах

Александр Полегенько ИА REGNUM Испорченные бюллетени

Александр Полегенько ИА REGNUM Испорченные бюллетени

Александр Полегенько ИА REGNUM Подсчёт голосов на выборах

Напомним, по всей России прошли трёхдневные выборы. Граждане РФ избирали депутатов Госдумы VIII созыва, глав 12 регионов и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны.