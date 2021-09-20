Выборы и подсчёт голосов: фоторепортаж из Крыма
20 сентября 2021
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В Крыму завершается подсчёт голосов по итогам трёхдневных выборов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Извлечение бюллетеней для подсчета голосов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Извлечение бюллетеней для подсчета голосов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Извлечение бюллетеней для подсчета голосов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Процедура погашения неиспользованных бюллетеней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Процедура погашения неиспользованных бюллетеней
Александр Полегенько ИА REGNUM
Процедура погашения неиспользованных бюллетеней
По словам главы республики Крым Сергея Аксёнова, итоговая явка составила 49,75%, а избирательный процесс был максимально открытым и легитимным.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Извлечение бюллетеней для подсчета голосов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подсчёт голосов на выборах
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подсчёт голосов на выборах
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подсчёт голосов на выборах
Александр Полегенько ИА REGNUM
Извлечение бюллетеней для подсчета голосов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подсчёт голосов на выборах
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подсчёт голосов на выборах
«По итогам голосования партия «Единая Россия» сохраняет лидерские позиции и остается ведущей политической силой, которая пользуется поддержкой большинства граждан. В Республике Крым партия одержала убедительную победу, набрав 63,33% голосов избирателей по партийному списку. Кандидаты от «Единой России» победили во всех трех мажоритарных округах, — заявил Аксёнов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Избирательные бюллетени
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подсчёт голосов на выборах
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подсчёт голосов на выборах
Александр Полегенько ИА REGNUM
Испорченные бюллетени
Александр Полегенько ИА REGNUM
Испорченные бюллетени
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подсчёт голосов на выборах
Напомним, по всей России прошли трёхдневные выборы. Граждане РФ избирали депутатов Госдумы VIII созыва, глав 12 регионов и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны.