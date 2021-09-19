Последний день голосования в Подмосковье закончился — фоторепортаж
19 сентября 2021
В Московской области закончился единый день голосования 19 сентября 2021 года — выборы депутатов Государственной думы и региональные выборы. Корреспондент ИА REGNUM посетил несколько участков в третий день голосования. Последний час был достаточно активен. Люди приходили на избирательные участки семьями прямо перед закрытием.
Натаялья Стрельцова ИА REGNUM
Кабинки для голосования
Натаялья Стрельцова ИА REGNUM
Выдача бюллетений
Натаялья Стрельцова ИА REGNUM
Выборы 2021. Балашиха, участок 87
Натаялья Стрельцова ИА REGNUM
Выборы 2021. Балашиха, участок 87
Натаялья Стрельцова ИА REGNUM
Выборы 2021. Балашиха, участок 87
Натаялья Стрельцова ИА REGNUM
Выборы 2021. Балашиха, участок 87
Натаялья Стрельцова ИА REGNUM
Кабинки для голосования
Натаялья Стрельцова ИА REGNUM
Урны для голосования
Натаялья Стрельцова ИА REGNUM
Урны для голосования
Натаялья Стрельцова ИА REGNUM
Измерение температуры
Натаялья Стрельцова ИА REGNUM
Кабинки для голосования в школе № 22. Балашиха