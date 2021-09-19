В Московской области закончился единый день голосования 19 сентября 2021 года — выборы депутатов Государственной думы и региональные выборы. Корреспондент ИА REGNUM посетил несколько участков в третий день голосования. Последний час был достаточно активен. Люди приходили на избирательные участки семьями прямо перед закрытием.

Натаялья Стрельцова ИА REGNUM Кабинки для голосования

Натаялья Стрельцова ИА REGNUM Выдача бюллетений

Натаялья Стрельцова ИА REGNUM Выборы 2021. Балашиха, участок 87

Натаялья Стрельцова ИА REGNUM Выборы 2021. Балашиха, участок 87

Натаялья Стрельцова ИА REGNUM Выборы 2021. Балашиха, участок 87

Натаялья Стрельцова ИА REGNUM Выборы 2021. Балашиха, участок 87

Натаялья Стрельцова ИА REGNUM Кабинки для голосования

Натаялья Стрельцова ИА REGNUM Урны для голосования

Натаялья Стрельцова ИА REGNUM Урны для голосования

Натаялья Стрельцова ИА REGNUM Измерение температуры