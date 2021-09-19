Выездная избирательная комиссия создана для того, чтобы помочь гражданам, которые по разным уважительным причинам не могут прийти на избирательный участок и проголосовать.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Член избирательной комиссии выезжает на голосование
Денис Абрамов ИА REGNUM
Члены выездной комиссии надевают защитные костюмы
Денис Абрамов ИА REGNUM
Работа выездной избирательной комиссии
Денис Абрамов ИА REGNUM
Переносная избирательная урна
Денис Абрамов ИА REGNUM
Работа выездной избирательной комиссии
Денис Абрамов ИА REGNUM
Работа выездной избирательной комиссии

Для некоторых категорий граждан, например для тяжелобольных, инвалидов или людей, проживающих в труднодоступных местах, предусмотрено голосование на дому. Для получения такой услуги необходимо заранее подать заявку в УИК, к которому прикреплён избиратель.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Работа выездной избирательной комиссии
Денис Абрамов ИА REGNUM
Надомное голосование
Денис Абрамов ИА REGNUM
Работа выездной избирательной комиссии
Денис Абрамов ИА REGNUM
Работа выездной избирательной комиссии
Денис Абрамов ИА REGNUM
Работа выездной избирательной комиссии
Денис Абрамов ИА REGNUM
Надомное голосование
Денис Абрамов ИА REGNUM
Надомное голосование
Денис Абрамов ИА REGNUM
Надомное голосование
Денис Абрамов ИА REGNUM
Работа выездной избирательной комиссии

Члены избирательной комиссии приезжают к избирателю домой со всеми необходимыми для голосования предметами — урной и бюллетенями. В обязательном порядке соблюдаются меры эпидемиологической безопасности, члены избиркома используют средства индивидуальной защиты. Наблюдатели от политических партий и кандидатов также имеют право присутствовать при надомном голосовании.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Избирательный участок в станице Константиновской
Денис Абрамов ИА REGNUM
Передача переносных урн в избирательный участок
Денис Абрамов ИА REGNUM
Избирательный участок в станице Константиновской
Денис Абрамов ИА REGNUM
Переносные избирательные урны

После завершения надомного голосования члены выездной комиссии передают переносные урны с бюллетенями в избирательный участок, где в дальнейшем происходит подсчёт голосов.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Подсчёт голосов
Денис Абрамов ИА REGNUM
Подсчёт голосов
Денис Абрамов ИА REGNUM
Завершение голосования

Напомним, по всей России прошли трёхдневные выборы. Граждане РФ избирали депутатов Госдумы VIII созыва, глав 12 регионов и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны.