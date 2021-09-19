Право на голос: как прошли надомные выборы — фоторепортаж
Выездная избирательная комиссия создана для того, чтобы помочь гражданам, которые по разным уважительным причинам не могут прийти на избирательный участок и проголосовать.
Для некоторых категорий граждан, например для тяжелобольных, инвалидов или людей, проживающих в труднодоступных местах, предусмотрено голосование на дому. Для получения такой услуги необходимо заранее подать заявку в УИК, к которому прикреплён избиратель.
Члены избирательной комиссии приезжают к избирателю домой со всеми необходимыми для голосования предметами — урной и бюллетенями. В обязательном порядке соблюдаются меры эпидемиологической безопасности, члены избиркома используют средства индивидуальной защиты. Наблюдатели от политических партий и кандидатов также имеют право присутствовать при надомном голосовании.
После завершения надомного голосования члены выездной комиссии передают переносные урны с бюллетенями в избирательный участок, где в дальнейшем происходит подсчёт голосов.
Напомним, по всей России прошли трёхдневные выборы. Граждане РФ избирали депутатов Госдумы VIII созыва, глав 12 регионов и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны.