В концертном зале Государственного Кремлевского дворца состоялся гала-концерт с участием дивы Анны Нетребко. Концерт посвящен дню рождению певицы. В программе участвовали самые талантливые и яркие артисты современности. Музыкальная программа сопровождал Государственный академический оркестр России имени Е. Ф. Светланова. Итальянский дирижер Марко Боэми дирижировал оркестром.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственный Кремлевский Дворец

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Нетребко на сцене Государственного Кремлевского Дворца

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оперный певец Пласидо Доминго

Звезды с мировыми именами приехали в Москву поздравить именинницу с юбилеем — это Пласидо Доминго, Хибла Герзмава, Лука Сальси, Ильдар Абдразаков, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Михаэль Фолле, Юсиф Эйвазов. В начале вечера пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прочитал поздравительную телеграмму от главы государства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оперный певец Роландо Виллазон

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оперная певица Хибла Герзмава

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оперный певец Михаэль Фолле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оперная певица Жидкова Елена

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Нетребко на сцене Государственного Кремлевского Дворца

Оперные произведения прозвучали с театральных подмостков. На сцене участники устроили театрализованное шоу, где королевой была именинница Анна Нетребко. Дуэту Анны Нетребко с Пласидо Доминго зал аплодировал стоя. Многие произведения в качестве подарка прозвучали со сцены в исполнении оперных мастеров впервые.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анна Нетребко и Пласидо Доминго на сцене Государственного Кремлевского Дворца

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На сцене Государственного Кремлевского Дворца

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На сцене Государственного Кремлевского Дворца