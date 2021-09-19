Мировые звезды поздравили Анну Нетребко с юбилеем на сцене — фоторепотаж
В концертном зале Государственного Кремлевского дворца состоялся гала-концерт с участием дивы Анны Нетребко. Концерт посвящен дню рождению певицы. В программе участвовали самые талантливые и яркие артисты современности. Музыкальная программа сопровождал Государственный академический оркестр России имени Е. Ф. Светланова. Итальянский дирижер Марко Боэми дирижировал оркестром.
Звезды с мировыми именами приехали в Москву поздравить именинницу с юбилеем — это Пласидо Доминго, Хибла Герзмава, Лука Сальси, Ильдар Абдразаков, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Михаэль Фолле, Юсиф Эйвазов. В начале вечера пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прочитал поздравительную телеграмму от главы государства.
Оперные произведения прозвучали с театральных подмостков. На сцене участники устроили театрализованное шоу, где королевой была именинница Анна Нетребко. Дуэту Анны Нетребко с Пласидо Доминго зал аплодировал стоя. Многие произведения в качестве подарка прозвучали со сцены в исполнении оперных мастеров впервые.