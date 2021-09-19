В концертном зале Государственного Кремлевского дворца состоялся гала-концерт с участием дивы Анны Нетребко. Концерт посвящен дню рождению певицы. В программе участвовали самые талантливые и яркие артисты современности. Музыкальная программа сопровождал Государственный академический оркестр России имени Е. Ф. Светланова. Итальянский дирижер Марко Боэми дирижировал оркестром.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Государственный Кремлевский Дворец
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Анна Нетребко на сцене Государственного Кремлевского Дворца
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Оперный певец Пласидо Доминго

Звезды с мировыми именами приехали в Москву поздравить именинницу с юбилеем — это Пласидо Доминго, Хибла Герзмава, Лука Сальси, Ильдар Абдразаков, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Михаэль Фолле, Юсиф Эйвазов. В начале вечера пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прочитал поздравительную телеграмму от главы государства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Оперный певец Роландо Виллазон
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Оперная певица Хибла Герзмава
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Оперный певец Михаэль Фолле
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Оперная певица Жидкова Елена
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Анна Нетребко на сцене Государственного Кремлевского Дворца

Оперные произведения прозвучали с театральных подмостков. На сцене участники устроили театрализованное шоу, где королевой была именинница Анна Нетребко. Дуэту Анны Нетребко с Пласидо Доминго зал аплодировал стоя. Многие произведения в качестве подарка прозвучали со сцены в исполнении оперных мастеров впервые.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Анна Нетребко и Пласидо Доминго на сцене Государственного Кремлевского Дворца
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На сцене Государственного Кремлевского Дворца
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На сцене Государственного Кремлевского Дворца
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
В зале Государственного Кремлевского Дворца