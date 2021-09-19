В городе Балашиха отметили День города. В этом, 2021 году ему исполнился 191 год. Развлекательные мероприятия, спортивные соревнования, концертные программы, мастер классы, викторины и традиционный салют проходили на площадях и в парках города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе 2021
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мотофристайл
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мотофристайл
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Прыжки на мотоциклах

На центральной площадке празднования перед Ледовым дворцом «Арена-Балашиха» имени Ю.Е. Лапкина мероприятия проходили с утра и до позднего вечера. Здесь был выстроен велотрек, на котором проходили соревнования на велосипедах и самокатах. Зрители также наблюдали за прыжками через трамплин спортсменов на мотоциклах, которые в воздухе делали виртуозные трюки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Велотрек
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Прыжки на велосипедах

В День города глава Балашихи Сергей Юров вместе со спикером Мособлдумы Игорем Брынцаловым смогли оценить трюки на мотоциклах, посмотрев выступление мотошоу. А на открытии новой крытой ледовой арены Игорь Брынцалов, Сергей Юров и Юрий Лапкин (олимпийский чемпион) торжественно перерезали ленточку и провели символическое вбрасывание шайбы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Председатель Мособдумы Игорь Брынцалов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Глава Балашихи Сергей Юров
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Хоккейная команда
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Хоккейная команда
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тренеры

Организаторы торжественного открытия отметили, что крытая арена построена за четыре месяца. Здесь созданы условия для занятия спортом не только любителей, но и профессионалов. Кроме хоккейной коробки, имеется бросковая зона, пять раздевалок, кафе. Трибуны арены рассчитаны на 160 зрителей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Хоккейная команда
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Хоккейная команда
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Детская хоккейная команда в Балашихе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе 2021
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День города в Балашихе 2021

В день города праздничные программы проходили на нескольких площадках — на площади Ледового дворца, в парке «Пехорка», Пестовском и Никольско-Архангельстком, на улицах Заречная и Солнечная, а так же на Центральной площади в Железнодорожном. Вечером состоялись шоу дронов и праздничный салют.