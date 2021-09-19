В городе Балашиха отметили День города. В этом, 2021 году ему исполнился 191 год. Развлекательные мероприятия, спортивные соревнования, концертные программы, мастер классы, викторины и традиционный салют проходили на площадях и в парках города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День города в Балашихе 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мотофристайл

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мотофристайл

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прыжки на мотоциклах

На центральной площадке празднования перед Ледовым дворцом «Арена-Балашиха» имени Ю.Е. Лапкина мероприятия проходили с утра и до позднего вечера. Здесь был выстроен велотрек, на котором проходили соревнования на велосипедах и самокатах. Зрители также наблюдали за прыжками через трамплин спортсменов на мотоциклах, которые в воздухе делали виртуозные трюки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Велотрек

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прыжки на велосипедах

В День города глава Балашихи Сергей Юров вместе со спикером Мособлдумы Игорем Брынцаловым смогли оценить трюки на мотоциклах, посмотрев выступление мотошоу. А на открытии новой крытой ледовой арены Игорь Брынцалов, Сергей Юров и Юрий Лапкин (олимпийский чемпион) торжественно перерезали ленточку и провели символическое вбрасывание шайбы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Председатель Мособдумы Игорь Брынцалов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Глава Балашихи Сергей Юров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хоккейная команда

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хоккейная команда

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тренеры

Организаторы торжественного открытия отметили, что крытая арена построена за четыре месяца. Здесь созданы условия для занятия спортом не только любителей, но и профессионалов. Кроме хоккейной коробки, имеется бросковая зона, пять раздевалок, кафе. Трибуны арены рассчитаны на 160 зрителей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хоккейная команда

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хоккейная команда

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская хоккейная команда в Балашихе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День города в Балашихе 2021

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День города в Балашихе 2021

В день города праздничные программы проходили на нескольких площадках — на площади Ледового дворца, в парке «Пехорка», Пестовском и Никольско-Архангельстком, на улицах Заречная и Солнечная, а так же на Центральной площади в Железнодорожном. Вечером состоялись шоу дронов и праздничный салют.