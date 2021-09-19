Балашиха отметила 191-летие — фоторепортаж о празднике
В городе Балашиха отметили День города. В этом, 2021 году ему исполнился 191 год. Развлекательные мероприятия, спортивные соревнования, концертные программы, мастер классы, викторины и традиционный салют проходили на площадях и в парках города.
На центральной площадке празднования перед Ледовым дворцом «Арена-Балашиха» имени Ю.Е. Лапкина мероприятия проходили с утра и до позднего вечера. Здесь был выстроен велотрек, на котором проходили соревнования на велосипедах и самокатах. Зрители также наблюдали за прыжками через трамплин спортсменов на мотоциклах, которые в воздухе делали виртуозные трюки.
В День города глава Балашихи Сергей Юров вместе со спикером Мособлдумы Игорем Брынцаловым смогли оценить трюки на мотоциклах, посмотрев выступление мотошоу. А на открытии новой крытой ледовой арены Игорь Брынцалов, Сергей Юров и Юрий Лапкин (олимпийский чемпион) торжественно перерезали ленточку и провели символическое вбрасывание шайбы.
Организаторы торжественного открытия отметили, что крытая арена построена за четыре месяца. Здесь созданы условия для занятия спортом не только любителей, но и профессионалов. Кроме хоккейной коробки, имеется бросковая зона, пять раздевалок, кафе. Трибуны арены рассчитаны на 160 зрителей.
В день города праздничные программы проходили на нескольких площадках — на площади Ледового дворца, в парке «Пехорка», Пестовском и Никольско-Архангельстком, на улицах Заречная и Солнечная, а так же на Центральной площади в Железнодорожном. Вечером состоялись шоу дронов и праздничный салют.