Крымчане делают свой выбор — фоторепортаж
По итогам второго дня выборов явка избирателей в Севастополе составила 32,5%. Такие данные предоставила пресс-служба правительства Севастополя.
«Традиционно избиратели всегда активны в первый день голосования и в последний. Второй день при проведении многодневных голосований, если опираться на опыт прошлого года, всегда дает небольшое снижение», — рассказала председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.
Для жителей Севастополя впервые доступно дистанционное электронное голосование. По сообщению пресс-службы правительства Севастополя, портал ДЭГ функционирует устойчиво, сообщения о сбоях и ошибках не зафиксированы.
«Севастополь — один из субъектов, который применил голосование в электронном виде, как и город Москва. Это новые технологии, они требуют и материально-технического обеспечения, и большой разъяснительной работы среди населения. Видно, что голосование идет, что люди достаточно положительно отреагировали на это предложение государства и с этим прекрасно справляются. Возможно, это наше будущее», — отметила руководитель секретариата уполномоченного по правам человека РФ Лариса Пантелеева, прибывшая в Севастополь для наблюдения за процессом голосования.
В Севастополе также функционирует центр общественного наблюдения, где каждый желающий может посмотреть, как идет процесс голосования на избирательных участках. Работа на участка в Крыму организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
Отметим, в столице республике городе Симферополе избиратели также активно участвуют в выборах. В Симферополе функционирует 148 избирательных участков, а также 17 временных участков, в основном это больницы.
Напомним, по всей России проходят трёхдневные выборы. Граждане РФ избирают депутатов Госдумы VIII созыва, глав 12 регионов и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны.