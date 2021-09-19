По итогам второго дня выборов явка избирателей в Севастополе составила 32,5%. Такие данные предоставила пресс-служба правительства Севастополя.

Александр Полегенько Кандидаты

Александр Полегенько Выборы-2021

Александр Полегенько Выборы в Севастополе

Александр Полегенько Выборы в Севастополе

Александр Полегенько Выборы в Севастополе

Александр Полегенько Выборы-2021

«Традиционно избиратели всегда активны в первый день голосования и в последний. Второй день при проведении многодневных голосований, если опираться на опыт прошлого года, всегда дает небольшое снижение», — рассказала председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

Александр Полегенько Выборы-2021 в Крыму

Александр Полегенько Урны с бюллетенями

Александр Полегенько Будки для голосования

Александр Полегенько Выборы в Севастополе

Александр Полегенько Выборы-2021

Для жителей Севастополя впервые доступно дистанционное электронное голосование. По сообщению пресс-службы правительства Севастополя, портал ДЭГ функционирует устойчиво, сообщения о сбоях и ошибках не зафиксированы.

Александр Полегенько Выборы в Севастополе

Александр Полегенько Выборы в Севастополе

Александр Полегенько Выборы в Севастополе

Александр Полегенько Голосование военных

Александр Полегенько Кабинка для голосования

«Севастополь — один из субъектов, который применил голосование в электронном виде, как и город Москва. Это новые технологии, они требуют и материально-технического обеспечения, и большой разъяснительной работы среди населения. Видно, что голосование идет, что люди достаточно положительно отреагировали на это предложение государства и с этим прекрасно справляются. Возможно, это наше будущее», — отметила руководитель секретариата уполномоченного по правам человека РФ Лариса Пантелеева, прибывшая в Севастополь для наблюдения за процессом голосования.

Александр Полегенько Наблюдение за выборами на избирательном участке

Александр Полегенько Наблюдение за выборами на избирательном участке

Александр Полегенько Выборы-2021

В Севастополе также функционирует центр общественного наблюдения, где каждый желающий может посмотреть, как идет процесс голосования на избирательных участках. Работа на участка в Крыму организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Александр Полегенько Избирательные урны

Александр Полегенько Первые выборы в жизни

Александр Полегенько Выборы в Симферополе

Александр Полегенько Выборы в Симферополе

Александр Полегенько Выборы в Симферополе

Отметим, в столице республике городе Симферополе избиратели также активно участвуют в выборах. В Симферополе функционирует 148 избирательных участков, а также 17 временных участков, в основном это больницы.

Александр Полегенько Голосование на дому в Симферополе

Александр Полегенько Голосование на дому в Симферополе

Александр Полегенько Голосование на дому в Симферополе

Александр Полегенько Голосование на дому в Симферополе

Напомним, по всей России проходят трёхдневные выборы. Граждане РФ избирают депутатов Госдумы VIII созыва, глав 12 регионов и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны.