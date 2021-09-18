Незрячие избиратели отдали свои голоса — фоторепортаж
Временный избирательный участок открыли на базе санатория «Машук» в городе Пятигорске. Сегодня здесь смогли проголосовать инвалиды по зрению и люди с поражением опорно-двигательного аппарата.
Для незрячих и слабовидящих людей в санаторий были завезены трафареты, изготовленные с применением крупного шрифта и шрифта Брайля. Принцип работы такой: на обычный избирательный бюллетень накладывается брайлевский трафарет, дублируя всю информация о кандидатах. На участке члены избирательной комиссии помогали слабовидящим на всех этапах голосования.
Трафареты были напечатаны на специальном обуродовании в Ставропольской краевой библиотеке для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского.
Отметим, в некоторых регионах России доступно онлайн-голосование. С этого года оно стало доступно и для незрячих избирателей. Люди с нарушениями зрения могут воспользоваться программами экранного доступа (скринридерами), которые озвучивают показанный на экране текст, обозначая кнопки, ссылки, поля для ввода и прочее.