Временный избирательный участок открыли на базе санатория «Машук» в городе Пятигорске. Сегодня здесь смогли проголосовать инвалиды по зрению и люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Избирательный участок в санатории «Машук»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Обработка урны для голосования
Денис Абрамов ИА REGNUM
Регистрация и получение бюллетеней
Денис Абрамов ИА REGNUM
Изучение предвыборных материалов
Денис Абрамов ИА REGNUM
Изучение предвыборных материалов
Денис Абрамов ИА REGNUM
Голосование

Для незрячих и слабовидящих людей в санаторий были завезены трафареты, изготовленные с применением крупного шрифта и шрифта Брайля. Принцип работы такой: на обычный избирательный бюллетень накладывается брайлевский трафарет, дублируя всю информация о кандидатах. На участке члены избирательной комиссии помогали слабовидящим на всех этапах голосования.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Члены УИКа помогают слабовидящим на всех этапах голосования
Денис Абрамов ИА REGNUM
Избирательный участок в санатории «Машук»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Трафарет с шрифтом Брайля
Денис Абрамов ИА REGNUM
Регистрация избирателя и получение бюллетеней
Денис Абрамов ИА REGNUM
Голосование
Денис Абрамов ИА REGNUM
Голосование

Трафареты были напечатаны на специальном обуродовании в Ставропольской краевой библиотеке для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Избирательный участок в санатории «Машук»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Изготовление трафаретов с шрифтом Брайля
Денис Абрамов ИА REGNUM
Изготовление трафаретов с шрифтом Брайля
Денис Абрамов ИА REGNUM
Подготовка трафарета к выборам
Денис Абрамов ИА REGNUM
Трафарет с шрифтом Брайля
Денис Абрамов ИА REGNUM
Печать трафаретов с шрифтом Брайля

Отметим, в некоторых регионах России доступно онлайн-голосование. С этого года оно стало доступно и для незрячих избирателей. Люди с нарушениями зрения могут воспользоваться программами экранного доступа (скринридерами), которые озвучивают показанный на экране текст, обозначая кнопки, ссылки, поля для ввода и прочее.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Избирательный бюллетень
Денис Абрамов ИА REGNUM
Члены УИКа помогают слабовидящим на всех этапах голосования
Денис Абрамов ИА REGNUM
Члены УИКа помогают слабовидящим на всех этапах голосования
Денис Абрамов ИА REGNUM
Голосование