Временный избирательный участок открыли на базе санатория «Машук» в городе Пятигорске. Сегодня здесь смогли проголосовать инвалиды по зрению и люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Денис Абрамов ИА REGNUM Избирательный участок в санатории «Машук»

Денис Абрамов ИА REGNUM Обработка урны для голосования

Денис Абрамов ИА REGNUM Регистрация и получение бюллетеней

Денис Абрамов ИА REGNUM Изучение предвыборных материалов

Денис Абрамов ИА REGNUM Изучение предвыборных материалов

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование

Для незрячих и слабовидящих людей в санаторий были завезены трафареты, изготовленные с применением крупного шрифта и шрифта Брайля. Принцип работы такой: на обычный избирательный бюллетень накладывается брайлевский трафарет, дублируя всю информация о кандидатах. На участке члены избирательной комиссии помогали слабовидящим на всех этапах голосования.

Денис Абрамов ИА REGNUM Члены УИКа помогают слабовидящим на всех этапах голосования

Денис Абрамов ИА REGNUM Избирательный участок в санатории «Машук»

Денис Абрамов ИА REGNUM Трафарет с шрифтом Брайля

Денис Абрамов ИА REGNUM Регистрация избирателя и получение бюллетеней

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование

Трафареты были напечатаны на специальном обуродовании в Ставропольской краевой библиотеке для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского.

Денис Абрамов ИА REGNUM Избирательный участок в санатории «Машук»

Денис Абрамов ИА REGNUM Изготовление трафаретов с шрифтом Брайля

Денис Абрамов ИА REGNUM Изготовление трафаретов с шрифтом Брайля

Денис Абрамов ИА REGNUM Подготовка трафарета к выборам

Денис Абрамов ИА REGNUM Трафарет с шрифтом Брайля

Денис Абрамов ИА REGNUM Печать трафаретов с шрифтом Брайля

Отметим, в некоторых регионах России доступно онлайн-голосование. С этого года оно стало доступно и для незрячих избирателей. Люди с нарушениями зрения могут воспользоваться программами экранного доступа (скринридерами), которые озвучивают показанный на экране текст, обозначая кнопки, ссылки, поля для ввода и прочее.

Денис Абрамов ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Денис Абрамов ИА REGNUM Члены УИКа помогают слабовидящим на всех этапах голосования

Денис Абрамов ИА REGNUM Члены УИКа помогают слабовидящим на всех этапах голосования