В Москве на мероприятии, приуроченном к Всемирному дню безопасности пациента, все желающие смогли узнать, как правильно следить за своим здоровьем, прошли экспресс-диагностику, а также получили консультации отоларинголога, офтальмолога, кардиолога, терапевта, диетолога, ревматолога и психологов. Как сообщает 17 сентября корреспондент ИА REGNUM, организаторами торжества выступили депздрав Москвы и творческий кластер «Красный Октябрь».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие. Всемирный день безопасности пациента в Императорском яхт-клубе на Красном Октябре

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие. Всемирный день безопасности пациента в Императорском яхт-клубе на Красном Октябре

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Браун Светлана Николаевна, начальник Управления по связям с общественностью ДЗМ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Сметанина Светлана Васильевна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням ДЗМ

В этом году мероприятие, которое уже традиционно, принял у себя Московский речной императорский яхт-клуб на «Красном Октябре», прошло под лозунгом «Пора принять срочные меры по обеспечению безопасных и достойных родов!».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Определение вентиляционной способности легких

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Обучение по оказанию первой помощи

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инструменты офтальмолога

С этой целью студенты московских ВУЗов вместе с членами Молодежного совета при ДЗМ и представителями некоммерческих организаций провели форсайт-сессию, во время которой предложили решение проблемы невнимательного отношения к репродуктивному здоровью и увеличения возраста появления первого ребенка в семье.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Диагностика у офтальмолога. Всемирный день безопасности пациента в Императорском яхт-клубе на Красном Октябре

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Диагностика у офтальмолога

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Диагностика у офтальмолога

Пандемия наложила свой отпечаток на выбор тем для обсуждения, в этот раз остановились на вопросах формирования инфекционной культуры современного общества и защиты пациента на разных этапах его жизни: дома, в транспорте, и, конечно, в медицинской организации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Биоимпедансометрия, расчет индекса массы тела

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Диагностика сосудов шеи УЗДГ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Консультация у диетологов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Диагностика оториноларинголога

Главные внештатные врачи-специалисты, пациентские сообщества, уполномоченный по правам человека и представители Министерства транспорта, всесторонне обсудив проблему, также предложили свои решения.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Иван Распопов, актер у оториноларинголога

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Иван Распопов, актер у оториноларинголога

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Иван Распопов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Диагностика оториноларинголога

Напомним, что мероприятие приурочено к Всемирному дню безопасности пациентов, который учрежден Всемирной организацией здравоохранения в мае 2019 года и назначен на 17 сентября. Его основная цель — повышение осведомленности о безопасности пациентов, поощрение глобальной солидарности и действий, направленных на обеспечение безопасности пациентов, а также обеспечение должного признания самоотверженной и напряженной работы медицинских работников, особенно в рамках борьбы с COVID-19.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Всемирный день безопасности пациента в Императорском яхт-клубе на Красном Октябре