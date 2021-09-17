В Москве отметили Всемирный день безопасности пациента — фоторепортаж
В Москве на мероприятии, приуроченном к Всемирному дню безопасности пациента, все желающие смогли узнать, как правильно следить за своим здоровьем, прошли экспресс-диагностику, а также получили консультации отоларинголога, офтальмолога, кардиолога, терапевта, диетолога, ревматолога и психологов. Как сообщает 17 сентября корреспондент ИА REGNUM, организаторами торжества выступили депздрав Москвы и творческий кластер «Красный Октябрь».
В этом году мероприятие, которое уже традиционно, принял у себя Московский речной императорский яхт-клуб на «Красном Октябре», прошло под лозунгом «Пора принять срочные меры по обеспечению безопасных и достойных родов!».
С этой целью студенты московских ВУЗов вместе с членами Молодежного совета при ДЗМ и представителями некоммерческих организаций провели форсайт-сессию, во время которой предложили решение проблемы невнимательного отношения к репродуктивному здоровью и увеличения возраста появления первого ребенка в семье.
Пандемия наложила свой отпечаток на выбор тем для обсуждения, в этот раз остановились на вопросах формирования инфекционной культуры современного общества и защиты пациента на разных этапах его жизни: дома, в транспорте, и, конечно, в медицинской организации.
Главные внештатные врачи-специалисты, пациентские сообщества, уполномоченный по правам человека и представители Министерства транспорта, всесторонне обсудив проблему, также предложили свои решения.
Напомним, что мероприятие приурочено к Всемирному дню безопасности пациентов, который учрежден Всемирной организацией здравоохранения в мае 2019 года и назначен на 17 сентября. Его основная цель — повышение осведомленности о безопасности пациентов, поощрение глобальной солидарности и действий, направленных на обеспечение безопасности пациентов, а также обеспечение должного признания самоотверженной и напряженной работы медицинских работников, особенно в рамках борьбы с COVID-19.