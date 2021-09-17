В 20:00 по московскому времени завершился первый день работы избирательных участков в Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Единый день голосования. Избирательный участок № 155

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Единый день голосования. Избирательный участок № 155

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Единый день голосования. Избирательный участок № 155

Василий Иванов ИА REGNUM При входе на участок измеряется температура

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Избирательный участок № 155

Василий Иванов ИА REGNUM Кандидаты

Василий Иванов ИА REGNUM Кандидаты

Помимо голосования за депутатов Госдумы VIII созыва, у москвичей и жителей ряда районов есть возможность проголосовать на довыборах в Мосгордуму и муниципальных выборах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Единый день голосования. Избирательный участок № 155

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Урны для голосования

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Голосование на избирательном участке № 155

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Единый день голосования. Избирательный участок № 155

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Голосование на избирательном участке № 155

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Наблюдение за ходом выборов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Наблюдение за ходом выборов

Всего в Москве в этот день было открыто 3660 избирательных участков. На всех участках соблюдались необходимые противоэпидемические меры: на входе у избирателей проверяли температуру, предлагали маски и перчатки. Работа участковых избирательных комиссий прошла в штатном режиме.

Василий Иванов ИА REGNUM На участках соблюдается социальная дистанция

Василий Иванов ИА REGNUM Единый день голосования. Избирательный участок № 156

Василий Иванов ИА REGNUM Единый день голосования. Избирательный участок № 156

Василий Иванов ИА REGNUM Наблюдатель

Василий Иванов ИА REGNUM Голосование

Василий Иванов ИА REGNUM Единый день голосования. Избирательный участок № 156

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Единый день голосования. Избирательный участок № 13

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Единый день голосования. Избирательный участок № 13

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Единый день голосования. Избирательный участок № 13

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Единый день голосования. Избирательный участок № 13

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. Москвичи могут также проголосовать онлайн. Такая услуга доступна для тех, кто заранее зарегистрировался в системе и получил соответствующее право.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Наблюдение за ходом выборов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Наблюдение за ходом выборов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ЦИК РФ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Работа журналистов в ЦИК РФ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Единый день голосования в ЦИК РФ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Единый день голосования в ЦИК РФ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Единый день голосования в ЦИК РФ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Единый день голосования в ЦИК РФ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Единый день голосования в ЦИК РФ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Единый день голосования в ЦИК РФ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Единый день голосования в ЦИК РФ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Элла Памфилова проводит экскурсию по ЦИК