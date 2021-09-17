В 20:00 по московскому времени завершился первый день работы избирательных участков в Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 155
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 155
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 155
Василий Иванов ИА REGNUM
При входе на участок измеряется температура
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Избирательный участок № 155
Василий Иванов ИА REGNUM
Кандидаты
Василий Иванов ИА REGNUM
Кандидаты

Помимо голосования за депутатов Госдумы VIII созыва, у москвичей и жителей ряда районов есть возможность проголосовать на довыборах в Мосгордуму и муниципальных выборах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 155
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Урны для голосования
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Голосование на избирательном участке № 155
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 155
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Голосование на избирательном участке № 155
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Наблюдение за ходом выборов
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Наблюдение за ходом выборов

Всего в Москве в этот день было открыто 3660 избирательных участков. На всех участках соблюдались необходимые противоэпидемические меры: на входе у избирателей проверяли температуру, предлагали маски и перчатки. Работа участковых избирательных комиссий прошла в штатном режиме.

Василий Иванов ИА REGNUM
На участках соблюдается социальная дистанция
Василий Иванов ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 156
Василий Иванов ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 156
Василий Иванов ИА REGNUM
Наблюдатель
Василий Иванов ИА REGNUM
Голосование
Василий Иванов ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 156
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 13
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 13
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 13
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 13

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. Москвичи могут также проголосовать онлайн. Такая услуга доступна для тех, кто заранее зарегистрировался в системе и получил соответствующее право.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Наблюдение за ходом выборов
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Наблюдение за ходом выборов
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
ЦИК РФ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Работа журналистов в ЦИК РФ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Единый день голосования в ЦИК РФ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Единый день голосования в ЦИК РФ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Единый день голосования в ЦИК РФ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Единый день голосования в ЦИК РФ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Единый день голосования в ЦИК РФ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Единый день голосования в ЦИК РФ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Единый день голосования в ЦИК РФ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Элла Памфилова проводит экскурсию по ЦИК
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
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