В 20:00 по московскому времени завершился первый день работы избирательных участков в Москве.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 155
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 155
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 155
Василий Иванов ИА REGNUM
При входе на участок измеряется температура
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Избирательный участок № 155
Василий Иванов ИА REGNUM
Кандидаты
Василий Иванов ИА REGNUM
Кандидаты
Помимо голосования за депутатов Госдумы VIII созыва, у москвичей и жителей ряда районов есть возможность проголосовать на довыборах в Мосгордуму и муниципальных выборах.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 155
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Урны для голосования
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Голосование на избирательном участке № 155
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 155
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Голосование на избирательном участке № 155
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Наблюдение за ходом выборов
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Наблюдение за ходом выборов
Всего в Москве в этот день было открыто 3660 избирательных участков. На всех участках соблюдались необходимые противоэпидемические меры: на входе у избирателей проверяли температуру, предлагали маски и перчатки. Работа участковых избирательных комиссий прошла в штатном режиме.
Василий Иванов ИА REGNUM
На участках соблюдается социальная дистанция
Василий Иванов ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 156
Василий Иванов ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 156
Василий Иванов ИА REGNUM
Наблюдатель
Василий Иванов ИА REGNUM
Голосование
Василий Иванов ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 156
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 13
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 13
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 13
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Единый день голосования. Избирательный участок № 13
Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. Москвичи могут также проголосовать онлайн. Такая услуга доступна для тех, кто заранее зарегистрировался в системе и получил соответствующее право.