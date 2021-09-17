В городе-курорте Пятигорске, как и по всей стране, ровно в 8 утра распахнули свои двери избирательные участки. В течение трех дней жители и гости курорта будут выбирать депутатов Государственной думы и представителей местного самоуправления.

Денис Абрамов ИА REGNUM Предвыборные плакаты

Денис Абрамов ИА REGNUM Члены ТИК развешивают протоколы

Денис Абрамов ИА REGNUM Открытие избирательного участка

Денис Абрамов ИА REGNUM Открытие избирательного участка

Денис Абрамов ИА REGNUM Информационные материалы

Денис Абрамов ИА REGNUM Наблюдатели

Денис Абрамов ИА REGNUM Опломбирование урн для голосования

Всего в городском округе 70 основных и восемь дополнительных участковых избирательных комиссий. Располагаются они в общеобразовательных, художественных, музыкальных, спортивных школах, домах культуры, санаториях и научных организациях.

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование на избирательном участке Пятигорска

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование на избирательном участке Пятигорска

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование на избирательном участке Пятигорска

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование на избирательном участке Пятигорска

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование на избирательном участке Пятигорска

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование на избирательном участке Пятигорска

По данным избирательной комиссии, в Пятигорске 128 025 избирателей, выборы в городскую думу проводятся по смешанной системе: по 11 многомандатным округам избираются 22 депутата и еще 11 — по партийным спискам.

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование на избирательном участке Пятигорска

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование на избирательном участке Пятигорска

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование на избирательном участке Пятигорска

Денис Абрамов ИА REGNUM Голосование на избирательном участке Пятигорска

На всех участках соблюдаются необходимые противоэпидемические мероприятия: нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, избирателям предлагают маски и перчатки. Обеспечивается круглосуточная охрана сотрудниками полиции.

Денис Абрамов ИА REGNUM На участке соблюдаются противоэпидемические меры

Денис Абрамов ИА REGNUM Обработка рук антисептиком