Пятигорск голосует — фоторепортаж
В городе-курорте Пятигорске, как и по всей стране, ровно в 8 утра распахнули свои двери избирательные участки. В течение трех дней жители и гости курорта будут выбирать депутатов Государственной думы и представителей местного самоуправления.
Всего в городском округе 70 основных и восемь дополнительных участковых избирательных комиссий. Располагаются они в общеобразовательных, художественных, музыкальных, спортивных школах, домах культуры, санаториях и научных организациях.
По данным избирательной комиссии, в Пятигорске 128 025 избирателей, выборы в городскую думу проводятся по смешанной системе: по 11 многомандатным округам избираются 22 депутата и еще 11 — по партийным спискам.
На всех участках соблюдаются необходимые противоэпидемические мероприятия: нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, избирателям предлагают маски и перчатки. Обеспечивается круглосуточная охрана сотрудниками полиции.