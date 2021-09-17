В городе-курорте Пятигорске, как и по всей стране, ровно в 8 утра распахнули свои двери избирательные участки. В течение трех дней жители и гости курорта будут выбирать депутатов Государственной думы и представителей местного самоуправления.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Предвыборные плакаты
Денис Абрамов ИА REGNUM
Члены ТИК развешивают протоколы
Денис Абрамов ИА REGNUM
Открытие избирательного участка
Денис Абрамов ИА REGNUM
Открытие избирательного участка
Денис Абрамов ИА REGNUM
Информационные материалы
Денис Абрамов ИА REGNUM
Наблюдатели
Денис Абрамов ИА REGNUM
Опломбирование урн для голосования

Всего в городском округе 70 основных и восемь дополнительных участковых избирательных комиссий. Располагаются они в общеобразовательных, художественных, музыкальных, спортивных школах, домах культуры, санаториях и научных организациях.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Голосование на избирательном участке Пятигорска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Голосование на избирательном участке Пятигорска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Голосование на избирательном участке Пятигорска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Голосование на избирательном участке Пятигорска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Голосование на избирательном участке Пятигорска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Голосование на избирательном участке Пятигорска

По данным избирательной комиссии, в Пятигорске 128 025 избирателей, выборы в городскую думу проводятся по смешанной системе: по 11 многомандатным округам избираются 22 депутата и еще 11 — по партийным спискам.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Голосование на избирательном участке Пятигорска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Голосование на избирательном участке Пятигорска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Голосование на избирательном участке Пятигорска
Денис Абрамов ИА REGNUM
Голосование на избирательном участке Пятигорска

На всех участках соблюдаются необходимые противоэпидемические мероприятия: нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, избирателям предлагают маски и перчатки. Обеспечивается круглосуточная охрана сотрудниками полиции.

Денис Абрамов ИА REGNUM
На участке соблюдаются противоэпидемические меры
Денис Абрамов ИА REGNUM
Обработка рук антисептиком
Денис Абрамов ИА REGNUM
Голосование на избирательном участке Пятигорска