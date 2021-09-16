В Музее им. Андрея Рублева открылась масштабная выставка, посвящённая восстановлению икон и труду мастеров реставрации «Призвание. 25 лет сотрудничества музея и кафедры реставрации ПСТГУ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке

Василий Иванов ИА REGNUM Богоматерь Шуйская Смоленская

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент иконы

Василий Иванов ИА REGNUM Богоматерь Неопалимая Купина

В экспозицию вошли около шестидесяти икон середины XVI — начала ХХ века, отреставрированных студентами и преподавателями кафедры за последнюю четверть века: с 1996 по 2021 год. Значительная часть экспонатов выставляется впервые.

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке

Василий Иванов ИА REGNUM Преподобные Петр Афонский, Онуфрий Великий и Макарий Египетский, третья четверть 16-го века

Василий Иванов ИА REGNUM Всевидящее око Божье — 19-й век

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке

Благодаря многолетнему сотрудничеству Музея имени Андрея Рублева и кафедры реставрации ПСТГУ были спасены и приведены в экспозиционное состояние около сотни шедевров из музейного собрания.

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке

Василий Иванов ИА REGNUM Блаженны милостивые

Василий Иванов ИА REGNUM Великомученица Параскева Пятница с житием

Среди отреставрированных студентами икон из собрания музея немало памятников редкой иконографии, таких как «Доброчадие» последней трети XVIII века и «Предательство Иуды» начала XVIII века.

Василий Иванов ИА REGNUM Куратор объясняет этапы реставрации

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке

Василий Иванов ИА REGNUM Проректор ПСТГУ протоиерей Константин Стриевский на открытии выставки

В процессе реставрации, которая всегда сопровождалась технико-технологическим и искусствоведческим исследованием, было совершено немало открытий. Удалось уточнить происхождение некоторых икон, определить неизвестного преподобного на иконе из Калязина, найти автограф известного мастера.

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке

Василий Иванов ИА REGNUM Гости на открытии выставки

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке

Эта выставка также стала данью памяти создателю кафедры реставрации в Православном Свято-Тихоновском университете Галине Клоковой, профессионалу высокого класса, художнику-реставратору высшей категории, обучившей и воспитавшей не одно поколение реставраторов, многие из которых сейчас работают в музее.

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент иконы

Василий Иванов ИА REGNUM Господь Вседержитель — 17-й век

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке

Василий Иванов ИА REGNUM Куратор выставки Дионисий Денисов

Василий Иванов ИА REGNUM Второй куратор выставки Ольга Труфанова, заведующая реставрационной мастерской

Кураторами выставки стали заведующая реставрационной мастерской О. Е. Труфанова и заведующий сектором научно-методической работы Д. В. Денисов, оба в прошлом ученики Галины Клоковой.