Отреставрированные иконы XVI—ХХ веков показали в музее Рублёва — фото
В Музее им. Андрея Рублева открылась масштабная выставка, посвящённая восстановлению икон и труду мастеров реставрации «Призвание. 25 лет сотрудничества музея и кафедры реставрации ПСТГУ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В экспозицию вошли около шестидесяти икон середины XVI — начала ХХ века, отреставрированных студентами и преподавателями кафедры за последнюю четверть века: с 1996 по 2021 год. Значительная часть экспонатов выставляется впервые.
Благодаря многолетнему сотрудничеству Музея имени Андрея Рублева и кафедры реставрации ПСТГУ были спасены и приведены в экспозиционное состояние около сотни шедевров из музейного собрания.
Среди отреставрированных студентами икон из собрания музея немало памятников редкой иконографии, таких как «Доброчадие» последней трети XVIII века и «Предательство Иуды» начала XVIII века.
В процессе реставрации, которая всегда сопровождалась технико-технологическим и искусствоведческим исследованием, было совершено немало открытий. Удалось уточнить происхождение некоторых икон, определить неизвестного преподобного на иконе из Калязина, найти автограф известного мастера.
Эта выставка также стала данью памяти создателю кафедры реставрации в Православном Свято-Тихоновском университете Галине Клоковой, профессионалу высокого класса, художнику-реставратору высшей категории, обучившей и воспитавшей не одно поколение реставраторов, многие из которых сейчас работают в музее.
Кураторами выставки стали заведующая реставрационной мастерской О. Е. Труфанова и заведующий сектором научно-методической работы Д. В. Денисов, оба в прошлом ученики Галины Клоковой.