В Музее им. Андрея Рублева открылась масштабная выставка, посвящённая восстановлению икон и труду мастеров реставрации «Призвание. 25 лет сотрудничества музея и кафедры реставрации ПСТГУ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке
Василий Иванов ИА REGNUM
Богоматерь Шуйская Смоленская
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке
Василий Иванов ИА REGNUM
Фрагмент иконы
Василий Иванов ИА REGNUM
Богоматерь Неопалимая Купина

В экспозицию вошли около шестидесяти икон середины XVI — начала ХХ века, отреставрированных студентами и преподавателями кафедры за последнюю четверть века: с 1996 по 2021 год. Значительная часть экспонатов выставляется впервые.

Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке
Василий Иванов ИА REGNUM
Преподобные Петр Афонский, Онуфрий Великий и Макарий Египетский, третья четверть 16-го века
Василий Иванов ИА REGNUM
Всевидящее око Божье — 19-й век
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке

Благодаря многолетнему сотрудничеству Музея имени Андрея Рублева и кафедры реставрации ПСТГУ были спасены и приведены в экспозиционное состояние около сотни шедевров из музейного собрания.

Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке
Василий Иванов ИА REGNUM
Блаженны милостивые
Василий Иванов ИА REGNUM
Великомученица Параскева Пятница с житием

Среди отреставрированных студентами икон из собрания музея немало памятников редкой иконографии, таких как «Доброчадие» последней трети XVIII века и «Предательство Иуды» начала XVIII века.

Василий Иванов ИА REGNUM
Куратор объясняет этапы реставрации
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке
Василий Иванов ИА REGNUM
Проректор ПСТГУ протоиерей Константин Стриевский на открытии выставки

В процессе реставрации, которая всегда сопровождалась технико-технологическим и искусствоведческим исследованием, было совершено немало открытий. Удалось уточнить происхождение некоторых икон, определить неизвестного преподобного на иконе из Калязина, найти автограф известного мастера.

Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости на открытии выставки
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке

Эта выставка также стала данью памяти создателю кафедры реставрации в Православном Свято-Тихоновском университете Галине Клоковой, профессионалу высокого класса, художнику-реставратору высшей категории, обучившей и воспитавшей не одно поколение реставраторов, многие из которых сейчас работают в музее.

Василий Иванов ИА REGNUM
Фрагмент иконы
Василий Иванов ИА REGNUM
Господь Вседержитель — 17-й век
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке
Василий Иванов ИА REGNUM
Куратор выставки Дионисий Денисов
Василий Иванов ИА REGNUM
Второй куратор выставки Ольга Труфанова, заведующая реставрационной мастерской

Кураторами выставки стали заведующая реставрационной мастерской О. Е. Труфанова и заведующий сектором научно-методической работы Д. В. Денисов, оба в прошлом ученики Галины Клоковой.