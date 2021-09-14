«Запад-2021»: решающий этап учений прошёл на полигоне Мулино — фоторепортаж
В Нижегородской области на полигоне Мулино прошли учения «Запад-2021», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На данном этапе учений участники отработали войсковое управление в ходе отражения агрессии против Российской Федерации, применение коалиционной группировки войск и восстановление территориальной целостности Союзного государства.
Мулино — один из девяти полигонов на территории Российской Федерации, ставших площадками проведения учений «Запад 2021». В составе коалиционной группировки войск в совместных учебно-боевых действиях на основном этапе принимают участие войска Западного военного округа, а также вооружённые силы республик Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Монголия.
Вооруженные силы Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки представлены на «Западе 2021» группами офицеров в составе штаба руководства. В качестве военных наблюдателей на учениях присутствовали военные специалисты из Китая, Мьянмы и Вьетнама.
Операция на полигоне Мулино включала в себя три фазы боевых действий. Вначале были отражены удары сухопутной группировки войск и средств воздушного нападения противника. Впервые применялись дивизион боевых многофункциональных роботизированных комплексов «Уран-9» как элемент обороны, опытные образцы БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха» и смешанные мобильные группы ПВО по борьбе с БПЛА.
Затем сосредоточенным ударом главные силы коалиционной группировки войск перешли в наступление. В огневом поражении принял участие комплекс инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие».
В ходе последней фазы вклинившаяся группировка противника потерпела сокрушительное поражение. Была произведена высадка воздушного десанта, направленная на блокирование и захват населенных пунктов.
Было апробировано построение боевого порядка батальонов в форме мобильных тактических групп, а также совместное применение десантно-штурмовых подразделений и бригады армейской авиации ВДВ.
13 сентября учения на полигоне Мулино посетил президент России Владимир Путин. Главе государства продемонстрировали действия подразделения боевых роботов и применение новейшей БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха».
Всего в Совместных стратегических учениях «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии приняли участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.