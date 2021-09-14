В Нижегородской области на полигоне Мулино прошли учения «Запад-2021», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Флаги стран-участниц

Василий Иванов ИА REGNUM План предстоящей операции

Василий Иванов ИА REGNUM Представители стран-участниц и военные наблюдатели знакомятся с планом предстоящих боевых действий

На данном этапе учений участники отработали войсковое управление в ходе отражения агрессии против Российской Федерации, применение коалиционной группировки войск и восстановление территориальной целостности Союзного государства.

Василий Иванов ИА REGNUM ИЛ-76МД поливает водой поле грядущего боя

Василий Иванов ИА REGNUM Впервые «Уран-9» был использован как элемент оборонительной линии

Василий Иванов ИА REGNUM Высадка десанта

Василий Иванов ИА REGNUM Высадка десанта

Мулино — один из девяти полигонов на территории Российской Федерации, ставших площадками проведения учений «Запад 2021». В составе коалиционной группировки войск в совместных учебно-боевых действиях на основном этапе принимают участие войска Западного военного округа, а также вооружённые силы республик Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Монголия.

Василий Иванов ИА REGNUM Военные гости из Мьянмы

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

Василий Иванов ИА REGNUM Прямо в цель

Василий Иванов ИА REGNUM Воздушная атака в небе над Мулино

Вооруженные силы Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки представлены на «Западе 2021» группами офицеров в составе штаба руководства. В качестве военных наблюдателей на учениях присутствовали военные специалисты из Китая, Мьянмы и Вьетнама.

Василий Иванов ИА REGNUM Военный наблюдатель

Василий Иванов ИА REGNUM Т-72 на огневой позиции

Василий Иванов ИА REGNUM Инженерная машина разграждения ИМР-3

Василий Иванов ИА REGNUM Пехотинцы ведут огонь из переносных зенитных ракетных комплексов «Верба»

Василий Иванов ИА REGNUM БМП-2

Василий Иванов ИА REGNUM УР-77

Василий Иванов ИА REGNUM УР-77 отрабатывает маневр

Операция на полигоне Мулино включала в себя три фазы боевых действий. Вначале были отражены удары сухопутной группировки войск и средств воздушного нападения противника. Впервые применялись дивизион боевых многофункциональных роботизированных комплексов «Уран-9» как элемент обороны, опытные образцы БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха» и смешанные мобильные группы ПВО по борьбе с БПЛА.

Василий Иванов ИА REGNUM Танковая атака

Василий Иванов ИА REGNUM Прямое попадание

Василий Иванов ИА REGNUM Батарея самоходных гаубиц «Мста-С»

Василий Иванов ИА REGNUM Переброска сверхлегкого спецавтомобиля «Сармат-2»

Затем сосредоточенным ударом главные силы коалиционной группировки войск перешли в наступление. В огневом поражении принял участие комплекс инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие».

Василий Иванов ИА REGNUM МИ-8 перебрасывают гаубицы Д-30

Василий Иванов ИА REGNUM Поле боя

Василий Иванов ИА REGNUM Гаубицы «Мста-С» ведут огонь

Василий Иванов ИА REGNUM Вражеская техника уничтожена

В ходе последней фазы вклинившаяся группировка противника потерпела сокрушительное поражение. Была произведена высадка воздушного десанта, направленная на блокирование и захват населенных пунктов.

Василий Иванов ИА REGNUM Контрнаступление

Василий Иванов ИА REGNUM Колонны машин снабжения спешат к передовой

Василий Иванов ИА REGNUM Операция завершилась разгромом неприятеля

Было апробировано построение боевого порядка батальонов в форме мобильных тактических групп, а также совместное применение десантно-штурмовых подразделений и бригады армейской авиации ВДВ.

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Путин прибыл в Мулино

13 сентября учения на полигоне Мулино посетил президент России Владимир Путин. Главе государства продемонстрировали действия подразделения боевых роботов и применение новейшей БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха».

Василий Иванов ИА REGNUM Войска возвращаются после учений «Запад-2021»

Всего в Совместных стратегических учениях «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии приняли участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.