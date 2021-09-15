Военизированная эстафета, приуроченная к 800-летию Александра Невского, прошла в городе Златоусте (Челябинская область) 11−12 сентября, передаёт 14 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Соревнования проводились среди школьников, которых в Златоусте собралось 90 человек.

В эстафете приняли участие 15 команд из четырёх регионов: одна команда из города Сысерть (Свердловская область), одна — из Оренбурга, две — из Башкирии (одна — из Уфы и одна — из города Октябрьского), Челябинскую область представляла команда школы 47, команда из посёлка Травники, две команды из Кусинского района, две — из Златоуста, две — из города Миасса, две — из города Сим и команда из города Копейска.

Эстафета включала восемь этапов: воздушная переправа, три огневых этапа, метание гранаты, медицинский этап, встречный бой и сапёрный этап. Протяжённость маршрута в общей сложности составила полтора километра.

После этого были конкурсы командиров и команд. Ребята разбирали на время автомат, состязались в стрельбе.

Как рассказал председатель Союз ветеранов СОБР Антон Николаев, участники соревнований приехали на место 12 сентября. В поле они установили палатки, в которых ночевали, а 13 сентября в 9:00 (время местное) началась эстафета. На мероприятие, приезжал епископ Златоустовский и Саткинский Викентий. Он вручал благодарственные письма. Также были представители Росгвардии, СКР.

Максима БорисовичаПекарского и Златоустовскую епархию». Антон Николаев «Особо благодарим за помощь в проведении мероприятия Следственный комитет России, Росгвардию (ОМОН Златоуста), главу Златоустаи Златоустовскую епархию».

Добавим, что эстафету ветераны СОБР проводили в рамках акции «Полки Победы». Её завершающим мероприятием станет высадка кедров в Златоусте в начале октября.