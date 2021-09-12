В День города 11 и 12 сентября москвичи и гости столицы в поисках праздника и активных видов развлечений выбрали ВДНХ. Павильоны выставочного комплекса предлагают развлечения каждый в своей тематике. На многие мероприятия необходима регистрация, но есть и свободный вход. Концерты, танцевальные площадки, творческие мастер классы или просто прогулки по благоустроенным аллеям возможны на велосипедах, самокатах, роликах или пешком. Волонтеры, стоящие при входе и на территории, раздают карту с павильонами и мероприятиями и помогают людям сориентироваться, где что происходит.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прогулка по ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уличная выставка на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уличная выставка на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павильон Робостанция

Наталья Стрельцова ИА REGNUM После мастер-класса на Робостанции

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Представители Арабских Эмиратов

Многие посетители задерживаются у площадок, обустроенных для соревнований в экстремальных видах спорта. В течение этих двух дней зрители могут наблюдать и переживать за участников, соревнующихся за Кубок ВДНХ по экстремальным видам спорта. Мероприятие проходит на площади промышленности, напротив павильона «Космос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители приветствуют участника Кубка по экстремальным видам спорта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экстремальные виды спорта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Соревнование по экстремальным видам спорта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители наблюдают за участниками Кубка по экстремальным видам спорта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители приветствуют участника Кубка по экстремальным видам спорта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители наблюдают за участниками Кубка по экстремальным видам спорта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители наблюдают за участниками Кубка по экстремальным видам спорта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Неудача

Лекции, концерты, мастер-классы и экскурсии — подробно расписание написано на официальном сайте.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прогулка по ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Концертная программа

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Танцы для детей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ресторан на свежем воздухе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ресторан на свежем воздухе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память