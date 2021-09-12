В День города 11 и 12 сентября москвичи и гости столицы в поисках праздника и активных видов развлечений выбрали ВДНХ. Павильоны выставочного комплекса предлагают развлечения каждый в своей тематике. На многие мероприятия необходима регистрация, но есть и свободный вход. Концерты, танцевальные площадки, творческие мастер классы или просто прогулки по благоустроенным аллеям возможны на велосипедах, самокатах, роликах или пешком. Волонтеры, стоящие при входе и на территории, раздают карту с павильонами и мероприятиями и помогают людям сориентироваться, где что происходит.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Волонтеры
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Прогулка по ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уличная выставка на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Уличная выставка на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Павильон Робостанция
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
После мастер-класса на Робостанции
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Представители Арабских Эмиратов
Многие посетители задерживаются у площадок, обустроенных для соревнований в экстремальных видах спорта. В течение этих двух дней зрители могут наблюдать и переживать за участников, соревнующихся за Кубок ВДНХ по экстремальным видам спорта. Мероприятие проходит на площади промышленности, напротив павильона «Космос».
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зрители приветствуют участника Кубка по экстремальным видам спорта
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Экстремальные виды спорта
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Соревнование по экстремальным видам спорта
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зрители наблюдают за участниками Кубка по экстремальным видам спорта
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зрители приветствуют участника Кубка по экстремальным видам спорта
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зрители наблюдают за участниками Кубка по экстремальным видам спорта
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зрители наблюдают за участниками Кубка по экстремальным видам спорта
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Неудача
Лекции, концерты, мастер-классы и экскурсии — подробно расписание написано на официальном сайте.